তারাবা সিপি শান্তিপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন

পুলিশ কমিশনার, তারাবা কমান্ড, বেটি আইসোকপ্যান শনিবার করিম-লামিডো ১ রাজ্য বিধানসভা উপ-নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য বাহিনীর প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন।
জালিঙ্গোর কমান্ড সদর দফতরে তারাবা, উমর গাজিরামের জন্য স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) এর আবাসিক নির্বাচন কমিশনার (আরইসি) এর হোস্ট খেললে ইসোকপান এ কথা বলেছিলেন।
কমান্ডের পুলিশ পাবলিক রিলেশনস অফিসার (পিপিআরও) এএসপি জেমস লাশেনের এক বিবৃতিতে এই বৈঠকটি আন্তঃ-সংস্থা সহযোগিতা জোরদার করা এবং উপ-নির্বাচনের মসৃণ আচরণের জন্য সামগ্রিক সুরক্ষা আর্কিটেকচার পর্যালোচনা করার লক্ষ্য ছিল।
বিবৃতি অনুসারে, আরইসি এর আগে নির্বাচন সুরক্ষায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করেছিল।
করিম ল্যামিডোতে আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য রাজ্য প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্র্যাকটিভ সিনারিজির সন্ধানের জন্য তাঁর সফরকে প্রয়োজনীয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
চেয়ারম্যান নির্বাচনের সংবেদনশীল প্রকৃতিটিকে আরও তুলে ধরেছিলেন, এ জাতীয় নাগরিক অনুশীলনের সময় শান্তি ও জনসাধারণের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নাইজেরিয়া পুলিশের অপরিহার্য ভূমিকা কিছুই নয়।
বিবৃতিতে কমিশনের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করার প্রস্তুতি প্রকাশ হিসাবে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রতিক্রিয়াটির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।
“তিনি তারাবা পুলিশ কমান্ড, এস ম্যানেজমেন্ট টিমকে কর্মকর্তা হিসাবে ইতিমধ্যে নির্বাচনী সুরক্ষার প্রত্যাশার সাথে সংযুক্ত করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।
“সিপি আসন্ন উপ-নির্বাচনে একটি বিরামবিহীন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্য সুরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার জন্য তার অটল প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিয়েছে।
“তিনি তাকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মীদের মোতায়েনের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সুরক্ষা সতর্কতাগুলি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“তিনি আইএনইকে একটি হিচ ফ্রি নির্বাচনের জন্য সমস্ত সুরক্ষা গঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে উত্সাহিত করেছিলেন,” এতে বলা হয়েছে।
স্মরণ করুন যে ডাঃ মাইক জেন (পিডিপি) এর পদত্যাগের পরে, যিনি এখন তৃতীয় শিক্ষার জন্য রাজ্য কমিশনার, তার পদত্যাগের পরে, খালি আসনের জন্য আইএনইসি দ্বারা একটি উপনির্বাচন নির্ধারিত ছিল।