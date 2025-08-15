তরুণদের সার্বভৌমত্ববাদী প্ররোচনা থেকে মনে রাখার বার্তাটি

কে বিশ্বাস করত? ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে সংযুক্ত করার হুমকি দেওয়ার সময়, কুইবেকের সার্বভৌমত্ব তরুণদের মধ্যে ফ্যাশনেবল হয়ে উঠছে।
ফসল ও হালকা সমীক্ষা অনুসারে, ১৮-৩৪ বছর বয়সী তরুণদের প্রায় অর্ধেক (ফসলের জন্য ৪ %%, লেজারের জন্য ৪৮ %) কুইবেকের স্বাধীনতার গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেবে, এক বছর আগে ২০ পয়েন্ট বেশি।
নমুনা কম এবং ত্রুটির মার্জিন হওয়ায় এই পরিসংখ্যানগুলি অবশ্যই লবণের দানা দিয়ে নেওয়া উচিত। তবে কেউ রূপ নেয় এমন প্রবণতাটিকে উপেক্ষা করতে পারে না, বিশেষত যেহেতু তরুণরা প্রায়শই রাজনীতিতে পূর্ববর্তী হয়। তারাই জ্যাক লেটনের কমলা তরঙ্গ শুরু করেছিলেন, যারা জাস্টিন ট্রুডোকে প্রথম সমর্থন করেছিলেন।
অতএব আমাদের অবশ্যই তরুণদের বার্তায় মনোযোগ দিতে হবে, যাদের প্রশংসনীয় জনসংখ্যার এবং নির্বাচনী ওজন রয়েছে।
১৮-৩৪ বছর বয়সী এই দলটি কুইবেকের জনসংখ্যার ২১ % প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায় দশক ধরে বয়সের পিরামিডে আধিপত্য বিস্তারকারী শিশু বুমারদের মতোই।
তবে তরুণদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের জনপ্রিয়তার পুনরুজ্জীবনকে ব্যাখ্যা করা কঠিন রয়ে গেছে, এমন একটি প্রসঙ্গে যেখানে প্রাচীন ইঞ্জিনগুলি যারা সার্বভৌমত্বকে জ্বালানির অভাবকে চালিত করেছিল।
ফরাসি এবং কিউবেক সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা?
এই সপ্তাহে যদি আমরা এই সপ্তাহে ইনস্টিটিউট দে লা স্ট্যাটিস্টিক ডু কুইবেক দ্বারা প্রচারিত তদন্তের উপর নির্ভর করি তবে এটিই তরুণদের গ্যালভানাইজ করে। সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও, বই … সমস্ত সহযোগীদের মধ্যে, এটি তরুণরা যারা কুইবেক সামগ্রীতে সবচেয়ে কম আগ্রহী। এবং দূর থেকে। তরুণদের মধ্যে ইংরেজি -স্পেকিং সামগ্রী জনপ্রিয়।
সামাজিক গণতন্ত্রের আদর্শ?
আজ, করদাতারা তাদের অর্থের জন্য তাদের না রাখার মতো মনে করেন, যখন সর্বত্র সরকারী পরিষেবাগুলি ক্র্যাক করে।
আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা?
ইংলিশ স্পিকাররা কুইবেককে নিয়ন্ত্রণ করলে আমরা আর ছিলাম না।
তাহলে কী সুই মুভ করেছে? তাদের ভবিষ্যতের মুখে তরুণদের সত্ত্বেও …
তরুণরা সাম্প্রতিক শ্রমবাজারের অবনতির প্রধান শিকার।
১৫-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার কানাডায় প্রায় ১৫ % এ পৌঁছেছে, এটি ২০১০ সাল থেকে একটি শীর্ষ সম্মেলন।
ইতিমধ্যে যে তরুণরা রিয়েল এস্টেটের দামের বিস্ফোরণের কারণে আর কোনও বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করে না যা তাদের প্রবীণদের নিজেকে সমৃদ্ধ করতে দেয়। ইতিমধ্যে যে তারা ভাড়া বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাবুকের অধীনে রয়েছে যা দীর্ঘকাল ধরে থাকার ব্যবস্থা করেছে তাদের কম স্পর্শ করে।
আর্থিকভাবে আটকে থাকা, তরুণদের ধারণা থাকতে পারে যে কুইবেকের মতো অটোয়ায় বছরের পর বছর ধরে ফেডারালিস্ট দলগুলি তাদের সমস্যাগুলি বেশ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি।
এমনকি যদি মার্ক কার্নি আবাসন নির্মাণের দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে কানাডিয়ান মর্টগেজ অ্যান্ড হাউজিং সংস্থা (এসসিএইচএল) বরং সরবরাহ করে যে শুরু -আপগুলি 2027 অবধি গলে যাবে এবং 2024 এর নীচে 13 % এর নীচে নিজেকে খুঁজে পাবে।
তদুপরি, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ফেডারেল কার্বন ট্যাক্স দূরীকরণের ত্বরান্বিত হন। তিনি কানাডাকে একটি শক্তি শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার বিষয়ে কথা বলেছেন, যা আলবার্তার কাছে আবেদন করে, তবে তরুণদের মূল্যবোধের সাথে খারাপভাবে ফ্রেম করে, যার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা একটি অস্তিত্বের বিষয়।
এটি সিস্টেমের জায়গায় তাদের বিভ্রান্তি ব্যাখ্যা করতে পারে।
সত্যটি এখনও রয়ে গেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির মুখে কুইবেকের সার্বভৌমত্ব একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অ্যাভিনিউ। নিজেকে ছিঁড়ে ফেলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির খেলা খেলার চেয়ে আপনার কনুইগুলি আরও শক্ত করে তোলা ভাল।
স্পষ্টতই, শুল্ক যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থনটি পুরানো ক্যুবেরদের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে। তবে যুবক পুরুষ – আরও এন্টিসিস্টেমস – এমন ধারণা থাকতে পারে যে একটি স্বতন্ত্র কুইবেক তাদের নির্দিষ্ট স্বার্থ যেমন সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মতো আরও ভালভাবে রক্ষা করবে।
এই বিবেচনার বাইরেও, তরুণরা শেষ পরিপূরক নির্বাচনে পার্টি ক্যাবিওসোইস (পিকিউ) এর বিজয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে।
শেফ পল সেন্ট-পিয়েরে প্লামন্ডন এমন একটি উত্সাহ জাগিয়ে তোলে যা অন্য পার্টিতে পাওয়া যায় না।
তরুণদের পর্দার সময়ের মতো মানুষকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলার জন্য তাঁর কাছে ফ্লেয়ার রয়েছে। এবং তার প্রথম আদেশ থেকে গণভোটের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তিনি এজেন্ডাটিকে এমন একটি বিকল্প দেওয়ার সাহস পেয়েছিলেন যা নস্টালজিয়া অনুভূত হয়েছিল।
এই ধারণাটি তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে যারা রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং গণভোটের পারিবারিক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি – 1995… এটি 30 বছর কেটে গেছে।
সার্বভৌমত্বের স্কেরেক্রো ব্র্যান্ডিং তাই ভোটারদের পিকিউকিউস্টে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য যথেষ্ট হবে না। তদুপরি, যারা পিকিউ সমর্থন করেন তাদের মধ্যে 30 % গণভোটের ক্ষেত্রে নয়, যা অস্বাভাবিক।
তবে সার্বভৌমত্বকে ব্র্যান্ডিং করা এমন তরুণদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে না যারা বিশ্বাস করতে পারে না যে স্বাধীনতা তারা প্রতিদিনের ভিত্তিতে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তার সমাধান করবে।
2026 এর শুরুতে পিকিউ অবশ্যই উপস্থিত “নীল বই” তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হবে।
তবে সমস্ত দল – সার্বভৌমবাদী বা না – তারা তরুণদের কী অফার করে তা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা উচিত।
নিজেকে পুনর্নবীকরণের জন্য, জোটের আভেনির ক্যুবেকের মন্ত্রীর পুনরুত্থানের চেয়ে বা লিবারেল পার্টিতে এবং কুইবেক সলিডায়ারে নেতার পরিবর্তনের চেয়ে এটি আরও প্রয়োজনীয়। এটি বিষয়বস্তু লাগে।
সময়টি একটি কল্যাণ রাষ্ট্রকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সময় এসেছে যেখানে শান্ত বিপ্লবের প্রতিশ্রুতিগুলি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য একটি অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠবে না।
কুইবেককে অবশ্যই আরও উত্পাদনশীল, অন্তর্ভুক্ত, ন্যায্য এবং সবুজ করতে হবে।
আপনার একটি নতুন সামাজিক চুক্তি দরকার যেখানে তরুণরা তাদের অ্যাকাউন্ট খুঁজে পায়।