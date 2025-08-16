নিবন্ধ সামগ্রী
সিয়াটল সিহাক্সের সাথে যখন তিনি সুপার বাউল-বিজয়ী শক্ত প্রান্তে ছিলেন, তখন লুক উইলসন কখনও বড় হিট না থেকে দূরে সরে যাননি।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
একজন বিশিষ্ট ফুটবল বিশ্লেষক হিসাবে প্রতিটি সেট ডাউনগুলির সাথে আরও ভাল হয়ে উঠছেন বলে মনে হয়, কানাডিয়ান টিএসএন -এর সিএফএল কভারেজে তাঁর কাজের জন্য সস্তা শটগুলি নিয়ে আসার বিষয়ে লজ্জা পান না।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এমনকি যখন তারা তাকে নীরব করার চেষ্টাকারীদের কাছ থেকে হাস্যকর পরিণতি নিয়ে আসে।
প্রকৃতপক্ষে, উইলসন সিএফএল সম্পর্কে তাঁর সমালোচনাগুলিতে যারা চাপ দিচ্ছেন তাদের পক্ষে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন, মন্তব্যগুলির ধরণটি আগে কখনও নেটওয়ার্কে এতটা স্পষ্টভাবে এবং কণ্ঠস্বর শুনেনি।
“আমি বিশ্বাস করি যে বোর্ড অফ গভর্নরদের (সিএফএল) এর মধ্যে (সিএফএল) ইঁদুর রয়েছে, উভয়ই বাতাসে এবং পর্দার পিছনে রয়েছে,” উইলসন শনিবার এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন যে লিগের পর্যবেক্ষকদের মধ্যে দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইটে সিজড হয়ে গেছে। “তারা আমাকে যেতে চায়। আমি রোচের মতো। হত্যা করা শক্ত।”
যদিও উইলসন যারা তাকে নিঃশব্দ দেখতে চান তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানাননি, তবে পুশব্যাকটি শক্তিশালী হয়েছে, এমনকি যদি এর বেশিরভাগ অংশ লিগের আপোলোজিস্টদের কাছ থেকে আসে।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
এবং তারপরে, শনিবারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, এটি বাস্তব হয়ে ওঠে।
এক্স থেকে উইলসনের পোস্টটি অপসারণ করা হয়েছিল, যেমন মধ্য-শনিবার বিকেলের মধ্যাহ্নের মধ্যেই শত্রু হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল তার জন্য এটি বেশি সময় নেয়নি। জনপ্রিয় সম্প্রচারক একজন ব্যক্তির একটি জিআইএফ পোস্ট করেছেন যা তার কব্জিটি একটি ক্যাপশন দিয়ে চড় মারছে “উফ”। এই পোস্টের এক জবাবে উইলসন স্বীকার করেছেন যে তাকে তাঁর সমালোচনা মুছতে বলা হয়েছিল।
এগুলি সবই কেবল নির্লজ্জতা, এবং যদি বাস্তবে টিএসএন উইলসনকে তার মতামত সরিয়ে দেয় তবে এটি এই মৌসুমে সিএফএল এবং তার নেটওয়ার্কের কভারেজ উভয়ের কাছে যথেষ্ট মনোযোগ – ভাল এবং খারাপ – এমন এক ছেলের সেন্সরশিপের এক ভয়ানক (যদি অবাক হয় না) বিট সেন্সরশিপ। এবং এটি কীভাবে নেমে গেছে তার উপর নির্ভর করে এটি দেখিয়েছিল যে টিএসএন এবং সিএফএল একসাথে বিছানায় কত গভীরভাবে রয়েছে।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
আসল বিষয়টি হ’ল ল্যাসাল, অন্ট। নেটিভ সিএফএল শোতে একটি নতুন কণ্ঠস্বর হয়েছে, তিনি টিএসএন এর এনএফএল কভারেজটিতে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন। এই সমালোচনা অনুমানযোগ্য যে উইলসনের অনেক বেশি সোচ্চার বিরোধী কেন্দ্র এই বিশ্বাসের উপর যে তার এনএফএল পক্ষপাত রয়েছে।
অবশ্যই, এই অভিযোগগুলি কেবল উইলসনকে হাসায়। এই মৌসুমে সিএফএল কভারেজে তাঁর পুরো কাজ শুনেছেন এমন কারও কাছে যেমন তাদের উচিত।
প্রথমদিকে উইলসনের সর্বশেষ সোশ্যাল মিডিয়া তিরাদে যা প্ররোচিত করেছিল তা শুক্রবার খবর ছিল যে টরন্টো আরগোস উভয়ই বিশ্বকাপের জন্য জায়গা তৈরি করতে ২০২26 সালে তাদের “হোম” শিডিয়ুলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খেলবে যা বিএমও ফিল্ডে খেলাগুলি দেখতে পাবে।
উইলসন লিখেছেন, “গতকাল তফসিলের সাথে এমএলএসই স্টাফগুলি সত্যই আমার জন্য বিষয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলেছে।” “এটি আমাকে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত করে। আপনি কেন অন্টারিওতে গেমস খেলবেন না? (আমি লন্ডনে ভোট দেব)
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমি যেমন প্রতিফলিত করেছি, আমার বুঝতে হবে যে সিএফএল গেমটি বাড়ানোর বিষয়ে একটিও অভিশাপ দেয় না It’s এটি তাদের প্রায় সমস্ত কিছুতেই স্পষ্ট।”
উইলসন টিএসএন রেডিওতে শুক্রবার উপস্থিতিতে এই মন্তব্যগুলি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন ওভারড্রাইভ প্রোগ্রাম।
উইলসন বলেছিলেন, “কোনও পরিস্থিতিতেই আমি অবাক হয়েছি যে বিশ্বকাপটি কিছু ধাক্কা দিচ্ছে,” উইলসন বলেছিলেন। “এখানে অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে যা সত্যিই দুর্দান্ত হবে।”
সিএফএল টিএসএন -এর সাথে যে দীর্ঘ এবং আরামদায়ক অধিকারের অংশীদারিত্ব করেছে তা প্রদত্ত, উইলসনের মন্তব্যগুলি বিস্ফোরক বলে অভিহিত করা এটি কোনও প্রসারিত নয়। এবং যে তিনি উদ্বিগ্ন তা নয়। বেশ বিপরীত, বাস্তবে।
অতীতে, উইলসন লিগ এবং উপস্থিতি সম্পর্কিত কিছু নাটক, বিশেষত টরন্টো এবং এডমন্টনে কিছু নাটক নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। তার এখন মুছে ফেলা শনিবার পোস্টে, উইলসন অনুমান করেছিলেন যে এই শহরগুলির ভক্তরা বিরক্ত হতে শুরু করেছেন।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
উইলসন এখনকার অবতীর্ণ পোস্টে লিখেছেন, “আপনার কাছে এখন এমন একটি লীগ রয়েছে যা সুবিধাগুলিতে ন্যূনতম সময়, একটি কোচ বেতন ক্যাপ এবং চরম সস্তা শ্রম রয়েছে।” “এটি সামনের অফিসের স্বপ্ন। তারা যখন এটি অর্জন করতে পারে তখন তাদের সত্যিকার অর্থে ব্যক্তিদের ভক্তদের প্রয়োজন হয় না They তাদের কেবল টিভি চুক্তি প্রয়োজন।
“টরন্টো, এডমন্টন, আমাকে ক্যালগরিকেও বলা হয়েছে (সেখানে নেই।) লোকেরা কেবল তাদের প্রতি এই ধরনের কৌতুকপূর্ণ আচরণকে সমর্থন করে কেবল এটি বুঝতে পেরেছে।”
অধিকার-ধারকদের ঘৃণার কারণে তাদের ব্যক্তিত্বদের এইরকম অনিচ্ছাকৃত উপায়ে সম্পত্তি সম্পর্কে কথা বলার জন্য এটি কীভাবে কার্যকর হবে তা আকর্ষণীয় হবে।
নিবন্ধ সামগ্রী