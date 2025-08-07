You are Here
তরমুজ: বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার কীভাবে এটি ক্রমাগত এটি গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে?


তরমুজ, সতেজতা এবং সুস্বাদু হওয়া ছাড়াও, নির্দিষ্ট ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধে তাদের সম্ভাব্য সুবিধার জন্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ফল, বেশিরভাগ জলের সমন্বয়ে গঠিত, এটি বায়োঅ্যাকটিভ যৌগগুলিতে সমৃদ্ধ একটি উত্স যা কোষ সুরক্ষায় ভূমিকা নিতে পারে।

তরমুজের সম্ভাব্য প্রতিরক্ষামূলক প্রভাবগুলির জন্য দায়ী প্রধান পুষ্টিগুলির মধ্যে একটি হ’ল লাইকোপেন, একটি প্রাকৃতিক রঙ্গক যে এটি এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত লাল রঙ দেয়। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট অন্যান্য খাবারে যেমন পাওয়া যায় টমেটো এবং গোলাপী আঙ্গুর, তবে তরমুজে এটি এমনভাবে ঘটে যা অধ্যয়ন অনুসারে, শরীরের মাধ্যমে শোষণ করা সহজ।

লিকোপেনো ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে এর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট বৈশিষ্ট্য, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং ফ্রি র‌্যাডিক্যালগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে, দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত দুটি কারণ, নির্দিষ্ট ধরণের ক্যান্সার সহ।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

বিভিন্ন গবেষণায় লাইকোপিন খরচ প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাসের সাথে যুক্ত হয়েছে, এটি পুরুষদের মধ্যে অন্যতম সাধারণ। কিছু অধ্যয়নও পরামর্শ দেয় নাবালিকাদের সাথে একটি সম্ভাব্য সম্পর্ক ফুসফুস, পেট এবং স্তন ক্যান্সার বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও এই ফলাফলগুলি এখনও চূড়ান্ত নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রকাশিত একটি নিবন্ধে, এটি হাইলাইট করা হয়েছে যে খাদ্য -সমৃদ্ধ খাবারগুলি উপকারী প্রভাব ফেলতে পারে, তবে এটিও হতে পারে এটি স্পষ্ট করা হয় যে কেবল ডায়েটের মাধ্যমে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কোনও নিরাময় নিরাময় বা প্রতিরোধ নেই।

লাইকোপিনের চেয়ে বেশি: অন্যান্য পুষ্টি উপস্থিত

লাইকোপেন ছাড়াও তরমুজ ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটেনস এবং সিট্রুলিন রয়েছে, যৌগগুলি যা অনুগ্রহ করে কোষের স্বাস্থ্য, প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করুন এবং প্রদাহজনক প্রক্রিয়াগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করুন। এই সমস্ত কারণগুলি শরীরের পরিবেশে অবদান রাখতে পারে এর বিকাশের কম ঝুঁকিপূর্ণ ক্যান্সার কোষ।

যদিও তরমুজটি খাবারে স্বাস্থ্যকর পরিপূরক হতে পারে, বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে কোনও খাবারই কেবল ক্যান্সারকে বাধা দেয় না। মূলটি হ’ল ফল, শাকসবজি, অবিচ্ছেদ্য সিরিয়াল এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিগুলিতে একটি বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ ডায়েট বজায় রাখা, পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত মাংস, পরিশোধিত শর্করা এবং আল্ট্রাপ্রোসেসড খাবারগুলির অত্যধিক খরচ এড়াতে এড়াতে।

লাইকোপিন এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির বিষয়বস্তুগুলির জন্য ধন্যবাদ তরমুজটি ভারসাম্যযুক্ত ডায়েটের অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট ধরণের ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে। তবে, তবে এই প্রভাবগুলি প্রতিরোধমূলক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। এদিকে, প্রতিদিনের খাবারে এই ফলগুলি সহ একটি স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত হিসাবে রয়ে গেছে, বিশেষত গরম মাসগুলিতে।

