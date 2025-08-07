তাপের শূন্যতা কইমব্রা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে অবস্থার অভাব প্রকাশ করে স্বাস্থ্য

এই দিনগুলির জন্য যে তাপের শূন্যপদটি অনুভূত হয় তা কইম্ব্রার নর্টন ডি ম্যাটোস হেলথ সেন্টারে চিকিত্সক এবং নার্সদের কাজের শর্তের সাধারণ স্তর তৈরি করেছে, এটি একটি পুরানো ভবন যা হস্তক্ষেপের অনেক প্রয়োজন ছিল। সেখানে, বেশিরভাগ বয়স্ক, গর্ভবতী এবং শিশুদের দ্বারা একটি দুর্বল জনসংখ্যা-অন্তর্ভুক্ত-শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় ক্ষেত্রেই চরম তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসে। তবে এই সপ্তাহে পরিস্থিতি এতটাই অবিরাম হয়ে উঠেছে যে এটি পালসার ফ্যামিলি হেলথ ইউনিটের সমন্বয়কারী, রোজা কোস্টা (স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা অনেকের মধ্যে একজন), কইম্ব্রার মেয়রকে একটি হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করে লিখেছিল। মঙ্গলবার, ভাইস-মেয়র, ফ্রান্সিসকো ভিগা কমপক্ষে স্বল্প মেয়াদে পরিস্থিতিটির প্রতিকারের উপায় মূল্যায়নের জন্য সেই মাথাটির সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। পাওয়া সমাধানটি বিভিন্ন ইউনিটে ৮১ জন অনুরাগীর সরবরাহের মধ্য দিয়ে গেছে।