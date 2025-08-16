You are Here
তারাবায় প্রাক্তন রেপস সদস্য এডিসিতে যোগদান করেন
তারাবায় প্রাক্তন রেপস সদস্য এডিসিতে যোগদান করেন

প্রাক্তন হাউস বা প্রতিনিধি সদস্য মিঃ ডানজি শিদী, তারাবায় উকারি/আইবিআই ফেডারেল নির্বাচনী এলাকাের প্রতিনিধিত্বকারী, তিনি সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) থেকে পদত্যাগ করার পরে আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসে (এডিসি) যোগদান করেছেন।

এটি একটি বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং শনিবার জালিংগোতে জারি করেছেন।

“যথাযথ ডেলিজেন্স এবং বিস্তৃত পরামর্শের পরে, আমি ঘোষণা করে খুশি যে আমরা এডিসির ব্যানারে একটি নতুন কোর্স চার্ট করব।

“আমি ক্ষমতাসীন এপিসি থেকে দূরে সরে যাওয়ার দিন থেকেই আপনি যে ভালবাসা এবং সংহতি দেখিয়েছেন তার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি শুরু করতে চাই।

“আপনার অপ্রতিরোধ্য সমর্থনটি আমাদের ভাগ করে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গির শক্তির প্রমাণ যে এই আন্দোলনটি সত্য, দৃ olute ়, এবং তারবার লোকদের খারাপ প্রশাসনের হাত থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

“এটি আমাদের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে কারণ আমরা সক্রিয়ভাবে ২০২27 সালের নির্বাচনের দিকে পরিচালিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে জড়িত।

“তাই আমি আমার সমস্ত সমর্থক, সহানুভূতিশীল এবং সুশাসনের প্রত্যেক প্রেমিককে এই আন্দোলনের পিছনে সমাবেশ করার আহ্বান জানাই।

তিনি বলেন, “আসুন আমরা ডাউনট্রোডেনকে মুক্ত করতে, আমাদের জনগণকে দারিদ্র্য থেকে তুলে ধরতে এবং প্রয়োজনীয় সম্প্রদায়ের কাছে সাফল্য আনতে, এডিসির সাথে দৃ firm ়ভাবে প্রতিটি উপায়ে দৃ stand ়ভাবে দাঁড়িয়ে।”

স্মরণ করুন যে শিদী, প্রতিনিধিদের একটি দুই মেয়াদী সদস্য হাউস হাউস, ২০২৩ সালের বংশবৃদ্ধি নির্বাচনে এপিসির প্ল্যাটফর্মে তারাবা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এপিসি শেষ পর্যন্ত জিতেছিল, তবে দলের অভ্যন্তরীণ র্যাংলিংগুলির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় সেনের পক্ষে হয়েছিল। ডেভিড জিমকুটা।

