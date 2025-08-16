You are Here
তাম্বভ কোচরা অল -রাশিয়ান প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছিলেন “স্পোর্টট্রেক”

তাম্বভ অঞ্চলের তিন বাসিন্দা রাশিয়ান -কাউন্টি অফ সুযোগের প্রেসিডেন্ট প্ল্যাটফর্মের স্পোর্টট্রেক প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে সফলভাবে পাস করেছেন। এটি অতিরিক্ত পেশাদার শিক্ষার কর্মসূচির আওতায় মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ স্পোর্টস অ্যান্ড ট্যুরিজমে অধ্যয়নের পথ উন্মুক্ত করে।

সেমি -ফাইনালিস্টদের মধ্যে রয়েছেন রিয়াজান স্টেট ইউনিভার্সিটির স্নাতক তাতায়ানা টাইগ্ল্যাঙ্গোভা, সা ইয়েনিনার নামে নামকরণ করা, রোমান শ্লাইচকভ, কোচ এবং সাঁতারের স্কুল “ফ্রি স্টাইল” এর প্রধান, পাশাপাশি গ্রা ডারঝাভিনের নামানুসারে টাম্বভ স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ইগর গেরাসিমভ।

এই বছর, স্পোর্টট্রেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রায় দুই হাজার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। বাছাই প্রক্রিয়াটিতে পেশাদার দক্ষতার দূরবর্তী মূল্যায়ন, একটি প্রবন্ধ রচনা এবং একটি ভিডিও বাহিনী তৈরি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরবর্তী পর্যায়ে সেরা ফলাফল দেখানো সেমি -ফাইনালিস্টদের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে এমন প্রকল্পের চূড়ান্ত ইভেন্টে আমন্ত্রিত করা হবে। ফাইনালের কেন্দ্রীয় ইভেন্টটি হবে দুই দিনের বাস্কেটবল শো-জিল।

