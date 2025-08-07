তারকা ডাব্লুআর টেরি ম্যাকলাউরিনের মধ্যে ব্যবধান, কমান্ডাররা প্রকাশ করেছেন

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত, ওয়াশিংটন কমান্ডার এবং টেরি ম্যাকলাউরিন 29 বছর বয়সী প্রশস্ত রিসিভার পরে একটি চুক্তির অচলাবস্থায় রয়েছেন মধ্যে চূড়ান্ত বছর তার বর্তমান চুক্তির একটি ব্যবসায়ের অনুরোধ।
বৃহস্পতিবার ইএসপিএন “গেট আপ” প্রোগ্রামের সংস্করণের সময়, এনএফএল ইনসাইডার জেরেমি ফওলার উল্লেখ করেছিলেন যে কমান্ডার এবং ম্যাকলাউরিন আছেন ম্যাকলাউরিন সুরক্ষিত বলে মনে হচ্ছে “একটি ক্লাসিক স্ট্যান্ডঅফ” লক পাঁচ বছরের “অংশগুলি”, $ 150m ডিল যে পিটসবার্গ স্টিলার্স ডি কে মেটকালফ দিয়েছেন এই গত মার্চ।
কমান্ডার এবং ম্যাকলাউরিনের মধ্যে আলোচনার বিষয়ে ফাউলার বলেছিলেন, “তারা অনেক দূরে ছিল,” জোসেফ জুকার ব্লিচার রিপোর্ট। “…[McLaurin] ডি কে মেটকাল্ফ চুক্তির মেট্রিকগুলি চেয়েছিল, যা 32 মিলিয়ন ডলার। আমাকে বলা হয়েছে যে ওয়াশিংটন কমান্ডাররা যেখানে আগে ছিলেন সেখানে কেবল কিছুটা উপরে ছিলেন, যা ২৩ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং সেই ফাঁকটি ধরুন, এটি তাদের ব্রিজ করতে হবে m 7m থেকে 8m “”
ফোলার যোগ করেছেন যে ওয়াশিংটন “এই গ্রীষ্মে ম্যাকলাউরিন সম্পর্কে কিছু কল পেয়েছেন” কারণ “প্রশস্ততা উপলব্ধ হতে পারে কিনা তা শিখতে” কিছু আগ্রহের লীগ-প্রশস্ত “রয়েছে। এটি কী মূল্যবান, তার জন্য অসংখ্য সাংবাদিক বলেছেন যেহেতু ম্যাকলাউরিন তার বাণিজ্য অনুরোধে প্রকাশ্যে এসেছিলেন যে ওয়াশিংটন on সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক জায়ান্টসের বিপক্ষে একটি হোম গেমের সাথে মরসুমটি খোলার আগে তিনি সম্ভবত কোথাও যাবেন না।
ইএসপিএন এর জন কেইম উল্লেখ করেছেন যে বুধবার নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের সাথে ওয়াশিংটনের যৌথ অনুশীলন দেখিয়েছে যে কমান্ডারদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব “ম্যাকলাউরিনকে মাঠে ফিরে যেতে হবে”। এটি বোধগম্য, যেহেতু ম্যাকলাউরিন ১১7 টি টার্গেট, ৮২ টি অভ্যর্থনা এবং ১,০৯6 জন প্রাপ্তি গজ কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলস হয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য দলীয় উচ্চতা রেকর্ড করেছেন দ্য 2024 মরসুমের জন্য আপত্তিকর রুকি অফ দ্য ইয়ার। অতিরিক্তভাবে, ম্যাকলাউরিন 2024 প্রচারের র্যাঙ্ক শেষ করেছেন 13 টি টাচডাউন ক্যাচ সহ পুরো এনএফএল -এ দ্বিতীয়।
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত, ড্রাফটকিংস স্পোর্টসবুক তালিকা অব্যাহত রেখেছে একটি ওয়াশিংটন দল এই বছরের এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ গেমটিতে একটি ট্রিপে এসেছিল যা সুপার বোল এলএক্স জয়ের জন্য +1800 প্রতিকূলতার মধ্যে বাজি পছন্দের মধ্যে ষষ্ঠ। সম্ভবত বুধবারের যৌথ অনুশীলন ম্যাকলাউরিনের শিবির এবং কমান্ডারদের মধ্যে আরও ইতিবাচক কথোপকথনের সূত্রপাত করবে যার ফলস্বরূপ প্লেমেকার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিকে গ্রীষ্মের অভ্যাসগুলিতে পুনরায় যোগদান করবে।