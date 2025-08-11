তারন এগারটন ভাবেন না যে তিনি একটি কারণে একটি ভাল জেমস বন্ড তৈরি করবেন

You are Here
পাঁচটি চলচ্চিত্রের সময়কালে জেমস বন্ডকে প্রাণবন্ত করে তোলার 15 বছর পরে, ড্যানিয়েল ক্রেগ আনুষ্ঠানিকভাবে 2021 এর “নো টাইম টু ডাই” -তে 007 এর ভূমিকা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ছবিটি ক্রেগের পুনরাবৃত্তির চরিত্রের একটি সুনির্দিষ্ট প্রেরণ হিসাবে কাজ করেছিল, যিনি তাঁর চলচ্চিত্রগুলির সাথে বিভিন্ন মানের সাপেক্ষে ছিলেন। বিজোড় সংখ্যাযুক্ত এন্ট্রিগুলি দুর্দান্ত ছিল (“ক্যাসিনো রয়্যাল,” “স্কাইফল,” এবং “কোনও সময় নেই), যখন সমান সংখ্যাযুক্ত এন্ট্রিগুলি কাঙ্ক্ষিত হওয়ার জন্য অনেক কিছু রেখেছিল (” কোয়ান্টাম অফ সোলেস “এবং” স্পেকটার “)।

একাডেমির পুরষ্কার-মনোনীত চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেনিস ভিলেনিউভকে “জেমস বন্ড 26” পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যা তিনি তার বহুল প্রত্যাশিত ট্রিলজি ক্যাপার, “টিউন: পার্ট থ্রি” এর কাজ শেষ করার পরে ঠিক মোকাবেলা করবেন। স্বাভাবিকভাবেই, অনলাইনে বেশিরভাগ জল্পনা এখন ড্যানিয়েল ক্রেগের সফল কে কে সফল হবে। যদিও ভক্তরা নতুন 007 এর জন্য প্রতিটি তরুণ ব্রিটিশ অভিনেতাকে সম্ভব ছুঁড়ে ফেলতে থাকে, তবে কমপক্ষে একজন প্রশংসিত অভিনেতা রয়েছেন যিনি নিজেকে ফিট হিসাবে দেখেন না, এবং এটি “স্মোক” তারকা তারন এগারটন ছাড়া আর কেউ নয়।

যদিও তারন এগারটন গুপ্তচরবৃত্তির জন্য কোনও অপরিচিত নয়, তবে “কিংসম্যান” ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গ্যারি “ডিম্বাশয়” অবিচ্ছিন্ন চরিত্রে তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ, আপনি আজ ফিল্মের সর্বাধিক ইন-ডিমান্ডের প্রধান চরিত্রের জন্য দৌড়ানোর বাইরে তাকে গণনা করতে পারেন। “রকেটম্যান” এর গোল্ডেন গ্লোব-বিজয়ী তারকা 007 এর প্রতি তাঁর ভালবাসাকে স্বীকার করেছেন, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনিই ভুল প্রার্থী। তিনি একটি সাক্ষাত্কারে সুযোগটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন কোলাইডার::

“না। এবং আমি মনে করি না যে আমি এটির জন্য একটি ভাল পছন্দ I

এই কথার সাথে, এগারটন এখনও আরও বাণিজ্যিক ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রকল্পগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুক্ত। তবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে জেমস বন্ডের চরিত্রে সাইন ইন করা তার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হবে, এই কারণেই এই ভূমিকার তাত্পর্য সম্ভবত তাঁর ক্যারিয়ারের বাকি অংশগুলিকে ছাপিয়ে যেতে পারে, যেখানে তিনি একজন অভিনেতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিসীমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি অবিরত:

“তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমার কাছে আকাঙ্ক্ষা এবং পরিকল্পনা নেই এবং এও যে আমি আরও বাণিজ্যিক এমন কিছু করতে আগ্রহী হব না, কারণ আমি অবশ্যই মনে করি আমি আমার জীবনের এমন একটি সময় যেখানে আপনি বলেছেন, আমি সম্ভবত যে কোনও সৃজনশীল স্তরে আমার সাথে কথা বলে এমন জিনিসগুলি অনুসরণ করে চলেছি, তবে আমি নিশ্চিত, আমি নিশ্চিত, আমি নিশ্চিত যে, আমি নিশ্চিত যে আমি এইভাবেই রয়েছেন, তবে জেমস বন্ডটি আমার পক্ষে আস্থা রাখবেন না। এছাড়াও, এটি সম্ভবত এমন জিনিস নয় যা আমাকে সবচেয়ে সুখী করে তোলে এটি একটি বড় পুরানো উদ্যোগ, এটি আপনার জীবনকে গ্রাস করে, এর মতো ভূমিকা “”

যদিও তারন এগারটন একজন স্বীকৃত এবং সম্মানিত অভিনেতা, তবুও তিনি এখনও একটি প্রধান চার-কোয়েড্র্যান্ট ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজি (অর্থাত্ মার্ভেল, ডিসি, “স্টার ওয়ার্স) এ উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি প্রথম দুটি” কিংসম্যান “চলচ্চিত্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই ফিল্মগুলি একটি মার্ক মিলার কমিক বইয়ের সিরিজের উপর ভিত্তি করে এবং ডিসি নয়, একইভাবে মার্ভেল এবং ডি। “গান করুন,” যেখানে তিনি জনি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনি কিশোরী গরিলা গাইছেন।

এগারটন সম্ভাব্য অভিনেতাদের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগদানের জন্য গিক্সের মধ্যে একজন সাধারণ প্রার্থী, এটি এমসিইউ, ডিসিইউ বা “স্টার ওয়ার্স” ইউনিভার্স হোক। তিনি “সলো: একটি স্টার ওয়ার্স স্টোরি” -তে তরুণ হান সলো চরিত্রে অভিনয় করার প্রতিযোগীও ছিলেন যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন যে তিনি ভাল ফিট নন। ফিল্মের ফ্র্যাঞ্চাইজি বহন করার জন্য এগারটনের প্রতিভা এবং পর্দার উপস্থিতি রয়েছে এবং যদিও তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তিনি আরও বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুক্ত রয়েছেন, সম্ভবত “জেমস বন্ড” এর মতো উত্তরাধিকার সহ একটি সিরিজ তাঁর পক্ষে সঠিক ভূমিকা নয়। ড্যানিয়েল ক্রেইগ কীভাবে চরিত্রটি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনিও অবগত আছেন এবং এটি মনে রেখে, এমন প্রকল্পগুলি অনুসরণ করতে আগ্রহী যা তাকে তার নৈপুণ্যকে পরিমার্জন করতে অনুপ্রাণিত করে, একটি বিশাল টেন্টপোলের সাথে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে। বলা হচ্ছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এগারটন একজন ইন-ডিমান্ড অভিনেতা হিসাবে রয়েছেন এবং যে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে জড়িত করার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান তা এর পক্ষে আরও ভাল হবে।



