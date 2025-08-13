তদন্ত শুনান

একটি তদন্ত শুনেছে, একজন ভ্যাক্স-বিরোধী ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক তার ক্যান্সার-জারি কন্যাকে প্ররোচিত করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন যে প্রচলিত medicine ষধকে প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করেছিলেন প্যারামেডিকসকে বাধা দেওয়া প্যারামেডিকস যারা তার জরুরি যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি মারা যাচ্ছিলেন।
কেমব্রিজের স্নাতক পালোমা শেমিরানী (২৩) গত বছরের জুলাইয়ে রয়্যাল সাসেক্স কাউন্টি হাসপাতালে নন-হজকিন লিম্ফোমার জন্য সহায়তা হ্রাস করার পরে মারা গেছেন যা চিকিত্সকরা বলেছেন যে চিকিত্সাযোগ্য ছিল।
তার মা, কে ‘কেট’ শেমিরানী-যিনি কোভিড -19 ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি ভাগ করে নেওয়ার পরে একটি বৃহত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আকৃষ্ট করেছিলেন-তিনি তদন্তে দাবি করেছেন যে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য আসল দায়বদ্ধতা এমন মেডিকেল কর্মীদের মধ্যে রয়েছে যারা ‘তার সম্মতি ছাড়াই মাদক সেবন করেছেন’ এবং তাকে ‘ওভারডোজ’ দেওয়া হয়েছিল যিনি তাঁর অংশগ্রহণ করেছিলেন।
তবে দৃশ্যের প্রথম প্যারামেডিক কেন্ট এবং মেডওয়ে করোনারের আদালতের তদন্তকে জানিয়েছেন, মিসেস শেমিরানী অ্যাম্বুলেন্স ক্রুদের কাছে ‘একটি চ্যালেঞ্জ’ উপস্থাপন করেছিলেন যারা পালোমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন।
দক্ষিণ-পূর্ব কোস্ট অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের রবিন বাস বলেছেন: ‘রোগীর মা একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছেন।
‘ক্রুরা যত্ন নেওয়ার সময় তিনি বাধা দিয়েছিলেন।’
দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটির অভিজ্ঞ প্যারামেডিক মিঃ বাস বলেছেন, কীভাবে মিসেস শেমিরানী তাকে বলেছিলেন যে পালোমার একটি ‘লিম্ফোমা’ বা তার বুকে বৃদ্ধি রয়েছে তবে তিনি অস্বীকার করেছেন যে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘রোগীর মা জানিয়েছেন যে রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সক্রিয় চিকিত্সা গ্রহণ করছেন না এবং বিকল্প চিকিত্সা পাচ্ছেন।
কেমব্রিজের স্নাতক পালোমা শেমিরানী (২৩) গত বছরের জুলাইয়ে রয়্যাল সাসেক্স কাউন্টি হাসপাতালে নন-হডককিন লিম্ফোমার জন্য সহায়তা হ্রাস করার পরে মারা গেছেন যা চিকিত্সকরা বলেছেন যে চিকিত্সাযোগ্য ছিল
তার মা, কে ‘কেট’ শেমিরানী দাবি করেছেন যে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য আসল দায়বদ্ধতা চিকিত্সা কর্মীদের মধ্যে রয়েছে যারা ‘তার সম্মতি ছাড়াই মাদক সেবন করেছেন’ এবং তাকে অংশ নেওয়া 999 ক্রু দ্বারা একটি ‘ওভারডোজ’ দেওয়া হয়েছিল।
দৃশ্যের প্রথম প্যারামেডিক কেন্ট এবং মেডওয়ে করোনারের আদালতের তদন্তকে জানিয়েছেন, মিসেস শেমিরানী অ্যাম্বুলেন্স ক্রুদের কাছে ‘একটি চ্যালেঞ্জ’ উপস্থাপন করেছিলেন যারা পালোমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন
‘যখন আমি অ্যাম্বুলেন্সের ক্রুদের কাছে বলেছিলাম যে এটি ক্যান্সার হতে পারে, তখন মা বলেছিলেন যে এটি ছিল না এবং এটি একটি সাম্প্রতিক ঘটনা ছিল।
‘তিনি খাবার থেকে দম বন্ধ করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।
‘আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে রোগীকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য যত্ন দেওয়া হচ্ছে।’
মিঃ বাস অনুসন্ধানে বলেছিলেন যে এই ঘটনার পরে তিনি মিসেস শেমিরানির কারণে একটি সুরক্ষার প্রতিবেদন শেষ করেছেন
তিনি আদালতকে বলেছিলেন: ‘চিকিত্সা প্রত্যাখ্যান এবং রোগীর মায়ের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ ছিল।’
প্রায় দুই ঘন্টা হিংস্র এবং অনেক সময় খারাপ টেম্পারড ক্রসকে মিসেস শেমিরানির কাছ থেকে প্রশ্ন করা প্যারামেডিক মিঃ বাসকে ভুল আকারের চিকিত্সা সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য ‘স্লিম’ পালোমাকে জরুরি যত্ন দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন।
দ্বিতীয় প্যারামেডিক, ক্যারেন ক্লার্ক জিজ্ঞাসাবাদে বলেছিলেন যে তিনি প্যালোমাতে তিনটি ডোজ অ্যাড্রেনালাইন পরিচালনা করেছিলেন যাদের ডাল বা হার্টবিট ছিল না, চিকিত্সা মনোযোগ সত্ত্বেও।
তবে, মিসেস শেমিরানী তার মেয়েকে শক্তিশালী পুনর্জাগরণ ড্রাগের অতিরিক্ত মাত্রায় হত্যা করার অভিযোগ করেছিলেন।
তিনি ক্যারেন ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘আপনি কি জানেন যে অ্যাড্রেনালাইন হত্যা করতে পারে?’
মিস ক্লার্ক জবাব দিয়েছিল: ‘আমি রোগীর অতিরিক্ত মাত্রায় পড়িনি।
‘কোনও পর্যায়ে পালোমার কোনও নাড়ি বা হার্টবিট ছিল না।
‘যদি কোনও রোগী কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে থাকেন তবে তাদের হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’
কেট শেমিরানী দাবি করেছিলেন যে তার মেয়ে পালোমা অ্যাড্রেনালিনের অতিরিক্ত মাত্রায় মারা গিয়েছিলেন এবং চিকিত্সা পরিষেবাগুলি তার মৃত্যুর সাথে তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি cover াকতে ষড়যন্ত্র করেছিল।
তিনি দক্ষিণ-পূর্ব কোস্ট অ্যাম্বুলেন্স প্যারামেডিক ড্যানিয়েল কোডিকে একটি প্রতিবেদন সম্পর্কেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে তিনি লিখেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলেন যে ভাল অনুশীলনের সাথে লঙ্ঘন করে 999 ক্রু দ্বারা পালোমাকে চারটি ডোজ অ্যাড্রেনালাইন দেওয়া হয়েছিল।
পালোমা শেমিরানী তার মা, তার ভাই এবং প্রাক্তন প্রেমিক বলে চিকিত্সা গ্রহণের বিষয়ে কথা বলেছিলেন
এর আগে অনুসন্ধানটি পালোমার যমজ ভাই গ্যাব্রিয়েল (চিত্রযুক্ত) এর কাছ থেকে শুনেছিল যে দাবি করেছিল যে তার বোন মারা গিয়েছিলেন কারণ তাদের মা তাকে ক্যান্সারের চিকিত্সা গ্রহণে ‘বাধা’ দিয়েছেন
প্রায় দুই ঘন্টা হিংস্র এবং মাঝে মাঝে মিসেস শেমিরানির কাছ থেকে খারাপ টেম্পারড ক্রস জিজ্ঞাসাবাদ প্যারামেডিক মিঃ বাসকে ভুল আকারের চিকিত্সা সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য `স্লিম ‘পালোমাতে জরুরি যত্নের জন্য জরুরী যত্ন দেওয়ার জন্য
প্যারামেডিক ড্যানিয়েল কোডি আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি এই প্রতিবেদনে একটি ‘ত্রুটি’ করেছেন এবং তার সহকর্মীরা রোগীকে অ্যাড্রেনালিনের চতুর্থ ডোজ দেননি, তবে হেলিকপ্টার জরুরী পরিষেবা মেডিকেল সার্ভিস (এইচএমএস) দল দ্বারা একটি আলাদা ড্রাগ পরিচালিত হয়েছিল। অ্যাড্রেনালিনের চতুর্থ ডোজ পরে এইচইএমএস দল দিয়েছিল।
একটি আবেগপ্রবণতায় মিসেস শেমিরানী আদালতকে বলেছিলেন: ‘যদি কেউ ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক হতে পারে তবে আমি বলতে পারি যে এখানে একটি বড় ষড়যন্ত্রের আচ্ছাদন রয়েছে।
‘এটা আমার মতামত হবে।’
জিজ্ঞাসাবাদে ডাঃ ডেভিড বেন্টলির কাছ থেকেও শুনেছিলেন, যাকে খাওয়ার সময় বাড়িতে ধসে পড়ার পরে পালোমার চিকিত্সা করতে সহায়তা করার জন্য ইউকফিল্ডেও ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছিল।
ডাঃ বেন্টলি আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ক্যান্সার টিউমারটি তার বিমানপথ অবরুদ্ধ করার কারণে ২৩ বছর বয়সী এই যুবক শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধায় পড়েছেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তার শ্বাসকষ্টের অসুবিধা টিউমার দ্বারা হয়েছিল।’
ডাঃ বেন্টলিকে পলোমা পুনর্নির্মাণের জন্য অ্যাড্রেনালাইন ব্যবহারের বিষয়ে মিসেস শেমিরানী নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমি আমার মেয়ের মা হিসাবে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি।
‘সমস্ত (চিকিত্সা) সাহিত্যে এটি খুব স্পষ্ট যে অ্যাড্রেনালিনের একটি অতিরিক্ত মাত্রা লক্ষণগুলির কারণ ঘটায় (যে পালোমা হাসপাতালে যাওয়ার পথে ভুগছিলেন) – গোলাপী ফ্রোথির শ্লেষ্মা তার নাক এবং পালমোনারি এডিমা থেকে ing ালছে।’
ডাঃ বেন্টলি জবাব দিয়েছিলেন: ‘আমি একমত নই যে অ্যাড্রেনালিনের একটি অতিরিক্ত মাত্রা অ্যাম্বুলেন্সে ঘটনার কারণ হয়েছিল।’
এর আগে অনুসন্ধানটি পালোমার যমজ ভাই গ্যাব্রিয়েলের কাছ থেকে শুনেছিল যে দাবি করেছিল যে তার বোন মারা গিয়েছিলেন কারণ তাদের মা তাকে ক্যান্সারের চিকিত্সা গ্রহণে ‘বাধা’ দিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন: ‘আমি আমার বোনের মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি আমার মাকে দোষ দিয়েছি।
‘সংক্ষেপে আমি বিশ্বাস করি যে তিনি তার নিজের নীতিগুলির জন্য পালোমার জীবনকে ত্যাগ করেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে পালোমার মৃত্যুর জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা উচিত।’
গতকাল গ্যাব্রিয়েল প্যারামেডিকদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পালোমা ধসে পড়ার পরে 999 ডায়াল করার আগে তার মায়ের কোনও বন্ধুকে ফোন করার সিদ্ধান্তটি তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রভাবিত করেছিল কিনা।
গতকাল গ্যাব্রিয়েল প্যারামেডিকদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার মায়ের 999 ডায়াল করার আগে তার মায়ের সিদ্ধান্তটি 999 ডায়াল করার আগে প্যালোমা ধসে পড়ার পরে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রভাবিত করেছিল কিনা
পালোমা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ অধ্যয়ন করেছিলেন
মিসেস শেমিরানী, যিনি নিজেকে ইলন মাস্কের এক্স -এর ৮০,০০০ অনুসারীদের কাছে ‘প্রাকৃতিক নার্স’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি ‘জেরসন থেরাপি’ তে বিশ্বাসী – একটি বিশ্বাস যে একটি ভেজান ডায়েট, প্রাকৃতিক রস, কফি এনিমা এবং পরিপূরক ক্যান্সার নিরাময় করতে পারে এমন বিশ্বাস
পালোমার ভাই গ্যাব্রিয়েল তার বোনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য ডঃ বেন্টলিকে ‘প্রচুর’ ধন্যবাদ জানিয়েছেন
দুজনেই জবাব দিয়েছিল যে এটা বলা অসম্ভব।
তিনি তার বোনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য তাদের প্রত্যেককেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন: ‘আমার বোনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য আপনার প্রচেষ্টার জন্য আমার হৃদয়ের নীচ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।’
পালোমার ভাই গ্যাব্রিয়েল তার বোনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য ডঃ বেন্টলিকে ‘প্রচুর’ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমি আমার বাবা -মা আপনাকে যে মরোনিক প্রশ্ন রেখেছেন তার জন্য আমি ক্ষমা চাইতে চাই।’
২০২৩ সালের শরত্কালে পালোমার প্রাথমিক ক্যান্সার নির্ণয়ের সময়, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তারপরে তার প্রভাবের অধীনে এসেছিলেন, অনুসন্ধানটি শুনেছে।
তদন্তটি 27 ই আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল।
করোনার ক্যাথরিন উড আদালতকে জানিয়েছেন যে তিনি তৃতীয় সেপ্টেম্বরে তার অনুসন্ধানগুলি দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
মিসেস শেমিরানী ২০২১ সালে একজন নার্স হিসাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (এনএমসি) কমিটিতে দেখা গেছে যে তিনি কোভিড -১৯ এর ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন যা ‘জনসাধারণকে ক্ষতির একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিতে ফেলেছে’।