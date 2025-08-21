‘তাওরাত অধ্যয়ন করা আমাদের রক্ষা করে’: হেরেদী নেতারা আইডিএফ খসড়াটির বিরুদ্ধে প্রার্থনা করেন

শাস এবং ইউনাইটেড তোরাহ ইহুদী দলগুলির সাথে যুক্ত আল্ট্রা-গোঁড়া রাব্বিস বৃহস্পতিবার যিশিভা শিক্ষার্থীদের কনসক্রিপ্ট করার জন্য এবং যারা তালিকাভুক্তির আদেশ উপেক্ষা করে তাদের গ্রেপ্তার করার সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় একটি আন্তর্জাতিক প্রার্থনা ও উপবাসের একটি আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে বিশেষ সমাবেশ করেছে।
বেনি ব্র্যাকের স্লোবোডকা যিশিভাতে, ইউটিজে’র দেগেল হাটোরাহ দলাদলের আধ্যাত্মিক নেতা রাব্বি দোভ ল্যান্ডো যম কিপপুর কাতানকে মডেল করা একটি প্রার্থনা পরিষেবায় অংশ নিয়েছিলেন, একটি মাসিক ছোটখাটো ফাস্ট দিন যেখানে উপাসকরা সাধারণত প্রায়শ্চিত্তের দিনে প্রার্থনা পাঠ করেন।
রাব্বির আশেপাশে, যিনি একটি লেকটর্ন, কালো পোশাক পরা উপাসকরা পিছনে পিছনে ছিটকে পড়েছিলেন, তাদের চোখ গভীর ফোকাসে বন্ধ করে দিয়েছিল, কারণ ক্যান্টর খসড়া ডজার্সের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ-আপ সরকারী প্রয়োগের মুখে divine শিক করুণার জন্য আবেদনকারী উচ্চ ছুটির প্রার্থনাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন।
নিকটস্থ রাব্বি মোশে হিরশ, স্লোবোডকার ডিন এবং দেগেল হাতোরাহের কাউন্সিলের তোরাহ ages ষিদের সহকর্মী সদস্য ছিলেন।
হেরেদী নেতারা বলছেন যে সামরিক পরিষেবা তাদের জীবনযাত্রার জন্য হুমকি এবং অতি-অর্থোডক্স পুরুষদের তাওরাত অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হুমকি দেয়। 18-24 বছর বয়সী প্রায় 80,000 আল্ট্রা-গোঁড়া পুরুষ বর্তমানে সামরিক সেবার জন্য যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে, তবে তালিকাভুক্ত হয়নি। আইডিএফ বলেছে যে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং অন্যান্য সামরিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে স্থায়ী ও রিজার্ভ বাহিনীর উপর চাপের কারণে জরুরিভাবে 12,000 নিয়োগের প্রয়োজন।
গত গ্রীষ্মে, হাইকোর্ট অফ জাস্টিস রায় দিয়েছে যে এই যিশিভা শিক্ষার্থীদের জন্য দীর্ঘকালীন গণ -ছাড় অবৈধ ছিল। তার পর থেকে, আইডিএফ যোগ্য হারেদী পুরুষদের নিয়োগের জন্য তার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে, কেবল জুলাই মাসে 54,000 ডিসক্রিপশন অর্ডার প্রেরণ করেছে, হারেদি সম্প্রদায়কে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে “যুদ্ধ” ঘোষণা করতে পরিচালিত করেছে।
তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রচারের অংশ হিসাবে, ল্যান্ডো এবং অন্যান্য প্রবীণ রাব্বিস এই সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক প্রার্থনা ও উপবাসের দিনে অংশ নিতে বলেছিলেন, একটি আহ্বান যা আমেরিকার কাউন্সিলের তোরাহ ages ষিদের আগুদাথ ইস্রায়েলের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল।
বেনি ব্রাকের স্লোবোডকার রাভ ডভ ল্যান্ডো এবং যিশিভা শিক্ষার্থীরা বলেছেন, ইওম কিপ্পুরের প্রার্থনা হারেদি যিশিভা শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করার জন্য আবেদন করার জন্য pic.twitter.com/yydert39tu
– স্যাম সোকল (@স্যামুয়েলসোকল) আগস্ট 21, 2025
হারেদি পত্রিকা হামেভাসারের মতে, দিনের পর দিন অ্যান্টওয়ার্প, লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, মিয়ামি এবং অন্য কোথাও প্রার্থনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।
স্লোবোডকা যিশিভা -র বাইরে ইস্রায়েলের সময়গুলির সাথে চ্যাট করে ল্যান্ডোর চালক রসিকতা করেছিলেন যে হেরেদী সম্প্রদায়ের রাব্বিনিক নেতৃত্বকে একটি জারি করা উচিত ডেনুরা পালস হ্যারিডিমকে তালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টার পিছনে যারা তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিন – একটি কাবালিস্টিক ডেথ অভিশাপ যা আরামাইক -এ “আগুনের দোর” তে অনুবাদ করে।
রাব্বি এই জাতীয় পদক্ষেপকে সমর্থন করে কিনা জানতে চাইলে ড্রাইভারটি “God শ্বর নিষেধ” জবাব দিলেন এবং তারপরে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে God শ্বর এই জাতীয় লোকদের সাথে আচরণ করার জন্য প্রার্থনা করা ঠিক আছে কিনা তা ঠিক আছে কিনা।
বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়ারা-র জীবন নিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একজন ৩ 36 বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পরে চালকের মন্তব্য এসেছিল, তিনি তাকে হত্যা করার জন্য হালচিক অনুমোদনের জন্য প্রাক্তন প্রধান রাব্বি ইয়েজাক যোসেফকে জিজ্ঞাসা করার অভিযোগে।
প্রার্থনার পরে অন্য ভেন্যুতে একটি ব্যক্তিগত ইভেন্টে যিশিভা শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করে ল্যান্ডো ঘোষণা করেছিলেন যে কেবল তোরাহ অধ্যয়ন কেবল ইস্রায়েলকে রক্ষা করে এবং ইহুদিদের সবচেয়ে বড় কাজ করা সবচেয়ে বড় কাজ।
“তাওরাত অধ্যয়ন করা আমাদের রক্ষা করে,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন। “তাওরাত অধ্যয়ন করার মহান সুযোগটি হ’ল এটি একজন ব্যক্তিকে উন্নীত করে এবং শুদ্ধ করে দেয় … এবং এটি ইস্রায়েলের লোকদের রক্ষা করে।
বাইবেলের শ্লোকটি উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “এটিই ইস্রায়েলের লোকদের সারমর্ম কারণ এটি আমাদের জীবন এবং আমাদের দিনের দৈর্ঘ্য।” “খাঁটি তাওরাত যা আত্মাকে পুনরুদ্ধার করে।”
এরপরে তিনি সম্প্রতি সামরিক কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এমন খসড়া খসড়া টোমার সাপায়েভের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। সাপায়েভের হাত ধরে ল্যান্ডো তাঁর এবং ঘরে অন্যদের সাথে ইহুদিদের শত্রুদের প্লট সম্পর্কে একটি গানে নাচতে শুরু করে।
রেভ ল্যান্ডো একটি খসড়া ডজারের সাথে নাচছে যখন যিশিভা শিক্ষার্থীরা ইহুদিদের শত্রুদের প্লট সম্পর্কে একটি গান গায় pic.twitter.com/c7lcgtmkik
– স্যাম সোকল (@স্যামুয়েলসোকল) আগস্ট 21, 2025
রাব্বি ল্যান্ডোর সেবার পরে, গুর হাসিদিক সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সদস্য তাদের নিজস্ব প্রার্থনা সমাবেশের জন্য দক্ষিণ শহর আরাদে পৌঁছতে শুরু করেছিলেন। রামাত বেট শেমেশের একটি চরমপন্থী হেরেদী গ্রুপের সদস্যরাও এই প্রতিবাদ করবেন বলে আশা করা হয়েছিল।
আগের দিন, প্রাক্তন চিফ সেফার্ডিক রাব্বি এবং বর্তমান শাস পার্টির আধ্যাত্মিক নেতা ইয়েটজাক ইয়োসেফও হ্যারেডিমের সমাবেশকে সম্বোধন করেছিলেন যে “অবরুদ্ধ ডিক্রিগুলির মুখে পবিত্র ও শক্তিশালী যিশিভা শিক্ষার্থীদের” জন্য আদর্শিক উত্সাহ প্রদানের লক্ষ্যে। ” যদিও তিনি তালিকাভুক্তির বিষয়টি সরাসরি সম্বোধন করেননি, ইউসুফ আরও বলেছিলেন যে যারা তাওরাতে পরিশ্রম করেছেন তারা প্রশংসনীয় ছিলেন।
করদাতা-অর্থায়িত সরকারী সংস্থা বেনি ব্র্যাক ধর্মীয় কাউন্সিলকে রাব্বি ইউসুফের ইভেন্টের অন্যতম সমর্থক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, এই সময় শত শত হেরেদিম ধর্মীয় বক্তৃতা শুনেছিলেন যা নিবন্ধিত ইস্যুটির সরাসরি উল্লেখ এড়িয়ে গিয়েছিল।
জাতীয় ধর্মীয় তজোহর রাব্বিনিকাল সংস্থার চেয়ারম্যান রাব্বি ডেভিড স্টাভ হারেদী নেতাদের কাছে একদিন প্রার্থনা ও তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধে উপবাসের জন্য নিন্দা করেছিলেন এবং কয়েক হাজার রিজার্ভিস্টরা আবারও গাজায় যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
রাব্বি টাইমস অফ ইস্রায়েলকে এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই প্রত্যক্ষ করা সত্যিই হতবাক যে কয়েক হাজার পরিবার (প্রিয়জনদের) থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় … গাজায় যুদ্ধে ফিরে যাওয়া হয়েছিল, জনগণের একটি অংশই তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পুরোপুরি নিজেকে মুক্ত করে তুলছে।”
“তারা তাদের ভাই -বোনদের রক্ত ছড়িয়ে পড়ার সময় যে আদেশটি নিষিদ্ধ করার আদেশকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করছে; এবং তাওরাত নামে অভিনয় করার দাবি করার সময় এটি করা God’s শ্বরের নামের ঘৃণ্য অপমানের চেয়ে কম নয়।”