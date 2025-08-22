You are Here
তরুণ ডল্ফের কথিত ঘাতক দোষী বলে মনে করেনি
News

তরুণ ডল্ফের কথিত ঘাতক দোষী বলে মনে করেনি

ইয়ং ডল্ফের অভিযুক্ত কিলার হার্নান্দেজ গোভানকে দেরী র‌্যাপারের হত্যার পিছনে থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

২০২১ সালে গোভান প্রসিকিউটররা হিট ব্যাকের পিছনে মাস্টারমাইন্ড বলে অভিযোগ করেছিলেন তবে জুরি স্পষ্টতই দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং মাত্র তিন ঘন্টা পরে কোনও দোষী রায় ফিরিয়ে দেননি।

তাকে মুক্তি দেওয়ার পরে কথা বলতে গিয়ে গোভান বলেছিলেন: “এই অধিকারটি পাওয়ার জন্য এবং আমার জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য জুরিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে মনে জানতাম আমি নির্দোষ। god শ্বর ছাড়াও আমি মনে করি না যে আমি এ পর্যন্ত এটি তৈরি করেছি। আমি মুক্ত হতে পেরে খুশি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “মাত্র 12 জনের কাছ থেকে আপনার জীবন ফিরে পাওয়ার অনুভূতিটি ব্যাখ্যা করা এক ধরণের কঠিন I’m

জাস্টিন জনসন – একজনকে ডলফ হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জনসন প্রথমে একটি নতুন বিচার চেয়েছিলেন – এমন একটি পদক্ষেপ যা ডল্ফের বাগদত্তের কাছ থেকে সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল।

জনসনের গতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে ওল্ড স্ট্রিটওয়্যার ব্র্যান্ড বাড়ানোর প্রাপ্য তার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের মাধ্যমে মিয়া জয় ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন।

একটি নিউজ শিরোনামের স্ক্রিনশটের পাশাপাশি, জয় লিখেছেন: “আমাদের প্রিয়জনের জীবন এখন ‘অপর্যাপ্ত প্রমাণ’ নিয়ে নতুন বিচারের জন্য যে ব্যক্তি নিয়েছে তাকে দেখে তা অবাক করে দিচ্ছে। তাদের অহংকারটি আমার এবং আমার প্রিয়জনদের কাছে নিষ্ঠুর রসিকতার মতো অনুভূত হয়। “

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা এটিকে আমাদের বাধা দিতে দেব না; আমরা ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব এবং অ্যাডল্ফের স্মৃতি (হার্ট ইমোজি) সম্মান করব।”

জানা গেছে যে জনসন তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবহৃত প্রমাণ নিয়ে বিরোধের কারণে একটি নতুন বিচারের সন্ধান করছেন।

গতিটি পরে অস্বীকার করা হয়েছিল।

আরেক সন্দেহভাজন – শুনডেল বার্নেটকেও এই বছরের শুরুর দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে একদিন পরে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি কেরানী ত্রুটির কারণে মুক্তি পেয়েছিল যে অভিযোগ বাতিল করা হয়েছিল।

“জাস্টিন জনসনের তদন্তের সময়, ইন্ডিয়ায় গ্রেপ্তারের সময় (জাস্টিন) জনসনের সাথে শুন্ডালে বার্নেটকে পাওয়া গিয়েছিল,” জেলা অ্যাটর্নি থেকে এক বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। “এই এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে, মার্কিন মার্শালগুলির সাথে একজন টাস্কফোর্স অফিসার নির্ধারিত করেছেন যে সত্যের পরে বার্নেটকে আনুষাঙ্গিক দিয়ে চার্জ করার সম্ভাব্য কারণ ছিল এবং স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতির অংশ হিসাবে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল।

“তদন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে ডিএ’র অফিস নির্ধারণ করেছিল যে বার্নেট এই মামলায় জড়িত ছিল না এবং অভিযোগগুলি অনুসরণ না করা বেছে নিয়েছিল, ইঙ্গিত দেয় যে অভিযোগটি প্রত্যাহার করা হবে। তবে, ওয়ারেন্টটি স্মরণে রাখতে বিলম্বের ক্ষেত্রে বিলম্বকে সিস্টেমে সক্রিয় রেখে দেওয়া হয়েছে। এই কেরানী সমস্যাটি এখন সমাধান হয়ে গেছে, এবং বার্নেটের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।