আজভ-ব্ল্যাক সি বেসিনে, যেখানে কেবল নভোরোসিস্ক বন্দরটি আগে আয়রন আকরিক ট্রান্সশিপমেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেখানে একটি নতুন বড় খেলোয়াড় উপস্থিত হয়েছিল-তামানের ওটেকো টার্মিনাল। দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যে 600 হাজার টন আকরিক ছাড়িয়ে গেছে এবং বছরের শেষে এটি প্রায় 3.5 মিলিয়ন টন কাঁচামাল প্রক্রিয়া করতে চলেছে। সাধারণভাবে, আকরিক ট্রান্সশিপমেন্টের পরিমাণ বাড়ছে, এবং বিশ্লেষকরা এই বাজারে বিশ্বের দামের বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন। এখন চীন, পাশাপাশি ইস্পাত গন্ধের বৃদ্ধি প্রদর্শনকারী বাজারগুলি: মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি টার্কিয়ে রাশিয়ান রফতানিকারীদের জন্য প্রধান আগ্রহ।
ওটেকো তামানে আয়রন আকরিক কাঁচামাল (জেডএইচআর) এর ট্রান্সশিপমেন্ট চালু করেছে, তারা কোম্পানির কোমারসেন্টকে জানিয়েছে। ২৮ শে জুলাই, পানাম্যাক্স ক্লাসের প্রথম জাহাজ (ডেডওয়েটটি 60-80 হাজার টন), এক সপ্তাহ পরে – ক্যাপসাইজ (160-2210 হাজার টন)। ওটেকোর প্রতিনিধি বলেছেন, ১১ ই আগস্ট ওরে দিয়ে আরেকটি ক্যাপসাইজ ক্লাস শিপ প্রেরণ করা হয়েছিল। বছরের শেষ অবধি, সংস্থাটি 3.5 মিলিয়ন টন জেডএইচআর পাস করার পরিকল্পনা করেছে।
ওটেকোতে, তারা বলেছে যে তারা কার্গো নামকরণের সম্প্রসারণে নতুন বিক্রয় বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেখছে। বাল্ক কার্গো ওটেকো ইনাল চেকাদুয়া বাণিজ্যিক পরিচালক ব্যাখ্যা করেছেন, “এশিয়ায় জেডএইচআর এর প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বাড়ছে,” এই পটভূমির বিপরীতে, চীনের ধাতববিদ্যুৎ শিল্প উচ্চ -গ্রেড লোহার আকরিকগুলির ঘাটতির সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। ” শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজার নোট হিসাবে, এ কারণেই ওটেকো সময়মতো এই কুলুঙ্গিতে প্রবেশ করে: তামানের কোম্পানির টার্মিনালটি বৃহত অংশগুলিতে পিআরসি-তে কাঁচামাল সরবরাহের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে শ্রেণি জাহাজগুলিকে ক্যাপসাইজ করে, যার প্রক্রিয়াজাতকরণটি টার্মিনালের মূল বিশেষীকরণ।
আগস্টে, তার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তামানের বাল্ক কার্গোগুলির টার্মিনালটি কয়লা, কোক, সালফার, আয়রন আকরিক খোঁচা, আয়রন আকরিক ঘন এবং খনিজ সার সহ প্রকল্প দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত প্রকল্পের জন্য লোডিংয়ে পৌঁছে যাবে। 20 আগস্ট, এটি প্রথম ব্যাচের খনিজ সারের টার্মিনালটি 50 হাজার টন ভলিউম সহ প্রেরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেপ্টেম্বর থেকে এই বোঝা দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেও সরবরাহ করা হবে, ওটেকোতে বলেছেন। সংস্থাটি আরও যোগ করেছে যে শীঘ্রই 300 হাজার টন ধারণক্ষমতাযুক্ত খনিজ সারের একটি গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা আপনাকে প্রতি বছর এই কার্গোগুলির 5 মিলিয়ন টন ছাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে।
2024 সালে, রাশিয়ার বন্দরগুলি 12.3 মিলিয়ন টন আয়রন আকরিক ছাড়িয়ে গেছে, এক বছরের আগের তুলনায় 26.1% বেশি। সমস্ত পুলের সাথে ট্রান্সশিপমেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, সর্বাধিক ভাগ করা বৃদ্ধি বাল্টিক দ্বারা দেখানো হয়েছিল (59.3%বৃদ্ধি, 3.45 মিলিয়ন টন পর্যন্ত)। আকরিকের ট্রান্সশিপমেন্টের সাথে জড়িত প্রায় সমস্ত বন্দর সূচকগুলি বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং, ২০২৪ সালে ইউএসটি-লুগায় আল্ট্রামার জেডএইচআরএসের শক্তিশালী কংক্রিটকে দ্বিগুণ করে ১.২27 মিলিয়ন টন, সেন্ট পিটার্সবার্গের সমুদ্রবন্দর 36.6%, নাখডকিনস্কি এমটিপি-দ্বারা 26.8%পর্যন্ত 1 মিলিয়ন টন পর্যন্ত 2.08 মিলিয়ন টন করে। আজভ-কালো সমুদ্রের অববাহিকার বন্দরগুলি ট্রান্সশিপমেন্টটি 40.9%বৃদ্ধি করে 3.7 মিলিয়ন টন করে উন্নীত করেছে, প্রায় পুরো ভলিউম (3.57 মিলিয়ন টন) নোভোরোসিস্ক (এনএমটিপি) বন্দরে এসেছিল। বছরের প্রথমার্ধে, জেডএইচআরএস ট্রান্সশিপমেন্টের খণ্ডগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে – 37.5%, 6.7 মিলিয়ন টন পর্যন্ত। রেলপথের পরিসংখ্যানগুলি রফতানি আকরিক সরবরাহের সুদের বৃদ্ধি দেখায়। রাশিয়ান রেলপথের মতে, সামগ্রিকভাবে আয়রন আকরিক পরিবহণে সামান্য হ্রাস (0.9%, 62.9 মিলিয়ন টন), জানুয়ারিতে রফতানির জন্য এর লোড 19.7%বৃদ্ধি পেয়েছে।
ব্ল্যাক মেটালারজি এবং কয়লার দিকনির্দেশের পরিচালক, গাজপ্রম্ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল মিলিটারি জেলা আলেকজান্ডার সেমিন বলেছেন যে ২০২৫ সালে জেডএইচআরএসের রফতানি সুস্থ হতে শুরু করে: লোহার আকরিক ঘনত্বের প্রথমার্ধে, ১১% বছর বয়সী, পেললেট – ৪ 46% দ্বারা। রফতানির প্রধান এবং নতুন ক্ষেত্রগুলি এখন চীন, তুরকিয়ে, পাশাপাশি মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি। মিঃ সেমিনের মতে, এই বাজারগুলি আগ্রহী, যেহেতু এই দেশগুলিতে (চীন বাদে) ইস্পাত গন্ধ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “বিশ্বের জন্য বিশ্বের দাম বেড়েছে: চীন বন্দরগুলিতে ঘন ঘন (62% আয়রন) প্রতি টন প্রতি 102 ডলার (জুনের মধ্যে 8% বৃদ্ধি) লেনদেন করা হয়,” বিশেষজ্ঞ বলেছেন। আলেকজান্ডার সেমিনের মতে, স্টিভিডোরস বিকল্প গণ কার্গোর ট্রান্সশিপমেন্ট বাড়াতে আগ্রহী, যা বৃহত্তম টার্মিনালের মাধ্যমে রফতানির জন্য শিপিংয়ের সূচনায় অবদান রাখে।