তারা এফজিআর নিয়ন্ত্রকের অপসারণের তথ্য দ্বারা ডেপুটিদের জন্য জিজ্ঞাসা করে

প্যান ডেপুটিরা তার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ওআইসি), আর্টুরো সেরানো মেনেসিস এবং দুর্নীতির অভিযোগের অভিযোগে তাঁর দলের নয় জন সদস্যকে অপসারণের বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের (এফজিআর) তথ্যের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে এই পদে নিয়োগটি নিম্ন হাউসের একচেটিয়া অনুষদ, সুতরাং এর বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি তদন্তগুলি বিদ্যমান তা নির্বিশেষে, তারা বিধায়ক যারা তাদের বরখাস্তের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।
সমন্বয়কারী, এলিয়াস লিক্সা জানিয়েছিলেন যে আজ সকালে তিনি সান লাজারোর নিয়ন্ত্রকের কাছে একটি বাণিজ্য পাঠিয়েছিলেন, আন্ড্রেস লোজানো লোজানোও, প্রসিকিউটরের অফিসটি এই আধিকারিকের অপসারণের জন্য অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া সমস্ত তথ্যে অ্যাক্সেসের জন্য অনুরোধ করে। লিক্সা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে যখন কোনও অপরাধের অনুমানের কথা আসে, তখন এফজিআর এর নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, ডেপুটিদের চেম্বারকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে, কারণ সংবিধান অনুসারে, এটিই পদবি তৈরি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
“একটি বাণিজ্য চেম্বার অফ ডেপুটিদের তথ্যের জন্য অনুরোধ করে, প্রথমে প্রসিকিউটরের কার্যালয় ইতিমধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়গুলিতে ডেপুটিদের চেম্বার অফ ডেপুটিদের জন্য দায়বদ্ধ কিনা তা নিয়ে প্রথমে সমস্ত তথ্য, এটিই প্রিমিটারের সাথে সম্পর্কিত, তবে পুরো প্রশাসনিক ইস্যুতে এটি সম্পর্কিত, তবে পুরো প্রশাসনিক ইস্যুটি রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রথমে তথ্য রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য, তবে পুরো প্রশাসনিক ইস্যুটি রয়েছে, তবে পুরো প্রশাসনিক ইস্যুটি রয়েছে, তবে পুরো প্রশাসনিক ইস্যুটি রয়েছে, যেখানে উপযুক্ত একটি নতুন উপাধি, “তিনি বলেছিলেন।
সংসদীয় সমন্বয়কারী বলেছিলেন যে পরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে সান লাজারোর নিয়ন্ত্রক অনুরোধ করা তথ্য সরবরাহ করে। রিফর্মা বুধবার প্রকাশ করেছে যে এফজিআর প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা উপাদানগুলির সাথে অপারেশনের মাঝে দুর্নীতির অভিযোগের অভিযোগে সেরানো মেনেসিস এবং তার দলের নয়টি নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও প্যান হ্যাক্টর সল ট্যালেজ এফজিআরকে তাত্ক্ষণিকভাবে চেম্বার অফ ডেপুটিদের প্রতিবেদন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে আইসির প্রাক্তন মালিককে অপসারণ করে, তার বিরুদ্ধে তদন্তগুলি কী এবং তাদের মর্যাদায় কী কী তা সম্পর্কে অবিলম্বে ডেপুটিদের চেম্বার অফ ডেপুটিদের প্রতিবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে সেরানো মেনেসিসের একটি অ্যাটিপিকাল কেস; তবে তিনি বলেছিলেন যে যদিও প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের জনসাধারণের মন্ত্রকের প্রধান হিসাবে, সতর্কতা বা অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে, তবে এই আধিকারিকটির কর্মকর্তা একটি প্রশাসনিক পদ্ধতি যা ডেপুটিদের চেম্বারের সাথে মিলে যায়। “এ জাতীয় বরখাস্ত প্রসিকিউটর অফিসের সাথে মিলে যায় না; প্রসিকিউটরের কার্যালয় তার তদন্তগুলি স্বায়ত্তশাসিতভাবে এবং এমনকি, সম্ভবত এই লোকদের চার্জ থেকে পৃথক করার জন্য যে অস্থায়ী ও সতর্কতা অবলম্বন করেছে তা তৈরি করতে পারে, তবে বরখাস্তের বিষয়টি নিজেই এবং একচেটিয়াভাবে ডেপুটিয়ের কক্ষের সাথে মিল রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। ডেপুটি বলেছিলেন যে আইনসভায় এই অনুষদটি তার তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় আশ্বাস এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারী মন্ত্রকের সাথে সংঘর্ষ হয় না। “আমরা তাত্ক্ষণিক সমন্বয়ের দাবি করি যাতে কমপক্ষে প্রশাসনের ক্ষেত্রে, যাতে অপরাধী নয়, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস চেম্বার অফ ডেপুটিস এবং চেম্বার অফ ডেপুটিস সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যতক্ষণ না এটি যথাযথভাবে বরখাস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক পদ্ধতি পরিচালনা করে, যেখানে এটি এই সরকারী আধিকারিককে অনুমোদন দেয়,” তিনি বলেছিলেন।