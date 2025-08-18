সিডিএমএক্স- কিছু মেক্সিকান স্বেচ্ছাসেবক যারা বিদেশিদের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক ইউনিটের আন্তর্জাতিক ইউনিটের আন্তর্জাতিক লিগন অফ টেরিটোরিয়াল ডিফেন্সের যুদ্ধের তালিকায় তালিকাভুক্ত, তারা লস জেটাসের মতো সংগঠিত অপরাধ সংঘের সাথে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে যারা আর্টিলারি এবং ড্রোন পরিচালনার উন্নতি করতে চান।
পূর্বোক্ত, একটি অনলাইন গোয়েন্দা তদন্ত অনুসারে, গ্লোবাল গোয়েন্দা তথ্যগুলিতে বিশেষী একটি সংবাদপত্র, যা সুপারিশ করে যে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ নাগরিক এবং কলম্বিয়ানদের কাছ থেকে সন্দেহ করে যারা এফপিভি (প্রথম-ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গি) এর একাডেমিতে নিবন্ধন করে, যা কমিকাজেস ড্রোনগুলির পরিচালনার জন্য প্রথম কর্মচারী ভিউ।
মেক্সিকোয়ের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সেন্টার (সিএনআই) অভিযোগ করেছে যে ইউক্রেনের এসবিইউর পাল্টা কাউন্টারটেনটেলিজেন্স সার্ভিসকে মেক্সিকান ভাড়াটেদের উপস্থিতি সম্পর্কে “আদর্শিক দোষী সাব্যস্ত করে নয়, ড্রোনগুলির সাথে যুদ্ধে উন্নত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য” বলে সন্দেহ করা হয়েছে। “
সংবাদপত্র অনুসারে, মেক্সিকান এবং কলম্বিয়ানরা যুদ্ধের দ্বন্দ্বকে যুক্ত করবে, প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ এবং ফিল্টারগুলি এড়িয়ে চলবে, পরবর্তীকালে ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধী সংস্থাগুলিতে অর্জিত দক্ষতা প্রেরণ করতে।
সেনাবাহিনী থেকে লস জেটাস … ইউক্রেন পর্যন্ত
তদন্তে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে একটি মিথ্যা সালভাদোরান পরিচয়ের সাথে রেকর্ড করা এক ব্যক্তি “-গুইলা -7” এর কেসটি তুলে ধরেছে, যিনি তার প্রশিক্ষণ চক্রটি শেষ করার আগে জারকোভ অঞ্চলের ইউনিটের একটি লজিস্টিক সাপোর্ট সেলে যোগদান করেছিলেন।
এটি, কারণ এর প্রশিক্ষকরা উন্নত দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করেছেন, যেহেতু এটি অ্যানালগ ট্রান্সমিটারগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাপীয় অন্ধ সনাক্ত করতে পারে এবং রেডিওর পাল্টা প্রতিরোধের প্রত্যাশা করতে পারে।
তবে, তবে পরবর্তীকালে গোয়েন্দা তদন্তে জানা গেছে যে বিষয়টি গেরিলাসে গঠিত এলিট ইউনিট এবং সামরিক সরঞ্জামগুলির উন্নত ব্যবহারের জন্য এলিট ইউনিটের বিশেষ বাহিনীর (জিএএফই) এর বডি সম্পর্কিত ছিল।
ইন্টেলিজেন্স অনলাইন অনুসারে, গ্যাফের কানের দুল, “অন্ধকার দিকে”, বিশেষত লস জেটাস কার্টেলকে।
সুতরাং সমস্যাটি এই সত্যের মধ্যে রয়েছে যে ইউক্রেন “ড্রোন উইথ ড্রোনস কৌশলগত প্রশিক্ষণের বিশ্ব ফোকাস” হয়ে উঠেছে। যেহেতু রাশিয়ার সাথে এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তাই দেশে একটি অবিচ্ছেদ্য গঠন তৈরি হয়েছিল যা কারিগর উত্পাদন থেকে বাস্তব -সময়ের স্বীকৃতি, অ্যানালগ সেটিংসের ডোমেন, তাপীয় ছদ্মবেশ, হস্তক্ষেপ কৌশলগুলির বোঝাপড়া এবং স্বল্প উচ্চতায় ফ্লাইটকে অন্তর্ভুক্ত করে।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি, প্রাথমিকভাবে, ইউক্রেনীয় উপাদানগুলির জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত ছিল। তবে, যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান কারণে তারা ধীরে ধীরে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবীদের “আস্থা বিবেচনা করে” উন্মুক্ত করেছে।
তার পর থেকে, সংবাদপত্রটি প্রথমবারের মতো অসঙ্গতিগুলির জন্য সনাক্ত করা ইউক্রেন সুরক্ষা পরিষেবাগুলি আন্ডারলাইন করে: আন্তর্জাতিক সৈন্যদলের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কলম্বিয়ান এবং মেক্সিকান ব্যক্তিরা অন্য কোনও ধরণের প্রশিক্ষণের তুলনায় ড্রোন প্রশিক্ষণ মডিউলগুলির সাথে “আবদ্ধ” বলে মনে হয়েছিল।
একইভাবে, ইউরোপীয় গোয়েন্দা অনুসারে, কলম্বিয়ার বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর (এফএআরসি) কমপক্ষে তিনজন প্রাক্তন গেরিলারা পানামানিয়ান এবং ভেনিজুয়েলানদের মতো তাদের পরিচয়কে স্বীকৃত করে এমন মিথ্যা নথিগুলির জন্য আন্তর্জাতিক লিগনকে ধন্যবাদ জানায়।
প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মেক্সিকান কার্টেল সদস্যরা ড্রাগ যুদ্ধের জন্য ড্রোন কৌশল শিখতে ইউক্রেনের পক্ষে লড়াই করছেন।
ইন্টারপোল এবং ডিইএর সাথে ইউক্রেনের চেক থাকা সত্ত্বেও, এই যোদ্ধারা পিছলে যায়।
ইউক্রেন একটি আধুনিক ওয়ারফেয়ার স্কুল, এর স্নাতকদের শীঘ্রই বেশিরভাগ অপ্রত্যাশিত জায়গায় উপস্থিত হতে হবে। pic.twitter.com/tlx97ba15x
– ডিমকো ঝলুকটেনকো 🇺🇦⚔ (@Dim0kq)
আগস্ট 17, 2025
সামরিক সংস্থা যেমন মার্সেনারিওস ফ্যাকডে
ইউক্রেন সেফটি সার্ভিস (এসবিইউ) কর্মীরা এই পরিস্থিতিটি নিশ্চিত করে যে তারা “সৎ বিশ্বাসে স্বেচ্ছাসেবীদের গ্রহণ করে।” তবে তাদের এখন অবশ্যই “স্বীকৃতি দিতে হবে যে ইউক্রেন এফপিভি কৌশলগুলি সামগ্রিক প্রচারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।” ভাড়াটে, তারপরে, একটি 400 ডলার ড্রোন দিয়ে হত্যা করতে শিখতে দেশে যান এবং তারপরে সেই জ্ঞানটি অন্য কোথাও বিক্রি করুন, “সেরা দরদাতা”।
সন্দেহভাজনদের ফৌজদারী রেকর্ড রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে বা মেক্সিকো এবং লাতিন আমেরিকার সক্রিয় মাদক পাচারকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
“ইউক্রেনের বাইরে, ড্রোনগুলির সাথে বিকেন্দ্রীভূত এবং অপরাধমূলক যুদ্ধের বর্ণালী।”, মিডিয়া আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ বলেছেন।
অন্যদিকে, তিনি বিবরণ দিয়েছিলেন যে এই অভিযোগযুক্ত ক্যাপোগুলি একটি মুখ্য হিসাবে ব্যবহৃত বেসরকারী সামরিক সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে গেছে। এর মধ্যে তিনি মেক্সিকোতে গ্রুপো রোকা সুরক্ষার অভিযোগ করেছেন, মায়ান এক্সিকিউটিভ প্রোটেকশন, ক্যানকুন এবং সেগুরকোল এসএএস ভিত্তিক কালী এবং মেডেলনে উপস্থিতি রয়েছে।
ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের রিপোর্টগুলির মধ্যে, অনুমানিত কাল্পনিক চুক্তি সরবরাহ করে যা স্বেচ্ছাসেবীদের ফৌজদারি রেকর্ড সহ পাস করার সুবিধার্থে, মিথ্যা পাসপোর্ট এবং মানবিক ভিসা অভিযানে মিথ্যা সুপারিশ চিঠি এবং সুবিধার্থে দেয়।