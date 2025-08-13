তরোয়াল ও যাদুবিদ্যার জেনার এই অগোছালো, অদৃশ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি রিবুটে একটি সমালোচনামূলক হিট নেয়

যারা ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ডস এবং অসাধারণ নায়কদের প্রেমে পড়েছেন তাদের জন্য আপনি এই জিনিসগুলি খুঁজে পাবেন না লাল সোনজা। মাতিলদা লুটজ অভিনীত শিরোনাম সোনজা হিসাবে, একটি স্পিন অফ চরিত্র কনান বার্বারিয়ানফিল্মটি আমাদের নায়ক সোনজার জন্য একটি নতুন এবং আরও পরিপূর্ণ ব্যাকস্টোরি কারুকাজ করে। উত্তেজনাপূর্ণ, শক্তিশালী মহিলা চরিত্রগুলির জন্য ফ্যান্টাসি জেনারে প্রচুর জায়গা রয়েছে, লাল সোনজা এটি বা কোনও অর্থবহ গল্প বলার প্রস্তাব দেয় না। ফিল্মটি এর মধ্যে একটি অদ্ভুত চৌরাস্তায় বসে আছে গ্ল্যাডিয়েটার এবং ক্যাম্পি 1980 এর দশকের ফ্যান্টাসি ফিল্মগুলি যা ভাল বয়স হয়নি।
কমিক বইয়ের নায়িকাকে প্রাণবন্ত করার জন্য 1985 সালের সমালোচনামূলকভাবে প্যানডের প্রচেষ্টার পরে, এটি গ্রহণ করুন লাল সোনজা একটি মরণ ভোটাধিকার পুনরুজ্জীবনকে ন্যায়সঙ্গত করার প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে, সিনেমাটি প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এই মুহুর্তে, শক্তিশালী মূল ফ্যান্টাসি সিনেমাগুলি স্বল্প সরবরাহে রয়েছে। লাল সোনজা একটি কুলুঙ্গি পূরণ করতে পারে যা খোলা খোলা ছিল। পরিবর্তে, এটা একটি বেদনাদায়ক, ভ্যাপিড অজুহাত একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে আরও কয়েক ডলার চেপে এটি অনেক আগে স্টাইলের বাইরে চলে গেছে। এমনকি রবার্ট শিহান, একজন ফ্যান্টাসি প্রিয়তমও আমাকে যত্ন নিতে পারেন লাল সোনজা।
লাল সোনজায় একটি মুক্তির গুণমান খুঁজে পাওয়া শক্ত
চরিত্রগুলি থেকে প্রোডাকশন ডিজাইনে, ফিল্মটি সম্পর্কে পছন্দ করার মতো অনেক কিছুই নেই
যখন কোনও সিনেমা ভয়েস-ওভার দিয়ে শুরু হয়, প্রায় সর্বদা অলস পছন্দ, এটি কমপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রদর্শনী এবং বিশ্ব-বিল্ডিং যোগাযোগ করা উচিত। এটি হয় না লাল সোনজা। আমাদের মূল চরিত্রের ব্যাকস্টোরি সম্পর্কে আরও জানার বিষয়টি আমাদের এবং প্লট সম্পর্কে যত্নশীল করার জন্য বিস্ময়কর কাজ করবে। যাইহোক, প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি পুরো ফিল্মের রানটাইম জুড়ে অদ্ভুত বিস্ফোরণে ছিটানো হয়েছে, এর প্রভাবকে হ্রাস করে। একরকম, আমরা তার নামের চেয়ে তার সম্পর্কে আর কখনও শিখি না এবং লোকেরা তাকে যৌন আপত্তি জানাতে পছন্দ করে, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তিনি স্পষ্টতই কমিক বইয়ের চরিত্রের সাথে ভাগ করে নেন।
খালাসের গুণাবলীর সন্ধানে দর্শকরা নিজেকে সংক্ষিপ্তভাবে আসতে দেখবে। অনুমানমূলক কল্পকাহিনীর জন্য আমার উচ্চ সহনশীলতা রয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার অবিশ্বাসটি স্বেচ্ছায় স্থগিত করব, তবে কেবলমাত্র যদি বিশ্বের কমপক্ষে যুক্তির একটি চিহ্ন থাকে। একটি ম্যাজিক সিস্টেমের ইঙ্গিত এবং একটি আকর্ষণীয় অন্যান্য জগতের মহাবিশ্ব রয়েছে যা কখনও মাটি থেকে নামা যায় না। আমাদের কেন সোনজা এবং ড্রায়গানকে (শিহান) পরাজিত করার জন্য তার অনুসন্ধানের বিষয়ে আমাদের কেন যত্ন নেওয়া উচিত তা দেখিয়ে অতিরিক্ত স্ফীত রানটাইম ব্যয় করার পরিবর্তে, আমরা যা পাই তা হ’ল অনেক খারাপভাবে লিখিত কথোপকথন পুনরুদ্ধার করে যা আমরা কখনই দেখতে পাই না।
প্যাসিংটি পুরো জায়গা জুড়ে রয়েছে, কোনও উত্সের গল্পের বীটকে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কোনও পুরানো ফ্যাশন অ্যাডভেঞ্চারের উচ্চতায় পৌঁছায় না। আমি আশা করি এমন কিছু চরিত্র বা সম্পর্ক ছিল যা আমি ইঙ্গিত করতে পারি যা প্লটের দিক থেকে এর কিছু ত্রুটিগুলির ফিল্মটিকে মুক্ত করে দেবে, কারণ এটি কমপক্ষে কিছু সংবেদনশীল বিনিয়োগের সূত্রপাত করবে। যাইহোক, এমনকি যখন সোনজা তার পরিবার এবং তার সংস্কৃতি হারানোর বেদনা স্মরণ করে, তখনও এই ব্যথা স্বল্পস্থায়ী। প্রবর্তিত প্রতিটি দ্বন্দ্বের জন্য, এমন কোনও মুহূর্ত নেই যখন শ্রোতারা তার প্লট বর্মের কোনও ত্রুটি থাকলে প্রশ্ন করে।
শিবির হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নিম্নমানের নয়, তবে এখনও সিজিআই ব্যবহার করে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে কারও দেখা উচিত নয়, লাল সোনজা এটি অত্যন্ত প্লাস্টিক এবং এটি যে ফিল্মগুলিতে শ্রদ্ধা জানায় তার উষ্ণতা এবং নস্টালজিয়া ফ্যাক্টরটি তৈরি করতে উত্পাদিত। কয়েকটি অ্যাকশন সিকোয়েন্স রয়েছে যা প্রায় পাসযোগ্য হিসাবে লুকিয়ে থাকে তবে তাদের সংবেদনশীল বিল্ড-আপ বা অংশীদারদের অভাব তাদের চূড়ান্তভাবে অর্থহীন করে তোলে। মিনিটগুলি টিক হিসাবে, একই সাথে কিছুই এবং সবকিছু ঘটে না এবং আপনি শেষ দুই ঘন্টা কী করতে ব্যয় করেছেন তা ভাবতে আপনি ছেড়ে যাবেন, কারণ এটি অবশ্যই কোনও কল্পনার জগতে নিমগ্ন ছিল না।
রেড সোনজা একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি পুনরুদ্ধার করার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়
এটি সম্ভবত আমরা লাল সোনজার শেষটি দেখতে পাবে
যদিও লাল সোনজা প্রপস তার পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারের জন্য দরজা খুলুন, এটি বলা নিরাপদ যে কাউকে সিক্যুয়ালের শিকার করা হবে না। সোনজার শেষ মুহুর্তের সিদ্ধান্তটি যে পরিবারের সাথে স্থির হওয়ার পরিবর্তে বিশ্বকে দেখার জন্য যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তিনি তার পুরো জীবনটি অনুসন্ধান করছেন বলে মনে করা হয় যে এই ধরণের ফ্র্যাঞ্চাইজি সেট আপ আমরা এই ঘরানার কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে এসেছি। তবে, তবে লাল সোনজা এমনকি গত কয়েক বছরের সবচেয়ে বেসিক কমিক অভিযোজনগুলির তুলনায় PLES।
ফ্যান্টাসি এবং সুপারহিরো ঘরানার মধ্যে রেখাটি অস্পষ্ট এবং লাল সোনজা এই ব্যবধানটি পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে, প্রাক্তনটির জন্য একটি নতুন প্রশংসা প্রকাশ করে। পরিবর্তে, সিনেমাটি ভক্ত হতে বিব্রতকর করে তোলে। ফিল্মে যুক্তি সন্ধানের জন্য সম্ভবত এটি আমার নিজের দোষ, তবে অলস গল্প বলার শেষটি আমাকে আরও বেশি অবজ্ঞার সাথে চরিত্রগুলি দেখার জন্য শেষ হয়েছিল, কারণ আমি কেবল তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না, তবে তাদের পছন্দগুলি অযৌক্তিক। লাল সোনজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশার অভাব হয়; এটি কেবল 1985 সালের ফ্লপের পদক্ষেপে অনুসরণ করতে সফল হয়।
লাল সোনজা প্রেক্ষাগৃহে 13 ই আগস্ট, 2025 এ দেখার জন্য উপলব্ধ হবে।
লাল সোনজা
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 15, 2025
- রানটাইম
-
110 মিনিট
- পরিচালক
-
এমজে বাসেট
- লেখক
-
তশা হুও
- প্রযোজক
-
ক্রিস্টা ক্যাম্পবেল, কোর্টনি সলোমন, লাটি গ্রোবম্যান, লেস ওয়েলডন, মার্ক ক্যান্টন, জো গট্টা, জেফ্রি গ্রিনস্টেইন, ইয়ারিভ লার্নার
- ফিল্মটি 1980 এর দশকের ক্লাসিক তরোয়াল এবং যাদুবিদ্যার সিনেমাগুলিতে শ্রদ্ধা জানায়।
- রেড সোনজার কাছে দাগের অভাব রয়েছে এবং বিশ্ব-নির্মাণে স্বল্প পড়ে যায়, যার চরিত্রের বিকাশের অভাব আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।
- লেখাটি স্থবির এবং অনুমানযোগ্য, গল্পটি কতটা পাতলা।