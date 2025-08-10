You are Here
“তারা আমাদের ভবিষ্যতের ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা বলছে”
News

“তারা আমাদের ভবিষ্যতের ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা বলছে”

মো গাওদাত বলেছেন যে নেতারা তাদের কর্মচারীদের স্থিতিশীলতার চেয়ে অর্থোপার্জনে বেশি উদ্বিগ্ন




ছবি: জাটাকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধির চারপাশে অন্যতম প্রধান ভয় অনেক খাতে কর্মসংস্থান স্থিতিশীলতার উপর এই প্রযুক্তির প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনুবাদ, গ্রাহক পরিষেবা এবং প্রশাসনের মতো অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কারণ এআই হাজার হাজার মানুষের কার্যকারিতা প্রতিস্থাপন করতে শুরু করেছে। সুতরাং, কিছু বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন যে টেমারের কোনও কারণ নেই, অন্যরা যেমন মো গাওদাত (প্রাক্তন গুগল বিজনেস ডিরেক্টর) এর মতো বিপরীত বলেছেন: “এআই মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে এই ধারণাটি বাজে কথা।”

যেমন এটি নির্দেশ করে ভাগ্যগাওদাত এই খাতের অন্যতম সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, উল্লেখ করে যে তাদের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কেবল সেরা তাদের কাজ বজায় রাখবে। তবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি সীমিত সময়ের জন্য ঘটবে, ডুওলিঙ্গো, ওয়ার্কডে এবং ক্লারনার মতো সংস্থাগুলি যা আসছে তার উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে: এই সংস্থাগুলির বক্তব্য সত্ত্বেও তারা কর্মীদের বরখাস্ত করেছে বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্ত সরঞ্জামগুলির দ্বারা প্রভাবিত একটি কাজের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাধা দিয়েছে।

ডিরেক্টর এবং জ্বর অর্থের জন্য অভিযোগ করে

গাওদাতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পরিচালক এবং কার্যনির্বাহকরা দক্ষতার বৃদ্ধি উদযাপনে খুব ব্যস্ত, এমন একটি পরিস্থিতি যা তাদের নিজস্ব অবস্থানগুলিও এআই দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে তা উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, গুগলের প্রাক্তন ব্যবসায়িক পরিচালক আরও এগিয়ে যান এবং বিশ্বাস করেন যে সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এজিআই) মানুষের চেয়ে ভাল হবে এবং ফলস্বরূপ, অনুশীলন করতে পারে …

আরও দেখুন

সম্পর্কিত উপকরণ

ভাড়া নেওয়া এবং তারপরে তার নিয়োগকারী চলে যাওয়ার পরে ভুলে যাওয়া, একজন কর্মচারী কখনও কাজ না করে সাত মাস ধরে বেতন পান

000,০০০ সংস্থায় এআইয়ের প্রভাব অধ্যয়ন করেছে এবং রায়তে এসেছিল: উত্পাদনশীলতার কোনও উন্নতি নেই, কোনও ব্যয় হ্রাস নেই

শিক্ষার্থী এতটাই হারিয়ে গিয়েছিল যে তিনি গুগল কো -ফাউন্ডারকে পরামর্শ চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আজ তিনি অ্যান্ড্রয়েডকে আদেশ দেন

পশ্চিম বিতর্কটি যখন আমাদের ব্যবহার করা উচিত তা ক্লাসরুমে ছিল, চীন চায় শিক্ষার্থীরা এটি আরও বেশি করে ব্যবহার করতে পারে

বেন মান, নৃতাত্ত্বিক কো -ফাউন্ডার: “20 বছর আগে আমি আমার মেয়েকে সেরা স্কুলে ভর্তি করতাম; আজ, আমি বিশ্বাস করি এটি আর কিছু যায় আসে না”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts