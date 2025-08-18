তাদের হোয়াইট হাউস আলোচনা সম্পর্কে কী জানতে হবে: এনপিআর

ওয়াশিংটন, ডিসি – প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোমবার হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে হোস্ট করছেন। তবে সে একা থাকবে না।
তাঁর সাথে যোগ দেওয়া ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন এবং ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল, মার্ক রুট সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ হবেন, যা ট্রাম্পকে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে জেলেনস্কিয়কে চাপ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট হিসাবে দেখা হচ্ছে।
ভন ডের লেয়েন লিখেছেন, “আমরা একটি ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি যা ইউক্রেন এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থকে সম্মান করে,” একটি বিবৃতি রবিবার টুইটারের মাধ্যমে।
ইউরোপ তাদের কণ্ঠস্বর রয়েছে তা নিশ্চিত করতে চায় এমন বড় সমস্যা রয়েছে – বিশেষত জেলেনস্কিয়কে আলাস্কায় গত সপ্তাহের শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
একটি বড় বিষয় হ’ল “ল্যান্ড সোয়াপ” এর ধারণা – যা জেলেনস্কি ইতিমধ্যে বলেছে যে তিনি করবেন না। অন্যটি হ’ল রাশিয়াকে আবার আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে সুরক্ষার গ্যারান্টি।
ওভাল অফিসে জেলেনস্কি শেষবারের মতো একটি বিপর্যয় ছিল। এই ফেব্রুয়ারির বৈঠকে ইউক্রেনীয় নেতা ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান সম্পর্কে নতুন প্রশ্নের মধ্যে তিনি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসবেন, যা পুতিনের সাথে দেখা হওয়ার পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের আগে, ট্রাম্প বারবার বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি চেয়েছিলেন এবং যদি তিনি একটি না পান তবে রাশিয়ার জন্য গুরুতর পরিণতি ঘটবে।
আলাস্কায় কোনও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়নি। পরিবর্তে, ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির বিরুদ্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন, যা পুতিনের পছন্দের অবস্থান।
“এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসানের সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই সময় ধরে রাখে না,” ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সত্য সামাজিক লিখেছিলেন।
আলোচনায় ইউরোপের অংশ
ট্রাম্প প্রশাসন এই ধারণার বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিচ্ছে যে ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের উপর পুতিনের অবস্থান জোর করে ট্রাম্পকে আটকাতে আসছেন।
“এটি সত্য নয়,” সিবিএস -তে রবিবার একটি সাক্ষাত্কারে সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও বলেছেন জাতির মুখোমুখি। “তারা আগামীকাল জেলেনস্কিয়কে বধ করা থেকে বিরত রাখতে এখানে আসছেন না। তারা আগামীকাল এখানে আসছেন কারণ আমরা ইউরোপীয়দের সাথে কাজ করছি।”
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইউরোপীয়দের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল কারণ আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাওয়ার ন্যায়সঙ্গত করার জন্য পর্যাপ্ত অগ্রগতি হয়েছে।
রুবিও যোগ করেছেন, “আমি বলছি না যে আমরা একটি শান্তি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে আছি, তবে আমি বলছি যে আমরা আন্দোলন দেখেছি।” “জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয়দের সাথে একটি ফলো-আপ বৈঠককে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য যথেষ্ট আন্দোলন, আমাদের আরও বেশি সময় উত্সর্গ করার জন্য আমাদের যথেষ্ট আন্দোলন।”
ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ সিএনএন -তে বলেছেন ইউনিয়ন রাজ্যযে আমেরিকা রাশিয়ার কাছ থেকে ছাড়ের বিষয়ে কাজ করছে যে – তাঁর কথায় – “গেম পরিবর্তন” হবে।
“আমরা নিম্নলিখিত ছাড়টি জিততে সক্ষম হয়েছি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সুরক্ষার মতো অনুচ্ছেদ 5 দিতে পারে, যা ইউক্রেন ন্যাটোতে থাকতে চায় তার অন্যতম আসল কারণ,” উইটকফ ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ধারাটির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন। উইটকফ বলেছিলেন যে মার্কিন কর্মকর্তারা প্রথমবারের মতো রাশিয়া এর আগে এতে সম্মত হয়েছেন।
নিশ্চিত হওয়ার জন্য, রাশিয়া প্রকাশ্যে এটি বলেনি। তবে এটি ট্রাম্প প্রশাসনের অংশে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেবে।
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বলেছেন যে ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার গ্যারান্টি সরবরাহ করা ইউরোপের উপর নির্ভর করে।