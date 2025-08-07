তাইওয়ান বলেছেন টিএসএমসি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 100% চিপ শুল্ক থেকে ‘ছাড়’

তাইপেই বৃহস্পতিবার বলেছেন, তাইওয়ানীয় চিপমেকিং জায়ান্ট টিএসএমসি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অর্ধপরিবাহী চিপসে 100 শতাংশ শুল্কের কাছ থেকে “অব্যাহতিপ্রাপ্ত”।
তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থা হ’ল বিশ্বের বৃহত্তম চুক্তি নির্মাতা চিপস এবং তার ক্লায়েন্টদের মধ্যে এনভিডিয়া এবং অ্যাপলকে গণনা করে।
জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের চিফ লিউ চিন-চিং সংসদে একটি ব্রিফিংয়ে বলেছেন, “যেহেতু তাইওয়ানের প্রধান রফতানিকারী টিএসএমসি, যার যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা রয়েছে, টিএসএমসি ছাড় রয়েছে।”
কিছু তাইওয়ানীয় চিপমেকাররা 100 শতাংশ শুল্ক দ্বারা “প্রভাবিত হবে”, তবে তাদের প্রতিযোগীরাও একই শুল্কের মুখোমুখি হবেন, লিউ বলেছিলেন।
“তাইওয়ান বর্তমানে বিশ্বে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থান রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে নেতা এবং প্রতিযোগীরা যদি একই প্রারম্ভিক লাইনে থাকেন তবে নেতা নেতৃত্ব দিতে থাকবেন,” লিউ বলেছিলেন।
“এটি আমাদের বর্তমান প্রাথমিক মূল্যায়ন, তবে আমরা স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি-মেয়াদী সহায়তার পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাব অব্যাহত রাখব।”
লিউ হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের বলার কয়েক ঘন্টা পরে কথা বলছিলেন যে “আমরা চিপস এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে একটি খুব বড় শুল্ক রাখব”।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, এই স্তরটি “শতভাগ” হবে, যদিও নতুন লেভি কখন কার্যকর করা হবে তার জন্য তিনি কোনও সময়সূচী সরবরাহ করেননি।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে যেসব সংস্থাগুলি “যুক্তরাষ্ট্রে বিল্ডিং ছিল, বা নির্মাণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ” ছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে না।
তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টর উত্পাদন একটি বিশ্বব্যাপী পাওয়ার হাউস, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি চিপস এবং সেখানে তৈরি প্রায় সমস্ত উচ্চ-প্রান্তের রয়েছে।
টিএসএমসি ট্রাম্পের ক্রসহায়ারে রয়েছেন, যিনি তাইওয়ানকে মার্কিন চিপ শিল্প চুরি করার অভিযোগ করেছেন।
আশা করা হয়েছিল যে টিএসএমসির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা তাইওয়ানকে নতুন শুল্ক থেকে রক্ষা করবে।
তাইওয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি শক্তি ক্রয় এবং ট্রাম্পের লেভিসকে ছাড়ার জন্য জিডিপির তিন শতাংশেরও বেশি প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
ট্রাম্প তাইওয়ানের উপর অস্থায়ী ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, সেমিকন্ডাক্টর বাদে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাইওয়ানের আলোচকরা একটি চুক্তি ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করছেন।
ডেটলাইন:
তাইপেই, তাইওয়ান
গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা
আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।