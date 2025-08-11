“প্রেস” -তে গিসলারি জরিপ অনুসারে, “বেসরকারী স্বার্থ এবং বিল্ডিং জল্পনা -কল্পনা” প্রচারের অভিযোগে ডেম সহানুভূতিশীলদের 60০% সহানুভূতিশীলরা মিঃ এক্সপোর মিলানকে আনন্দ করেন। এবং ডায়োসেসান স্ব -সুরক্ষায় একটি “বোয়েরি বয়” কে অর্পণ করা নতুন যাদুঘরের ঘোষণা বাতিল করে।
ইটালিয়ানরা বেপে সালা দ্বারা মিলান পছন্দ করে না। না ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে। একটি সমীক্ষা আলেসা ঘিসলারি দ্বারা প্রকাশিত মুদ্রণযার মতে প্রায় 70০% ইটালিয়ান এসও -ক্যালড “মিলান মডেল” প্রত্যাখ্যান করে এবং দশজনের মধ্যে ছয়জন ভোটারও বিশ্বাস করেন যে নগর পরিকল্পনা প্রকল্প সালা এটি বেসরকারী স্বার্থ প্রচার, জল্পনা তৈরি এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য প্রচারের অভিযোগ করে কাজ করে না। কেবল 30% এটিকে “লাইট এবং ছায়া সহ” একটি মডেল হিসাবে বিবেচনা করে, যখন 67% শহরকে অবহেলিত নাগরিক থাকার অভিযোগ করে। নির্দেশিত অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে: আরও স্বচ্ছতা (৩.7..7%), জনপ্রিয় নির্মাণ (২২%), দাম ব্লক (১০.৮%) এবং সবুজ প্রণোদনা (৯.৪%)। একটি অসন্তুষ্টি যা শহরের কংক্রিট ইভেন্টগুলিতে, পাশাপাশি বিচার বিভাগের তদন্তে প্রতিফলিত হয়, সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে যেমন নিউ ডায়োসেসান যাদুঘরের মতো।
কয়েক মাস ধরে স্থগিতাদেশ, ত্রাণ এবং বিক্ষোভের পরে, 8 আগস্ট, বিশ্বাস সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য ডায়োসেসান কাজ করে আত্ম -প্রোটেকশনে মিলানের নতুন ডায়োসেসান যাদুঘরের কার্যনির্বাহী নকশা এবং ওয়ার্কস ম্যানেজমেন্টের জন্য 728,000 ইউরোর দরপত্র বাতিল করে দেয়। “Loan ণ রক্ষা” এবং সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং এএনএসি -র সাথে বিরোধগুলি রোধ করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপ্রাণিত একটি বাতিলকরণ, যা “অবৈধতার মূল্যায়নের জন্য সংবেদনশীল প্রোফাইলগুলি” রিপোর্ট করেছিল। তবে কার্ড এবং আইনী সূত্রগুলির পিছনে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পদ্ধতিগত বাদ এবং আগ্রহের দ্বন্দ্বের একটি অন্তর্নিহিত রয়েছে যা স্থপতি এবং রাজনীতিবিদদের একটি সীমাবদ্ধ নিউক্লিয়াসের দিকে ফিরে যায়: শহরে অনেকেই “ভ্রমণকে” বলে অভিহিত করেছেন ” বোয়ার»।
মেয়রের বিরুদ্ধে তদন্তের সাথে মিলানের নগর পরিকল্পনার তদন্ত কার্ডগুলিতে আংশিকভাবে উত্থিত একটি সিস্টেম বেপে সালা। পুনরাবৃত্ত নায়ক হয় টমাসো স্যাকচিকাউন্সিলের সংস্কৃতি জন্য আজ কাউন্সিলর সালাঅতীতের মুখপাত্র স্টেফানো বোয়েরি উভয়ই যখন স্থপতি পালাজো মেরিনোতে কাউন্সিলর ছিলেন এবং পেশাদার স্টুডিওতে ছিলেন। এবং ব্যাগ স্বাক্ষর করার জন্য, ২০২২ সালের মে মাসে, আর্চডোসিস এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে বোঝার স্মারকলিপি ডায়োসেসান যাদুঘরের প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার জন্য, কুরিয়ার জন্য ব্যবহৃত পৌরসভার ভাল। এই প্রোটোকলটি একটি “পাবলিক -হুইল ড্রাইভ” কন্ট্রোল রুম প্রতিষ্ঠার জন্য সরবরাহ করেছিল, বেশিরভাগ সদস্য পৌরসভা এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা কর্তৃক নিযুক্তদের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত, তাই সম্ভবত পেশাদার নিয়োগ পদ্ধতির পছন্দও। সেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষটি অবশ্য কখনও সক্রিয় হয়নি। সংক্ষেপে, পুরো নকশা প্রক্রিয়া – প্রাথমিক, সুনির্দিষ্ট এবং নির্বাহী – একটি একক পদ্ধতির বিষয় হওয়া উচিত ছিল যেহেতু প্রাক্তন মন্ত্রীর ডিক্রি দ্বারা ইতিমধ্যে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছিল ডারিও ফ্রান্সেসচিনি।
সেই নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ব্যতীত, কুরিয়া স্বাধীনভাবে এগিয়ে গেল, সরাসরি এবং কোনও পাবলিক টেন্ডার ছাড়াই অধ্যয়নের উপর সিনো জুচি – পরিবেশের কাছাকাছি স্থপতি বোয়ার এবং ইতিমধ্যে বিআইইসি -তে তাঁর জুরি পার্টনার – প্রাথমিক এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের বিশদকরণ। চুক্তি কোড অনুসারে একটি অ্যাসাইনমেন্ট যা “কাটা” করা যায়নি: পুরো নকশা প্রক্রিয়া – প্রাথমিক, সুনির্দিষ্ট এবং নির্বাহী – একটি একক পদ্ধতির বিষয় হওয়া উচিত ছিল।
পরিবর্তে, প্রথম দুটি পর্যায় দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে জুচিকেবল নির্বাহী নকশা প্রতিযোগিতা করছিল, (একই দ্বারা অনুমোদনের অযৌক্তিক অনুষদ সহ জুচি), একটি এএনএসি লেন্সের নীচে শেষ হয়ে গেছে এবং তারপরে বাতিল হয়ে গেছে।
এটি একমাত্র অনিয়ম রিপোর্ট নয়। প্রকল্প জুচি এটি সান্ট’স্টোরজিও কমপ্লেক্সের উভয় ক্লিস্টারে যাদুঘরটি প্রসারিত করবে বলে আশা করা হয়েছিল, যখন ১৯৯ 1997 সালে পৌরসভা এবং আর্চডোসিসের মধ্যে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি একটি স্পষ্ট বিতরণ প্রতিষ্ঠা করেছিল: প্যারিশ ফাংশনের দক্ষিণে ডায়োসেসান যাদুঘরে উত্তর ক্লিস্টার। যদি কোনও ভিন্ন উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যবহার সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিল, তবে সিটি কাউন্সিলের প্রশ্নটি প্রতিবেদন করে, আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি পরিবর্তন করা অপরিহার্য হত। এর কোনওটিই করা হয়নি, বর্তমান আইনের সাথে যথেষ্ট আইনী বৈপরীত্য তৈরি করে।
ডায়োসেসনের গল্পটি বিকের সাথে জড়িত। এমনকি সেখানে, ব্যাগ তিনি একজন নীরব পরিচালক: নতুন লাইব্রেরির প্রতিযোগিতায়, জুরিতে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে প্রতিযোগিতাটি তাঁর কাউন্সিলরের is বোয়ার উভয় জুচি। ফলাফলটি এখন জানা গেছে: নিলামের ব্যাঘাত এবং অফিসের অপব্যবহারের অভিযোগ, উভয় স্থপতি প্রসিকিউটর দ্বারা তদন্ত করা এবং জনসাধারণের প্রতিযোগিতায় এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। ক্ষেত্রে বোয়ারবিচারিক ঝামেলাগুলি এখানেই শেষ হয় না: এটি পাইরেলিনোর তদন্তেও তদন্ত করা হয় এবং বোসনাভিগলি প্রকল্পের জন্য একটি বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।
এই সমস্ত কিছু শহুরে পরিকল্পনার তদন্তে ইতিমধ্যে কাঁপানো একটি শহরে ঘটেছিল যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পৌরসভার কর্মকর্তা এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, দুর্নীতি থেকে শুরু করে প্রভাবের ট্র্যাফিক পর্যন্ত অভিযোগ রয়েছে। জড়িত না জুচিএই তদন্তে দেখা গেছে যে মিলানিজ নগর পরিকল্পনাটি সুবিধাযুক্ত সম্পর্ক এবং পদ্ধতিগত শর্টকাটগুলিতে কতটা প্রবেশযোগ্য। এই প্রসঙ্গে, ডায়োসেসান মামলার অস্বচ্ছতা আরও উল্লেখযোগ্য অর্থ গ্রহণ করে। সর্বোপরি, এটি প্রথমবার নয় জুচি তিনি মিলানে জনস্বার্থের প্রকল্পগুলিতে প্রতিযোগিতা ছাড়াই অ্যাসাইনমেন্ট পান। ইতিমধ্যে 2016-2017 সালে তিনি অনসাইট স্টুডিও এবং বাউকুহের সাথে জড়িত রেলওয়ে স্কেলির উপর এফএস আরবান সিস্টেমের প্রাথমিক গবেষণার পক্ষে বিকাশ করেছিলেন। আমরা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে কৌতূহলীভাবে একই পেশাদারদের খুঁজে পাই জুচি তিনি জুরিতে একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন বিকের জন্য ঘটেছিল।
নতুন ডায়োসেসান যাদুঘরের গল্পটি দূর থেকে শুরু হয়। 2007 সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা কাতালানের বিজয় দেখেছিল জোসেপ লিলিনস কারমোনাতিনটি যুক্ত ইতালিয়ান স্টাডিজ সহ। তহবিলের অভাবে প্রকল্পটি পরিত্যাগ করা হয়েছিল। তদুপরি, যখন এই উদ্যোগটি প্রায় বিশ বছর পরে চলে যায়, পৌরসভা আর প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে ফিড করে না, তবে কুরিয়াকে নকশাকে অর্পণ করার পছন্দটি ছেড়ে দিয়েছে জুচিচতুর্থ শ্রেণিবদ্ধ যে প্রতিযোগিতায়। একটি সিদ্ধান্ত যা 109 স্থপতিদের প্রতিবাদকে ট্রিগার করেছিল – সহ জিয়ান্নি বিওনডিলো, জর্জিও গোগি, লরেঞ্জো দেগলি এস্পস্টি, উগো পাথর, লুকা বেল্ট্রামি গ্যাডোলা, ফ্রাঙ্কো পিনি ই মার্কো ভিটাল – যিনি প্রতিযোগিতা এবং নিরপেক্ষতার নীতিগুলি লঙ্ঘন করে একটি “বৈষম্যমূলক পদ্ধতি” এবং প্রস্তুত -তৈরি নথি ব্যবহারের নিন্দা করেছেন।
বাতিলকরণ কোমলটি বন্ধ করে দেয় তবে প্রশ্নগুলি বাতিল করে না। 2022 প্রোটোকল দ্বারা সরবরাহিত কন্ট্রোল রুম কেন সক্রিয় করা হয়নি? কেন একটি পৌরসভা ভাল একটি প্রকল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা সিটি কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে না গিয়ে তাদের বিকৃত করে? কেন, আবারও, একটি প্রতিযোগিতামূলক কার্যভারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানগুলি সমস্ত বন্ধুত্ব এবং আগ্রহের একই দফায় অন্তর্ভুক্ত? সম্ভবত ইটালিয়ানরা ইতিমধ্যে এটি বুঝতে পেরেছে।