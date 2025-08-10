তারা একজন মানুষের মতোই অদ্ভুত ভঙ্গি সহ পুয়েব্লায় রহস্যময় প্রাণীকে ক্যাপচার করে

একটি বিরক্তিকর ভিডিও হ’ল যা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে কী সম্পর্কে কথা বলবে, যেখানে পুয়েব্লায় বেনিটো জুয়ারেজের টিলাকোটেপেকের বাসিন্দা একটি অদ্ভুত প্রাণীর উপস্থিতি অর্জন করেছিলেন।
ইতিমধ্যে উল্লিখিত পৌরসভায় ভার্জেন-লা রোজার জায়গায় সান্তা মারিয়া এল আলতার মূল প্রবেশদ্বারে এই উপাদানটি রেকর্ড করা হয়েছিল, এমন একটি পরিস্থিতি যা এই অঞ্চলে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ তৈরি করেছে।
উপরোক্ত কয়েকটি পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি অনুসরণ করেছে যা এই অঞ্চলে কিছু গবাদি পশু প্রাণীর জীবনকে আপাত ব্যাখ্যা ছাড়াই দাবি করেছিল, তবে সহিংসতার লক্ষণ সহ।
এটি জানা যায় যে চলতি বছরের 8 ই আগস্ট শুক্রবার রাতে দেখা হয়েছিল। ভিডিওটিতে একটি বিশাল এবং রুক্ষ প্রাণী দেখানো হয়েছে, বিস্তৃত ট্রাঙ্ক সহ, যদিও তারা তাদের ফ্যাঙ্গগুলি দেখতে পারে না।
কিছু লোক বিশ্বাস করে যে এটি একটি জাগুয়ার, আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি কোনও প্যান্থার বা এমনকি কোনও ব্যক্তি যেমন একটি কৃপণ প্রাণী হিসাবে ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। যে পরিবারটি নমুনার সাথে মিলিত হয়েছিল তারা ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ এটি আগ্রাসনের লক্ষণগুলি দেখায় না, যা স্পষ্ট ছিল যে এটি একটি মানুষের মতোই গ্রহণ করে এমন অদ্ভুত ভঙ্গি।
আরও দর্শন?
পেরিকোটেপেক, সান অ্যান্ড্রেস ক্যাকালোপান, টিলাকোটেপেক এবং এর আশেপাশে অনুরূপ ক্ষেত্রে রিপোর্ট করা হয়েছে। এই অর্থে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা এই সত্যগুলির কারণগুলি নির্ধারণ করতে এবং বাসিন্দা এবং তাদের প্রাণীদের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়।
তাদের অংশ হিসাবে, বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে মামলাটি তদন্ত করছেন, ইতিমধ্যে, এই পরিস্থিতি একটি রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে এবং সম্প্রদায়টি দৃ inc ়প্রত্যয়ী প্রতিক্রিয়াগুলির প্রত্যাশা করে।
