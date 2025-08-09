You are Here
তারা ওক্সাকা এবং গুয়ানাজুয়াতে চিৎকার করে: আমরা ওষুধ চাই!
তারা ওক্সাকা এবং গুয়ানাজুয়াতে চিৎকার করে: আমরা ওষুধ চাই!

ওক্সাকা এবং গুয়ানাজুয়াতোর নাগরিকরা মেক্সিকান সরকারের কাছ থেকে সরকারী হাসপাতালে মোট ক্যান্সারের ওষুধ সরবরাহের দাবিতে যাত্রা করেছিলেন।

“কোনও ওষুধ নেই। আমরা আমাদের রেসিপিগুলি বহন করি এবং তারা আমাদের বলে যে ‘পরের সপ্তাহে ফোনে কথা বলুন, এই প্ল্যাটফর্মটি দেখুন, এই ইমেলটি প্রেরণ করুন। এটি সত্য নয় যে এখানে ওষুধ রয়েছে, এটি সত্য নয়, আমাদের চিকিত্সা কোটা যা আইএমএসএসের জন্য আমাদের দ্বিপক্ষীয়ভাবে নিরুৎসাহিত করে, তারা কোথায়? ” বিক্ষোভ চলাকালীন ওক্সাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত সন্তানের মা একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সালামানকার মতো, গুয়ানাজুয়াতো, যিনি পোস্টারগুলি দেখিয়েছিলেন যে “একটি হাসপাতাল একটি অধিকার, বিলাসিতা নয়”, “আমরা একটি শালীন স্বাস্থ্যের দাবি করি” বা “আমরা কেমোথেরাপির জন্য সংস্থান দাবি করি”, তবে গালাগুয়েটজা উত্সবের ওএক্সএসিএসি বিল্ডিংয়ে এবং সলমন জারা সরকারের প্রকাশ যা কেবলমাত্র 53 মিলিয়ন সংগ্রহ করা হয়েছিল। “লা গুয়েলাগুয়েটজার কোনও বাজারের লক্ষ্য নেই। আমাদের বিনোদনের অধিকার রয়েছে,” গতকাল ওক্সাকা সংস্কৃতির সচিব ফ্ল্যাভিও সোসা বলেছেন, তবে ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের সমর্থনকারী ফাউন্ডেশনের পরিচালক, এলেনা গার্সিয়া, এই অর্থের অর্থ চিত্তাকর্ষক হাসপাতালে সরবরাহ ও ওষুধের জন্য বার্ষিক বাজেটের অর্ধেক অর্থ।

“এখানে মনোযোগের অর্ধেক বছর ব্যয় করা হয়েছিল, যা হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের অনেক জীবনকে স্নায়বিক, পোড়া সমস্যা সহকারে বাঁচাতে পারে,” ওক্সাকায় পদযাত্রার নেতৃত্ব দেওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন।

“আমরা কনসার্ট চাই না, আমরা ওষুধ চাই!” তারা সংহতকরণের সময় জপ করে। আরেকটি চিৎকার ছিল মিলিয়নেয়ার স্প্রিং পার্ক ওক্সাকের বিরুদ্ধে যা 480 মিলিয়নেরও বেশি পেসো ব্যয় করতে পারে। “স্প্রিং পার্কে সমস্ত বিনিয়োগ! ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুরা মারা যায়!” নাগরিকরা টেডি বিয়ারকে বহন করেছিলেন যে তারা বাচ্চাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত করার প্রত্যাশা করেছিলেন, পাশাপাশি কিংবদন্তির সাথে একটি বিশাল কম্বল “এখানে কোনও চিমিও, ওষুধ নেই!”! গুয়াদালাজার ভিত্তিক রেড নাক সিভিল অ্যাসোসিয়েশন, শিশুদের ক্যান্সারের উদ্যোগে ওষুধের অভাবের কারণে দুটি বিক্ষোভ একটি জাতীয় দিনের অংশ ছিল, যা মেক্সিকো সিটিতে এই রবিবার সর্বোচ্চ ঘনত্বের আশাবাদী। অ্যাঞ্জেলস ডি পাই ফাউন্ডেশন আয়োজিত সালামানকায় বিক্ষোভ চলাকালীন অভিযুক্ত এক মহিলা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ” “কোনও সরবরাহ নেই এমন পরিস্থিতি খুব দুঃখজনক, কিছুই নেই, আমাদের সূঁচগুলি, কিছু কেমোথেরাপি কিনতে হবে,” তিনি যোগ করেছেন। অ্যাঞ্জেলস ডি পাই এর প্রতিষ্ঠাতা লেটিসিয়া রোজাস হুবার সূঁচ এবং ফরাসি ক্যাথেটারগুলির মতো প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবের নিন্দা করেছেন। ফেব্রুয়ারিতে, বাজিওর হাই স্পেশালিটি হাসপাতালের শ্রমিকরা সরবরাহ ও ওষুধের অভাবের প্রতিবাদ করেছিলেন যা রোগীদের আর পরিবেশন করে না। একই মাসে, হেলথের আন্ডার সেক্রেটারি, এডুয়ার্ডো ক্লার্ক একটি ব্যক্তিগত সভায় স্বীকার করেছেন, মেক্সিকোয়ের ন্যাশনাল একাডেমি অফ মেডিসিনের আগে, আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোর তাঁর সরকার জুড়ে অস্বীকার করেছিলেন এবং এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক প্রচারের অভিযোগও করেছিলেন। ক্লার্ক বলেছিলেন, “আমরা সরবরাহের সমালোচনামূলক মুহুর্তগুলিতে আছি।” ২ July শে জুলাই, জ্যাকেটেকাসে শেইনবাউম প্রকাশ করেছেন যে আইএমএসএস-বিয়েনস্টার স্কিমের চিকিত্সা কর্মীদের ঘাটতি এবং সরঞ্জামের ঘাটতি মোকাবেলায় কেবল 24 টি রাজ্যে জরুরিভাবে 21 বিলিয়ন পেসো রয়েছে।

