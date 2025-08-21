You are Here
‘তাকে ফিরে আসুন’, ‘ফালা মি’ -এর পরিচালকদের হরর, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ
News

‘তাকে ফিরে আসুন’, ‘ফালা মি’ -এর পরিচালকদের হরর, প্রেক্ষাগৃহে আত্মপ্রকাশ

ফালা মি (২০২২) এর জন্য পরিচিত, ভাই ড্যানি এবং মাইকেল ফিলিপু একটি নতুন সন্ত্রাস নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ফিরে আসেন যা শোককেও সম্বোধন করে

তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করুনভাইদের নতুন সিনেমা ড্যানিমাইকেল ফিলিপুএর আমার সাথে কথা বলুন (2022), এই বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট ব্রাজিলিয়ান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ।




ছবি: প্রকাশ / সনি ছবি / রোলিং স্টোন ব্রাজিল

এটা কি সম্পর্কে?

প্লটটি অর্ধ ভাই অ্যান্ডি এবং পাইপারকে অনুসরণ করে, ব্যাখ্যা করেছেন বিলি ব্যারেট (ক্র্যাভেন, শিকারি) ই সোরা ওয়াং, যারা তাদের নতুন গৃহীত মায়ের বিচ্ছিন্ন বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে নিজেকে একটি অন্ধকার আচারে জড়িত বলে মনে করেন, ভূমিকা পালন করেছিল স্যালি হকিন্স (প্যাডিংটন)।

কাস্ট এখনও আছে জোনা রেন ফিলিপস, স্যালি-অ্যান আপটন, স্টিফেন ফিলিপসমিশা হেইউডট্রমা, আধ্যাত্মিকতা এবং লুকানো ভয়াবহতা সম্পর্কে এই বিরক্তিকর গল্পের মূল রচনা।

https://www.youtube.com/watch?v=rw0cyv3topg

