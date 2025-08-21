তারা এসসি -র সাথে চুক্তির অভাবে চ্যাপালায় আনা লুইসা রোবোরাকে বাতিল করে দেয়

প্রদর্শনী প্রকল্প “বার বার”যে চিত্রশিল্পী তপাত্যা আনা লুইসা রোবোরা তার জন্য প্রস্তুত চ্যাপালায় গঞ্জালেজ গ্যালো সাংস্কৃতিক কেন্দ্রশিল্পী এবং জালিসকো সংস্কৃতি মন্ত্রকের মধ্যে একের পর এক মতবিরোধের পরে আলো দেখতে পাবে না (এসসিজে)। উভয় পক্ষই 30 আগস্টের জন্য নির্ধারিত নমুনাটি চূড়ান্ত বাতিল করার কারণগুলি সম্পর্কে তাদের সংস্করণগুলি ঘোষণা করেছিল।
শিল্পীর অবস্থান
একটি বিবৃতি মাধ্যমে প্রকাশিত আগস্ট 7রোবোরা জানিয়েছিলেন যে তিনি এজেন্সি কর্তৃক অলাভজনক ব্যবস্থাপনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তার কারণে তিনি এই প্রকল্প থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, যদিও তিনি প্রাথমিকভাবে ঘেরের পরিচালকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, গ্যাব্রিয়েলা সেরানোসচিবালয়ের দ্বারা আরোপিত পরিবর্তনগুলি প্রদর্শনীটি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করেছে।
“এই তারিখের খুব কাছাকাছি, সংস্কৃতি মন্ত্রক, আমার সাথে বা প্রদর্শনীর জায়গার জন্য দায়ী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ না করে নির্বিচারে টুকরো সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি উদ্বোধনী তারিখটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সিদ্ধান্তটি কোনও একটি কাজ না জেনে করা হয়েছিল,” চিত্রশিল্পী বলেছিলেন।
অনুযায়ী ফেরিউদ্বোধনটি তিনবার স্থগিত করা হয়েছিল এবং কাজগুলি পর্যালোচনা করার জন্য এর অধ্যয়ন দেখার প্রতিশ্রুতিটি সময় মতো কখনও পূরণ হয়নি। অনিশ্চয়তার আগে, তিনি 19 জুন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্রদর্শনীটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীকালে তিনি প্রকল্পটি পুনরায় শুরু করতে সম্মত হন এবং একটি নতুন খোলার তারিখ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল।
সচিবালয় যখন প্রদর্শনীর ধারণার মূল কাদা, কাদা টুকরোগুলি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন পরিস্থিতি আবার বদলে যায়। “এসসি -র অজ্ঞতা এবং অদক্ষতা এতটাই হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত আমি একটি ইমেল পেয়েছি যাতে তারা আমাকে জানিয়েছিল যে আমার কাদা মধ্যে আমার টুকরো – এই প্রকল্পের উত্থান যেগুলি – নমুনা থেকে বাদ দেওয়া হবে। সুতরাং দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের জন্য: আমি এই প্রদর্শনীতে না বলি।”
তার বার্তায় শিল্পী প্রক্রিয়াটি শোক করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। “এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে এত ক্লান্তিকর এবং বেদনাদায়ক সংক্ষিপ্তকরণ করা কতটা কঠিন। এসসি শৈল্পিক কাজের অনুভূতি বুঝতে পারে না, এটি তার মিশনটি কী বা তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা কী তা বোঝায় না।”
সংস্কৃতি মন্ত্রকের সংস্করণ
সংস্থাটি এমন একটি বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যাতে তিনি আনা লুইসা রোবোরার ট্র্যাজেক্টোরিকে চার দশকেরও বেশি সময় শৈল্পিক কাজের সাথে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং স্মরণ করেছিলেন যে এটিতে 2022 তার সাথে একটি প্রদর্শনী সমন্বিত রাউল অ্যাঙ্গুইয়ানো যাদুঘর। বার্নের সময় সম্পর্কে, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই বছরের এপ্রিল মাসে চাপালায় হাজির হওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।
সচিবালয় অনুসারে, ঘেরের সুরক্ষার কারণে, প্রাথমিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল যে দুটি মাত্রিক টুকরো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ২০ শে জুন, শিল্পী যাদুঘর, প্রদর্শনী ও গ্যালারী অঞ্চলের পরিচালককে তার মতবিরোধ প্রকাশ করেছিলেন (মেগ)সুতরাং এটি একটি নতুন কিউরেটরিয়াল প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছিল যা তিনটি মাত্রিক টুকরোকেও অনুমতি দেয়, যেমন রোবোরা জিজ্ঞাসা করেছিল।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে এই অনুরোধটি উপস্থিত হয়েছে। “একজন নতুন কিউরেটরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যিনি শিল্পীর অনুরোধ করার সাথে সাথে 4 আগস্ট এই কাজটি পর্যালোচনা করতে এসেছিলেন। শিল্পীর অনুরোধে অংশ নেওয়া, August আগস্ট, কিউরেটরিয়াল প্রস্তাবটি ইমেল, কিউরেটরিয়াল প্রস্তাবের মাধ্যমে তাকে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রস্তাবটিতে এটি তিনটি -মাত্রিক টুকরো অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল, যেমন তিনি এটি অনুরোধ করেছিলেন।”
যাইহোক, এই প্রস্তাবটিতে প্রতিক্রিয়া পাওয়ার আগে, চূড়ান্ত বাতিলকরণকে অবহিত করা হয়েছিল। “তবে কয়েক মিনিট আগে, শিল্পীর দ্বারা প্রদর্শনী বাতিল করার একটি বার্তা এসেছিল,” সচিবালয় বলেছেন।
সংস্থাটি এই সিদ্ধান্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, যদিও এটি উল্লেখ করেছে যে এটি স্থানীয় নির্মাতাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত রাখে। “আমরা পুনরায় নিশ্চিত করি যে জালিস্কোর সাংস্কৃতিক স্থানগুলির দরজা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার কাঠামোর জন্য সমস্ত শৈল্পিক অভিব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।”
