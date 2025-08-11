তারা কি গ্রাহককে প্রতারণা করে? প্রোফেকো চকোলেট চিহ্নগুলি গুঁড়ো প্রদর্শন করে

একটি অধ্যয়নের মাধ্যমে, গ্রাহক প্রসিকিউটর অফিস (প্রোফেকো) বিভিন্ন একটি মূল্যায়ন অধ্যয়ন পরিচালনা গুঁড়ো চকোলেট ব্র্যান্ড যে মেক্সিকোতে বিক্রি হয়। এই পণ্যগুলি সত্যই প্রতিষ্ঠিত মানগুলি পূরণ করে কিনা সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের অবহিত করার লক্ষ্য নিয়ে এটি।
এই অধ্যয়ন একটি অংশ গ্রাহক ম্যাগাজিনের আগস্ট সংস্করণ। এতে, গ্রাহক সুরক্ষা সংস্থা অন্যদের সাথে এই পণ্যটির পার্থক্য সম্পর্কে কথা বলেছিল চকোলেট স্বাদযুক্ত পানীয় তৈরি করুন।
প্রোফেকো ব্যাখ্যা করেছিল যে মেক্সিকোতে বিক্রি হওয়া গুঁড়ো চকোলেট ব্র্যান্ডগুলি অবশ্যই কিছু প্রতিষ্ঠিত মান পূরণ করতে হবে। তাদের মধ্যে আছে NOM-002-SCFI-2011, NOM-051-SCFI/SSA1-2010 বা NOM-186-SSA1/SCFI-2013।
এজন্য আমরা আপনাকে সেই চিহ্নগুলি বলি তারা ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না আমাদের দেশে বিতরণের জন্য।
এই ব্র্যান্ডগুলি যা চকোলেট পাউডার যা গ্রাহককে প্রতারণা করে, প্রফেকো অনুসারে
তথ্য অনুযায়ী, মোট 32 টি পণ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে 14 টি চকোলেট পণ্য পাউডার রয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু চিনি এবং অন্যান্য মিষ্টির সাথে হ্রাস পেয়েছে।
লঙ্ঘন ইস্যু হিসাবে, তাদের মধ্যে কিছু তারা ঘোষিত নেট সামগ্রী পূরণ করে নাতারা তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করে বা প্যাকেজিং সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত মান লঙ্ঘন করে।
এগুলি গুঁড়ো চকোলেট ব্র্যান্ডগুলি যা এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছিল:
- 320 জি দানাদার ইবাররা চকোলেট
- 340 গ্রাম গ্রাউন্ড সেমিমারগো টেবিলের জন্য ইবাররা প্রিমিয়াম চকোলেট
- 240 গ্রাম সন্ন্যাসী ফলের সাথে মিষ্টিযুক্ত প্রাকৃতিক চকোমোনক চেয়ারগুলি
শেষ অবধি, প্রোফেকো ব্যবহারকারীদের গুঁড়ো চকোলেট ব্র্যান্ডগুলির প্যাকেজিং বিশদভাবে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেয়। ছাড়াও ব্যবহারের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন এবং পণ্যগুলি একটি শীতল জায়গায় সংরক্ষণ করুন।