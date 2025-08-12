তাদের নামগুলি বিবর্ণ হয়নি – রাশিয়ান সংবাদপত্র

“সবাইকে হ্যালো, আপনাকে হতাশ করতে হবে না …” – এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে গেছে, এবং আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং কেবল সমসাময়িকদের স্মৃতি ক্যাপ্টেন -লিয়েটেন্যান্ট দিমিত্রি কোলসনিকভের কথায় উজ্জীবিত করতে থামে না যে দুটি মর্মাহত হওয়ার পরে বেঁচে থাকা 23 টি সাবমেরিনারের নামে একটি নোটে …
কুরস্কের মৃত্যুর 25 বছর পরে এবং বোর্ডে থাকা সমস্ত 118 নাবিক, শত শত নিবন্ধ লেখা হয়েছিল, বই, খেলা এবং ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলি তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে বিকল্প সংস্করণগুলির উপস্থাপনা এবং উত্তর -পূর্বের বহরের পরিকল্পিত অনুশীলনের বিষয়ে ঘটনার জন্য লুকানো কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এগুলির সমস্তগুলি গ্রানাইটের তরঙ্গগুলির মতো একটি অপরিবর্তনীয় সত্যে বিভক্ত: এই সংস্করণগুলির ডকুমেন্টারি প্রমাণ, অনুমান এবং কিংবদন্তিদের আজও প্রকাশিত হয়নি।
রাশিয়ায় বা পশ্চিমে কোথাও নেই।
বিশ্বের পারমাণবিক শিপ বিল্ডিংয়ের ইতিহাসে কুরস্ক প্রথম মারাত্মক ক্ষতি ছিল না। ১৯৩63 সালের এপ্রিলে, তিনি ট্রান্সেন্ডেন্টাল গভীরতার জন্য ব্যর্থ হন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ইউএসএস থ্রেশার হেড সাবমেরিন বোর্ডে থাকা প্রত্যেকের সাথে মারা যান (129 জন)। এবং ১৯68৮ সালের মে মাসে, আটলান্টিকের মধ্যে, অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে আমেরিকান নৌবাহিনীর আরেকটি পারমাণবিক সাবমেরিন – ইউএসএস বিচ্ছু 99 জনের ক্রু সহ হারিয়ে গিয়েছিল।
কুরস্ক ক্রু তার জাহাজটি দিয়ে চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে জেনাডি লাইচিনের কমান্ডের অধীনে। ছবি: রয়টার্স
১৯ 1970০ সালের এপ্রিল মাসে একটি কে -8 সাবমেরিন দিয়ে ক্ষতির ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, যার উপরে আগুন লেগেছিল এবং এটি ইতিমধ্যে পৃষ্ঠের অবস্থান থেকে, মধ্য আটলান্টিক (বে অফ দ্য বে) এ ডুবে গেছে, 52 টি সামরিক নাবিকের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৮6 সালের অক্টোবরে, রেকজাভিক মিখাইল গর্বাচেভ এবং রোনাল্ড রেগনে historical তিহাসিক বৈঠকের কয়েক দিন আগে, আমরা মার্কিন মোটা রকেট রকেট রকেট রকেট রকেট গণনা হারিয়েছি। দুর্ঘটনার সময় মারা যাওয়া তিন নাবিক এবং একজন কর্মকর্তা বাদে ক্রুদের কাছে আসা পৃষ্ঠতল জাহাজগুলিতে সরিয়ে নেওয়া হয়।
ইউএসএসআর -এ শুরু হওয়া পেরেস্ট্রোইকা এবং প্রচারের শর্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক অনুরণন একমাত্র গভীর -সিইএর নার্ভাস সাবমেরিন “কমসোমোলেটস” এর একমাত্র মৃত্যুর হয়ে ওঠে। এটি ঘটেছিল, আমি স্মরণ করি, ১৯৮৯ সালের April এপ্রিল নরওয়েজিয়ান সাগরের মেডভেজি দ্বীপের নিকটে, যখন ক্যাপ্টেন প্রথম র্যাঙ্কের ক্রুদের সাথে পরীক্ষামূলক কে -২78৮ এভজেনি ভ্যানিনের সাথে যুদ্ধ শুল্ক থেকে ফিরে এসেছিলেন। এএফটি বগিগুলিতে আগুনের ফলস্বরূপ এবং ইতিমধ্যে সাবমেরিনের বাইরে – সমুদ্রের ও হাইপোথার্মিয়ার পরিণতি থেকে – ৪২ জন নিহত হয়েছিল।
মিডিয়াতে প্রকাশনা এবং বিভিন্ন ধরণের রায়, সমান্তরাল তদন্তগুলি তখন কুরস্কের ক্ষেত্রে কম দেখা যায়নি। এই বিরোধগুলির প্রতিধ্বনিগুলি ক্যাপাসিয়াস এবং প্যাথো ছাড়াই – ইয়েভেনি গুবানভের কথায় এবং কমসোমোলেটস সাবমেরিনে যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে গানের কথায়, পাশাপাশি অন্য সকলে:
- সদর দফতর আবেগ নিষ্পত্তি করবে।
- একজন ব্যর্থ সম্পূর্ণ নাবিক
- মানচিত্রে অনুভূত -টিপ পেন ভেঙে দেবে,
- একটি বিশেষ আইকন অঙ্কন …
আমি বলব না যে নেভিগেটর মানচিত্রে, বিএস -১ এর কমান্ডারদের সত্যিই এ জাতীয় চিহ্ন রয়েছে। তবে আমাদের আমাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত।
আমি বিশ্বাস করতে চাই যে কুরস্ককে যে সমস্যাটি বোঝে তা আমাদের নৌবাহিনী এবং ঘরোয়া শিপ বিল্ডিংয়ের বিকাশে আধুনিক রাশিয়ার ইতিহাসের এক টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। রাজ্য পর্যায়ে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেগুলি ইয়াসেন এবং বোরিয়া প্রকল্পগুলির চতুর্থ -জেনারেশন সহ যুদ্ধের কর্মীদের কাছে নিয়মিত স্থাপন, ছন্দবদ্ধ নির্মাণ এবং নতুন যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিন স্থানান্তর নিশ্চিত করেছে। এবং তাদের ক্রুদের মধ্যে, যা বহরগুলিতে আগাম গঠিত হয় এবং নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণ সহ্য করা হয়, একটি নতুন প্রজন্মের নাবিক আসে।
শিপ বিল্ডিংয়ের গ্লোবাল অ্যানালস -এ, ডুবো ক্রুজার কুরস্কের মৃত্যু প্রথম ভারী ক্ষতি ছিল না
25 বছর একটি সময়সীমা যখন কুরস্কের সাবমেরিনারদের সাবমেরিনাররা এবং মেয়ের সাথে আবার বাবার চরিত্রের সাথে পছন্দের আগে: তাদের সন্তানদের কাছে কোন রাস্তায় যেতে হবে? আমাদের চারপাশের অনেকের উপর নির্ভর করে সমুদ্রের রাজবংশগুলি বাধাগ্রস্ত বা অব্যাহত থাকবে। এবং আমাদের, হায়, বিলম্বিত সমাজে নৌ -সামরিক সেবার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল মনোভাব থেকে হবে তা থেকে নয়। এবং এই শর্তেও যে আমরা অপচয় করব না, তবে আমরা যারা আজ হেলমে এবং একটি পৃথক জাহাজের কমান্ড ব্রিজ, নৌ ইউনিয়ন এবং পুরো রাশিয়ান নৌবাহিনীর কমান্ড সেতুতে তাদের প্রতি আস্থা জোরদার করব।
প্রথম ঠোঁট থেকে
ব্যথা থেকে যায়, কিন্তু কোন গোপনীয়তা নেই
25 জুলাই নেভির দিবসের প্রাক্কালে রুবিন সেন্ট্রাল ডিজাইন কোডের সাধারণ পরিচালক ইগর ভিলনিতার সাথে একটি সাক্ষাত্কার রোসিস্কায়া গাজিতায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদের মধ্যে কুরস্ক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ছিল। সাক্ষাত্কারের কাগজ সংস্করণে তাঁর উত্তরটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং প্রকাশিত হয়নি – শব্দের জন্য শব্দ – কেবল আজই।
এই বছরের আগস্টের বারোটি কুরস্ক প্রিমিয়ার লিগের মৃত্যুর 25 বছর। আপনি কি স্বীকার করেছেন যে আরও পাঁচ, দশ বা পনেরো বছর কেটে যাবে এবং আমরা এমন কিছু শিখব যা আমরা এখনও কথা বলার সাহস করছি না?
ইগর ভিলনিট: কুরস্কের পারমাণবিক সাবমেরিন ক্রুজারের ট্র্যাজেডির পরে, আমি কেবল একটি প্রকল্পের বিকাশের জন্যই অংশ নিয়েছিলাম যা সমকক্ষদের সাথে একত্রে উত্থানের জন্য, তবে নৌকার মৃত্যুর কারণগুলি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলির ঘন ক্ষেত্রেও। বহর এবং অন্যান্য অনুমোদিত কাঠামো একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালিয়েছে। আমি নিশ্চিত করতে পারি যে এই ইভেন্টের সমস্ত পরিস্থিতিতে গভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে রাজ্য কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি গঠিত হয়, নৌকার মৃত্যুর স্থান পরীক্ষা করার ফলাফল এবং ডক পিডি -50-এ পরিচালিত নৌকাটি পরীক্ষা করার ফলাফলগুলি বিবেচনা করে। কেউ লুকিয়ে থাকা কোনও গোপনীয়তা কেবল অস্তিত্ব নেই।