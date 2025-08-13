তারন এগারটনের ৮ 87% আরটি থ্রিলারে তারকাদের দ্বারা পিতা-কন্যার গল্পটি তারকাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন: “তিনি তার (জীবন) বাঁচান”

সে শটগান চালায় এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, “আপনি যদি দ্বিতীয় সুযোগের সন্ধানে প্রাক্তন কন, নিরলস শত্রুদের দ্বারা নিজেকে শিকার করে খুঁজে পান তবে আপনার যুবক, বিচ্ছিন্ন কন্যা কী করবেন?” নাটকীয় থ্রিলার পরিচালক নিক রোল্যান্ডের এবং প্রযোজনা করেছেন, অন্যদের মধ্যে হিরো মুরাই (আটলান্টা, বিয়ার, মিঃ এবং মিসেস স্মিথ)।
এমন একটি শক্ত কেন্দ্রীয় গতিশীল জীবন সহ একটি সিনেমা বা এর সীসাগুলির শক্তিতে মারা যায়, তবে চিন্তা করবেন না –স্ক্রিনরেন্ট‘এস সে শটগান চালায় পর্যালোচনা প্রশংসা “হৃদয় বিদারক পিতা-কন্যা জুটি” তারন এগারটনের নাট এবং আনা সোফিয়া হেজারের পলি হিসাবে “অবিশ্বাস্য”।
এটি এগারটনের পক্ষে একটি নতুন ধরণের ভূমিকা, যিনি তার কাজের জন্য সুপরিচিত কিংসম্যান সিনেমাগুলির পাশাপাশি 2019 এর দশকের জন্য এল্টন জন হিসাবে তাঁর পালা রকেটম্যানযার পরেরটি তাকে একটি গোল্ডেন গ্লোব অর্জন করেছিল। হেজার, 11 বছর বয়সে, সিটকমের 35 টি পর্বে বৈশিষ্ট্যযুক্ত টুকরো টুকরোযা 2015 থেকে 2019 পর্যন্ত চলেছিল।
স্ক্রিনরেন্টএর লিয়াম ক্রোলি তাদের কাজ সম্পর্কে তারন এগারটন এবং আনা সোফিয়া হেজারের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন পচা টমেটো প্রিয়তম সে শটগান চালায়। এই জুটি তাদের অনস্ক্রিন গতিশীল এবং সেইসাথে হেজারের চরিত্র পলি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেছে যা তাকে সিনেমার চক্রান্তের উপাদানগুলির চেয়ে বেশি করে তোলে। সে শটগান চালায় এখন প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভাড়া নেওয়া যেতে পারে।
আনা সোফিয়া হেজারের অভিনয় এমনকি তার সহশিল্পীকে অবাক করে দিয়েছিল
তারন এগারটন একটি পরিচিত পরিমাণের কিছু, কমপক্ষে এই অর্থে যে পুরষ্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা গ্রিপিং পারফরম্যান্সে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে আনা সোফিয়া হেজার তার সহশিল্পী সহ শ্রোতাদের দূরে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। “আমি ভেবেছিলাম আমি বড় ভাই, পরামর্শদাতার ভূমিকা হতে যাচ্ছি,” এগারটন ভাগ করেছেন।
“আনা ঠিক, খুব অবিলম্বে, তিনি ঠিক কী করছেন তা জানতেন এবং চরিত্রটি দিয়ে তিনি কী জানাতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা ছিল।”
এবং, এগারটনের মতে, হেজারের অভিনয় তাকে একটি রসায়ন পড়ার সময়ও বিশেষ হিসাবে আঘাত করেছিল। “যখন আমরা প্রথম জুমের সাথে দেখা করি,” তিনি বলেছিলেন, “আমি বলেছিলাম, ‘আপনি কি নার্ভাস? নার্ভাস হওয়া ঠিক আছে I’m আমিও কিছুটা ঘাবড়ে যাচ্ছি।’ এবং (তিনি) বলেছিলেন, ‘আমি নার্ভাস, তবে আমি প্রস্তুত।’ “” আমরা দৃশ্যটি করেছি, ” তিনি যোগ করেছেন, “এবং (সে) আমাদের সবাইকে উড়িয়ে দিয়েছে।”
“(তিনি) যা করছিলেন তাতে অনেক হৃদয় ছিল,” এগারটন চালিয়ে গেলেন, বলছেন “এটি খুব চিন্তাশীল এবং ক্যারিশম্যাটিক ছিল এবং তিনি ভূমিকার জন্য কেবল নিখুঁত পছন্দ ছিলেন।”
পলি অ্যান্ড নেটের ডায়নামিক তারকাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে
খুনিদের মাঝে শিশু হওয়া সত্ত্বেও, আনা সোফিয়া হেজারের পলি অসহায় থেকে অনেক দূরে। “তিনি তার বাবাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন এবং (নিজেই) বেঁচে থাকতে পারেন,” অভিনেতা ড। “তিনি কেবল (সমস্ত কিছু) যা যা করছেন তার থেকে শক্তি পান She তিনি এই সমস্ত ক্রেজি জিনিসগুলি দেখছেন, তাই কীভাবে আরও শক্তিশালী হতে হয় তা তিনি জানেন।”
“এবং … তিনি পুরো সিনেমা জুড়ে আরও শক্তিশালী হন।”
পলি এমনকি নেটের জন্য একটি গ্রাউন্ডিং ফোর্স, এগারটন বলেছেন: “এমন কিছু মুহুর্ত ছিল যেখানে নাট সবেমাত্র মোকাবেলা করছেন, এবং আমি মনে করি যে আনা পলির কাছে এত সুন্দরভাবে নিয়ে এসেছিল তা হ’ল (যে) তিনি দেখতে পেলেন যে তিনি মোকাবেলা করছেন না এবং তিনি অসুস্থ-সজ্জিত ছিলেন। সুতরাং, যে মুহুর্তগুলি সে দুর্বল হয়ে যায়, সে তার যত্ন নেয় ””
শেষ পর্যন্ত, এগারটন বললেন, “আমি মনে করি তাদের সম্পর্কের মূল চাবিকাঠি হ’ল, অবশ্যই, তিনি সেখানে আছেন (চেষ্টা) এবং তার জীবন বাঁচাতে, তবে তিনি একটি ফ্যাশনের পরেও তাকে বাঁচান। (তারা) মূলত একে অপরকে বাঁচাচ্ছেন।”
সে শটগান চালায় এখন প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভাড়ার জন্য উপলব্ধ।
সে শটগান চালায়
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 1, 2025
- রানটাইম
-
120 মিনিট
- পরিচালক
-
নিক রোল্যান্ড
- লেখক
-
লুক পাইওট্রোস্কি, জর্ডান হার্পার
- প্রযোজক
-
ব্র্যাড ওয়েস্টন, হিরো মুরাই, নাট ম্যাটসন, কলিন ক্রেইটন
-
তারন এগারটন
নাথন ম্যাকক্লাস্কি
-
আনা সোফিয়া হেজার
পলি হাফ