তারা একযোগে অপারেশন সহ টলুকায় সুরক্ষা জোরদার করে

অপরাধ রোধ, জনসাধারণের জায়গাগুলি পুনরুদ্ধার এবং নাগরিক সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্যে, টোলুকা পৌরসভা সরকার এই রবিবার মেক্সিকান রাজধানীর কৌশলগত পয়েন্টগুলিতে একযোগে অভিযানের একটি সিরিজ মোতায়েন করেছে।
উত্তর ও দক্ষিণ সমন্বয়গুলির দেড় শতাধিক উপাদান, পাশাপাশি সাধারণ সুরক্ষা ও সুরক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ গোষ্ঠীগুলি গুস্তাভো বাজ থেকে পাসিও টোলোকান পর্যন্ত আইসিড্রো ফ্যাবেলা অ্যাভিনিউয়ের ক্রিয়াকলাপে প্রথম দিক থেকে অংশ নিয়েছিল। ডিভাইসটি গতিশীলতা উন্নত করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বাস টার্মিনাল এবং জুয়ারেজ বাজারে বণিকদের অনিয়মিত ইনস্টলেশন বাধা দেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
সমান্তরালভাবে, স্পার্টান গ্রুপটি historic তিহাসিক কেন্দ্রের রাস্তায় ব্লু কোড অপারেশন সক্রিয় করেছিল, যার লক্ষ্য মোটরসাইকেল চালকদের সাথে সংযুক্ত মোটরসাইকেল চালকদের – মোটর -ট্রাই নামে পরিচিত – এবং উচ্চ পথচারী এবং বাণিজ্যিক প্রবাহের ক্ষেত্রে নজরদারি জোরদার করে।
সান জুয়ান বাউটিস্তার নিয়োগকর্তা, সান জুয়ান তিলাপা প্রতিনিধি দলের সময়, পৌরসভা উপাদানগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সফরকে রক্ষা করেছিল যা প্রায় ১,৫০০ জন উপস্থিতিকে একত্রিত করেছিল, যাতে আদেশ সংরক্ষণের জন্য মোবাইল টহল এবং স্থল পায়ে টহল রয়েছে।
সান্টিয়াগো টিলাকোটেপেক এবং সান পাবলো অটোপানে, ব্যবহারকারী ও শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য পৌরসভা পুলিশের স্থায়ী উপস্থিতি সহ কল্যাণ ব্যাংকের সুবিধাগুলিতে ব্যাংকিং অপারেশন প্রয়োগ করা হয়েছিল।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে এই পদক্ষেপগুলি একটি বিস্তৃত কৌশলগুলির একটি অংশ যা জনসাধারণের শান্তি এবং নাগরিক আস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রতিরোধ, সামাজিক নৈকট্য এবং নজরদারি সংমিশ্রণ করে। জরুরী ক্ষেত্রে, জনসংখ্যা তাত্ক্ষণিক সমর্থন পেতে 911 যোগাযোগ করতে পারে।