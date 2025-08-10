তাত্ত্বিক ভাষা থেকে স্বাধীনতার সর্বশেষতম ক্রান্তিকালীন বিকাশ

“আমরা খেলোয়াড়দের নিয়োগের জন্য কাজ করছি, তবে লীগ এবং ফুটবল ফেডারেশন আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমরা খেলোয়াড়কে আকর্ষণ করতে পারি না।”
ফারসের মতে, এস্তেগলাল ক্লাবের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী নাজারি জাবারি বলেছেন: “আজ আমরা লীগ সংস্থায় এসেছি এবং আগামীকাল ট্র্যাক্টরের সমস্ত সদস্যের সাথে থাকার জন্য আমাদের তালিকার ঘাটতিগুলি স্থির করেছি।
“খেলোয়াড়রা গিয়েছিল এবং মুক্ত ছিল এবং ক্লাবটির সন্ধানকারী খেলোয়াড়দের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। আমি মিঃ শরীয়তমাদারিটিকে আমাদের অনেক সাহায্য করার জন্য এবং একটি ভাল দল এবং god শ্বর ইচ্ছুক করতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই, আমরা ভাল জিনিস তৈরি করতে পারি।
জুইবাড়ী কিছু পোস্টে স্বাধীনতার দুর্বলতা সম্পর্কে অব্যাহত রেখেছিলেন: চুক্তির সিলিং হাত এবং ডানা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আমাদের কয়েকটি শূন্যপদ রয়েছে, তবে আমরা সহায়তা করতে পারি না। আমরা সকলেই একটি ভাল দল বন্ধ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা কাজ করছি, তবে লীগ এবং ফুটবল ফেডারেশন আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে এবং আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করতে পারি না।
এস্তেগলাল ক্লাবের সিইও প্রশ্নের জবাবে, চুক্তির সিলিং কত? তিনি বলেছিলেন: আপনি নিজেকে ছাদটি আরও ভাল জানেন। ফেডারেশন সিলিং সেট করেছে এবং আমাদের এবং লীগ সংস্থার মধ্যে রয়েছে।
“তিনি আমাদের অর্ধেক যুক্ত হতে চলেছেন, এবং আমরা যদি তাঁর সম্মতি পেতে পারি তবে প্রথম মরসুমটি ঘটবে,” তিনি বলেছিলেন। তার ক্লাবটি উচ্চ পরিমাণে অর্থের জন্য আবেদন করেছিল এবং মাস বা পাঁচ বছরের শেষ মাসে শেষ হয়।
আল -কাথির ও খোস্রো হেইদারি মন্তব্য এবং তাকে স্বাধীনতার জন্য জিজ্ঞাসা করার দাবি জানানোর দাবিতে নাজারি জুইবাড়ী বলেছিলেন: তারা আমাদের কিছুই বলেনি। সাপিন্টো এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আমাদের কিছুই নেই। আমি সহায়তা আকর্ষণ করি না এবং লোকেরা সাপিন্টো এবং সিডর্ফের মন্তব্যে আকৃষ্ট হয়। সা Saeed দ মেহরি সাপিন্টোর অন্যতম বিকল্প ছিল, তবে তিনি তাকে আকর্ষণ করার এবং যারা খুঁজছেন তাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন না।
“আপনি ভাল ফলাফল অর্জন করেছেন এবং আমরা চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি,” স্বাধীনতার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন।
“তিনি সাপিন্টোর তালিকায় নেই,” তিনি সাপিন্টোর তালিকায় বিরানভ্যান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন, অন্যথায় তিনি তা করবেন না। তিনি একজন ট্র্যাক্টর খেলোয়াড় এবং তাদের সাথে দু’বছর ধরে একটি চুক্তি রয়েছে এবং আমরা যদি ট্র্যাক্টর ক্লাবের সাথে এটি করতে চাই তবে আমরা নিজেদেরকে এটি করার অনুমতি দেব না।
ট্র্যাক্টরের সাথে ন্যাজন খেলতে এসেছিল কিনা সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে নাজারি জুইবারি বলেছিলেন: “আমরা আইটিসি নিয়েছি এবং সুপার লিগে খেলতে কোনও সমস্যা নেই।
তিনি মোহাম্মদ জাভাদ হোসেইন নেজাদের সর্বশেষ শর্ত সম্পর্কে বলেছিলেন: “আমরা তার ক্লাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তবে তাদের প্রচুর অর্থ ছিল এবং সাইবারস্পেসে নিজেকে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছি, অন্যথায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছি।”
আপনি কীভাবে কায়সেরি থেকে নাজনন পেয়েছেন সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে আলি করিমি আসেনি, স্বাধীনতার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছিলেন: “আমরা তার সাথে আলোচনা করেছি এবং চূড়ান্ত করেছি এবং ভাবিনি যে ক্লাবটি উচ্চ অর্থ চাইবে।” আমরা তাঁর সাথে দুটি সভা করেছি এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি। আমরা যখন তার সাক্ষাত্কার নিয়েছিলাম, মজিদ হোসেইনি গিয়ে তার চুক্তিটি নতুন করে তৈরি করেছিলেন।
নাজারি জুইবাড়ি তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উচ্চ পরিমাণে লিজিওনারি খেলোয়াড়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: ইরানি খেলোয়াড়দের জন্য আমি দুবাইতে 2 বার গিয়েছিলাম বা আসতে চাইনি। আমি তাদের ক্লাবের সাথে আলোচনা করেছি, তবে খেলোয়াড়রা আসতে চান না।
ট্র্যাক্টরটি মাশহাদ ছিল তবে তারা বলে যে তারা তাদের ক্ষমা করেছে এবং আমাদের শ্রোতা ছাড়া খেলতে হবে। আমাদের গেমগুলি আপাতত কিউডে অনুষ্ঠিত হবে।