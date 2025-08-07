তারা কেয়ারগিভার্সকে “আপনার যত্ন নেওয়া আপনার, রোজারিও ক্যাসেল্লানোস” ট্লানপ্যান্টলায় বৃত্তি সহ স্বীকৃতি দেয়

লেখা
যারা অন্যান্য মানুষের যত্নের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেন তাদের স্বীকৃতি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, ত্লালনেপান্তলা সরকার “আপনার যত্ন নেওয়া, রোজারিও ক্যাসেল্লানোস” বৃত্তিটির অংশ হিসাবে 100 আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন। ডেলিভারিটি জর্জি জিমনেজ ক্যান্টে পাড়ায় করা হয়েছিল এবং এই কাজের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি, থেরাপি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি কভার করতে পারে।
পৌরসভার রাষ্ট্রপতি রেসিয়েল পেরেজ ক্রুজ বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি জাতীয় যত্ন ব্যবস্থা তৈরির জন্য প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম পার্দো দ্বারা প্রচারিত জননীতির অংশ। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রোগ্রামটি বিশেষত এমন মহিলাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যারা তাদের জীবনের বেশিরভাগ অংশকে পারিশ্রমিক না পেয়ে দেশীয় এবং যত্নের কাজে উত্সর্গ করেছেন।
তিনি বলেন, “দেশজুড়ে কয়েক মিলিয়ন মহিলা যারা এটি ভারী ঘরোয়া কাজ এবং শিশু, ভাই ইত্যাদির যত্নের জন্য উত্সর্গ করেছেন।
মেয়র আরও স্মরণ করেছিলেন যে নতুন ফেডারেল সরকারের শুরুর সাথে সাথে 60০ থেকে years৪ বছর বয়সী লোকদের লক্ষ্য করে একটি পেনশন কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল, কারণ 65৫ বছর বয়সে শুরু হওয়া বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পেনশনের সাংবিধানিক অধিকারের পূর্বনির্ধারিত হিসাবে।
পেরেজ ক্রুজ সমাজের মূল হিসাবে পরিবারের মূল্য তুলে ধরেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পৌরসভা ক্ষেত্র থেকে জনসংখ্যার উপকারের প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়। তিনি বলেছিলেন যে ২০২26 সালের মধ্যে যত্নশীলদের জন্য সহায়তার সংখ্যা বৃদ্ধি আশা করা যায়।
তার অংশ হিসাবে, ডিআইএফ ট্লানপ্যান্টলার সম্মানসূচক রাষ্ট্রপতি রোকো পেরেজ ক্রুজ জানিয়েছিলেন যে এই বৃত্তি থেকে উপকৃত 100 জন লোক প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে রয়েছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যটি হ’ল এই কাজটি দৃশ্যমান করা, প্রায়শই অদৃশ্য করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা।
“আমি যে যত্নশীলদের একা নন তাদের বলতে চাই, ডিআইএফ ট্লানপ্যান্টলা থেকে আমরা তাদের সাথে থাকব এবং এই পৌরসভা সরকার সর্বদা তাদের সমর্থন করবে: পৌরসভার সমস্ত পরিবারকে আমি আপনাকে বলছি যে আমরা তাদের সাথে কাজ করার জন্য এখানে আছি, আমরা আমাদের সমস্ত সুবিধাগুলিতে মানসম্পন্ন পরিষেবা সরবরাহ করছি যাতে তারা সকলেই মনোযোগ দেয় যাতে তারা সকলকে এবং সকলকেই উপযুক্ত করে তোলে,” তিনি বলেছিলেন।
অবশেষে, পৌরসভার যত্ন ব্যবস্থার সমন্বয়কারী এলিয়া গ্যাল্লেগোস ফ্লোরস হাজার হাজার মহিলার নীরব প্রচেষ্টা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যারা মা, কন্যা বা বোনদের মতো রোগ, অক্ষমতা বা বৃদ্ধ বয়সে মানুষের যত্ন গ্রহণ করেন। “এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার, আমরা তাদের একটি সরঞ্জাম থাকতে চাই যা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে, নতুন দক্ষতা শিখতে বা কেবল বিরতি পেতে দেয়,” তিনি বলেছিলেন।