তাজিন কি আঘাত করে? এর কথিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির পিছনে সত্য – এল ফিনান্সিরো

আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না! তাজান চিলি পাউডার এটি শরীরে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তার জন্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল এবং এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা ভাগ করে নিয়েছেন যে তারা এটি লেবু এবং লবণ দিয়ে ফলের সাথে যুক্ত করবেন না।
বিশেষত এর ব্যবহারের অভিযোগের পরিণতিগুলির কারণে সিলিকন ডাই অক্সাইড অ্যাডিটিভ গুঁড়োতে চিলিতে উপস্থিত, যা ম্যাগাজিন ঘোষণা করেছিল গ্রাহক শক্তি একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়।
“এটি দেখানো হয়েছে যে এটি শ্বাসকষ্ট হওয়ার সময় এবং দীর্ঘমেয়াদে খাওয়ার সময় এটি সিলিকোসিস উত্পন্ন করে, মাইটোকন্ড্রিয়া প্রভাবিত করতে পারে”, প্রকাশনাটি বলে, তবে বিজ্ঞান দেহে সিলিকন ডাই অক্সাইডের প্রভাব সম্পর্কে কী বলে?
সিলিকন ডাই অক্সাইড কী, এতে চিলি তাজান রয়েছে?
স্বাস্থ্যরেখা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে সিলিকন ডাই অক্সাইড এমন একটি উপাদান যা সিলিকন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। এটি প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন খাবারে যেমন সবুজ শাকসব্জী, মরিচ এবং ওটগুলিতে পাওয়া যায়।
চিলিতে তাজান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ব্যাখ্যা করে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাফা কার্বাজালতিনি তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছিলেন এমন একটি ভিডিওতে: “তাজিনে সিলিকন ডাই অক্সাইডকে অ্যান্টি -বাইন্ডার হিসাবে রয়েছে,” তিনি বলেছেন।
বৈজ্ঞানিক প্রচারক আরও মন্তব্য করেছিলেন যে সিলিকন ডাই অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে খাবারের মধ্যে একটি সাধারণ সংযোজনকারী “যাতে তারা কেক না হয়”: “এটি লবণ, ফ্লোর, মশলা এবং চিনিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়,” মাইক্রোবায়াল বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞ যোগ করেছেন।
মেডিকেল নিউজ আজ ইঙ্গিত দেয় যে অ্যান্টি -বাইন্ডার হিসাবে অভিনয় করে, এটি হ’ল এটি ধুলো একে অপরকে মেনে চলতে দেয় না, সিলিকন ডাই অক্সাইড এটি পণ্যগুলির জীবন দীর্ঘায়িত করতে দেয় এবং তাদের আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করুন।
সিলিকন ডাই অক্সাইড কি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক?
বিজ্ঞানী রাফা কার্বাজাল ইঙ্গিত করেছেন যে “বর্তমানে প্রযুক্তির সাথে বিরূপ প্রভাব পাওয়া গেছে, কারণ অ্যাডেটিভের খাদ্য সুরক্ষাকে সংশোধন করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা করা হয়েছে।
“এত নিশ্চিত যে কোডেক্স অ্যালিমেন্টারিয়াসযা সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সঞ্চয় করে এবং আমাদের জানায় যে কোন উপাদান এবং অ্যাডিটিভস খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি এটিকে সংঘবদ্ধতা এড়াতে নিরাপদ সংযোজনগুলির তালিকায় রাখে, “তিনি ব্যাখ্যা করেন।
এই বিবৃতি দিয়ে এটি মিলে যায় পুষ্টিবিদ ব্রিটানি লুবেককে পোর্টালের জন্য যুক্ত করে খুব ভাল স্বাস্থ্য কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) অ্যান্টি -গোমের্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হলে এটিকে নিরাপদ বিবেচনা করে।
এছাড়াও মন্তব্য ইউরোপীয় খাদ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ (এইএসএ) আবিষ্কার করেছে যে শরীর খুব কম সিলিকন ডাই অক্সাইড এটি গ্রহণ করে শোষণ করতে পারে, যা সহজেই শরীর থেকে নির্মূল হয় এবং কম বিষাক্ততা থাকে।
“এখনও অবধি যা জানা যায় তা হ’ল এটি নিরাপদ। যা তদন্ত করা হচ্ছে তা হ’ল সিলিকন ডাই অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলস যদি আমাদের ক্ষতি করতে পারে,” রাফা কার্বাজাল বলেছেন।
এক্ষেত্রে প্রকাশিত একটি একক গবেষণা ন্যানোবায়োটেকনোলজির জার্নাল তিনি দেখতে পেলেন যে সিলিকন ডাই অক্সাইড ন্যানো পার্টিকেলগুলির ইনজেশন অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটাতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, তবে আরও গবেষণা প্রয়োজন।
ম্যাগাজিন গ্রাহক শক্তি তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সংযোজক শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে; তবে এটি সিলিকন ডাই অক্সাইডের সাথে খাবার গ্রহণ করে না।
“সিলিকন ডাই অক্সাইড আমাদের থেকে কোথায় আসে? ইনহেলড হ্যাঁ এটি সমস্যাগুলি উপস্থাপন করে। কোন ক্ষেত্রে এটি ঘটে? সিলিকন ডাই অক্সাইড কারখানাগুলিতে বা যেখানে সেই উপাদানটি বের করা হয়, “রাফা কার্বাজাল বলেছেন।
পুষ্টিবিদ ব্রিটানি লুবেক বলেছেন খুব ভাল স্বাস্থ্য সেই সিলিকন ডাই অক্সাইড সাধারণত উপস্থিত থাকে শিল্প ও কংক্রিট উত্পাদনে, সুতরাং পণ্য গ্রহণ করার সময় কোনও ইনহেলেশন ঝুঁকি নেই যা এটি একটি অ্যাডিটিভ হিসাবে ধারণ করে।
তাজানের অতিরিক্ত সোডিয়াম রয়েছে: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি কী কী?
যদিও এটি বাস্তব নয় যে সিলিকন ডাই অক্সাইড সামগ্রীর কারণে তাজান স্বাস্থ্য বিপদ, তবে বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাফা কার্বাজাল ইঙ্গিত দেয় যে এটি ইঙ্গিত করে যে এটি সংযতভাবে এটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় এর উচ্চ সোডিয়াম সামগ্রীর কারণে।
দ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটি সুপারিশ করে যে প্রাপ্তবয়স্করা প্রতিদিন 2000 মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে, যা 5 গ্রাম লবণ বা প্রায় এক চা চামচ সমান।
সুপারিশটি হ’ল অতিরিক্ত সোডিয়াম রক্তচাপ বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত, যার ফলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।