‘তারা ওয়াল স্ট্রিটে, তারা হোয়াইট হাউসে রয়েছে’: এনওয়াইসিতে হাজার হাজার প্রতিবাদ ইস্রায়েলের প্রতিবাদ

শনিবার নিউইয়র্ক সিটিতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী সমাবেশ করেছিলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে শহরে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় প্যালেস্তিনিপন্থী প্রতিবাদে।
ব্রায়ান্ট পার্কের পাশের ম্যানহাটনের নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির সামনে “স্টপ স্টপ স্টপ গাজা: ম্যাস মার্চ ফর হিউম্যানিটি” নামে অভিহিত এই বিক্ষোভটি ছিল এবং এটি আরব-নেতৃত্বাধীন এবং সুদূর-বাম সমাজতান্ত্রিক কর্মী গোষ্ঠীর একটি অ্যারে দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।
জনতা প্যানগুলির বিরুদ্ধে চামচকে পরাজিত করে এবং “অনাহারে গাজা বন্ধ,” সাংবাদিকদের হত্যা বন্ধ করার দাবিতে লক্ষণগুলি ধরেছিল, এবং “সাম্রাজ্যবাদী/জায়নিস্ট গণহত্যা যুদ্ধ-নির্মাতাদের পরাজিত করুন।”
ফিলিস্তিনি পতাকাগুলি মার্চ করার সময় মানুষের ভিড়ের উপরে উঠে পড়েছিল, “গাজার উপর অবরোধের অবসান শেষ করুন!”
দূর-বাম উত্তর জোটের ব্রায়ান বেকার জনতাকে বলেছিলেন যে “মার্কিন সরকার তেল আভিভে ফ্যাসিবাদী শাসনের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, তবে আমরা, আমেরিকান জনগণ, ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আপনার সাথে দাঁড়িয়েছি।”
বেকার বলেছিলেন, “তারা ওয়াল স্ট্রিটে রয়েছে, তারা হোয়াইট হাউসে রয়েছে, তারা সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে রয়েছে।”
ভিড়ের কেউ কেউ “লজ্জা” এবং “খুনি” বলে চিৎকার করে উত্তর দিলেন।
মার্চ মাসে প্যালেস্তিনিপন্থী কর্মী মাহমুদ খলিলের গ্রেপ্তারের পর থেকে এই সমাবেশটি বৃহত্তম বলে মনে হয়েছিল, কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীকে একত্রিত করেছিল।
জুনে ফেডারেল ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্তি পাওয়া খলিল শনিবারের প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন এবং পাবলিক লাইব্রেরির বাইরে ভিড়কে সম্বোধন করেছিলেন।
ইস্রায়েল গাজা “পদ্ধতিগতভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে” ধ্বংস করছে, তিনি সমর্থনের চিয়ার্সকে ঘোষণা করেছিলেন। “এবং তারা আমেরিকান বোমা দিয়ে আমেরিকান ট্যাক্সের অর্থ – আপনার অর্থ দিয়ে আমেরিকান বোমা দিয়ে এটি করছে।”
মাহমুদ খলিল এখন নিউইয়র্কের একটি বিশাল প্রো ফিলিস্তিনের প্রতিবাদে কথা বলছেন
আপনি শুনছেন @পোটাস – “অনাহারে গাজা বন্ধ করুন” pic.twitter.com/snswz6xqfd
– খালিসি (@কাহলিসি) আগস্ট 16, 2025
শনিবারের প্রতিবাদ পর্যন্ত যে দিনগুলিতে আয়োজকরা বলেছিলেন যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে 200 টিরও বেশি গ্রুপ দ্বারা সমর্থন করা হচ্ছে এবং তারা ছয়টি রাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসির অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাস করবে।
এই প্রতিবাদে স্বাক্ষরিত শীর্ষস্থানীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়েছে পিপলস ফোরাম, উত্তর কোয়ালিশন, আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্টস এবং কোডপিংক, ফিলিস্তিনি যুব আন্দোলন, আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস কাউন্সিল এবং নিউইয়র্কের আরব আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন সহ আরব-নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি শান্তি ও বিভিন্ন শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর জন্য ইহুদিদের বিরোধী কণ্ঠস্বর।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নিউইয়র্কে ইস্রায়েল বিরোধী বড় বড় প্রতিবাদ হ্রাস পেয়েছে, তবে সেপ্টেম্বরে শহরে যে জাতিসংঘের ঘটনা ঘটবে তার আগে নেতাকর্মীরা নিয়মিত সমাবেশের আগে নিয়মিত সমাবেশ শুরু করেছেন।
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।