তাইওয়ানের সাংবিধানিক সংকট দ্রুত বাড়ছে

২০২৪ সালের শেষ সপ্তাহে, তাইওয়ানের সংসদ আবারও পুগিলিস্টিক অঙ্গনে পরিণত হয়েছিল, শাসক-পক্ষের আইন প্রণেতা হিসাবে তাদের বিরোধী অংশগুলির সাথে ঝগড়া over barricades of furniture at the chamber entrances. It was at least the fourth such bust-up in 2024. Legislative brawls have a long tradition in Taiwan, but mostly they’re performative flailing. ২০২৪ সালে এই লড়াইয়ে আইন প্রণেতারা খোঁচা, কুস্তি, জলের বোতল নিক্ষেপ করতে এবং এমনকি একজন পুরুষ শাসক-পক্ষের বিধায়ককে মোকাবেলা করতে এবং দেখেছিলেন একটি মহিলা বিরোধী অংশ নিক্ষেপ মাটিতে।

যেমনটি ভয়াবহ ছিল, সংঘর্ষগুলি প্রায় সমস্তই ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, যা এখনও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত তবে আইনসভায় সংখ্যালঘু, যেখানে বিরোধীদের ১১৩ টি আসনের মধ্যে 62 টি রয়েছে।