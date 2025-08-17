তারা গুয়াদালাজারায় historical তিহাসিক খামার ধ্বংস বন্ধ করে দেয়

গুয়াদালাজারা সরকার জানিয়েছে যে লা পাজ এবং লের্ডো ডি তেজাদের মধ্যে ফ্রান্সিসকো জাভিয়ের গ্যাম্বোয়া 180 -এ অবস্থিত ফার্মে এই ধ্বংসযজ্ঞের কাজগুলি তাদের দেশপ্রেমিক মানের কারণে আবার বন্ধ ছিল। সম্পত্তির সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত একটি সুরক্ষা রয়েছে, সুতরাং যে কোনও কাজের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অনুমতি প্রয়োজন।
গতকাল, সিটিজেন সিকিউরিটি থানার উপাদানগুলির সাথে পরিদর্শন ও নজরদারি অধিদপ্তরের কর্মীরা, পূর্বে স্থাপন করা বন্ধ সিলগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে তা সনাক্ত করার পরে এই জায়গায় গিয়েছিলেন। যখন যাচাই করা হয়েছে যে কাজটি সংশ্লিষ্ট অনুমতি ছাড়াই অব্যাহত ছিল, তখন কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে, শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে এবং কাজগুলির ধারাবাহিকতা রোধ করে আবারও সমাপ্তি সিলগুলি স্থাপন করে।
এটি ষষ্ঠবারের মতো যেখানে গুয়াদালাজারা সরকার এই সম্পত্তিতে খামারটি ধ্বংস বন্ধ করার জন্য এই সম্পত্তিটিতে কাজ করে, পৌরসভার লাইসেন্সের বারবার অভাবকে ধ্বংস করা বা পুনর্নির্মাণের কাজগুলি উপলব্ধির অনুমোদনের অনুমোদনের কারণে। পৌরসভা প্রশাসন জোর দিয়েছিল যে দেশপ্রেমিক মূল্য সহ রিয়েল এস্টেটে যে কোনও কাজকে শহরের historical তিহাসিক স্মৃতি রক্ষার জন্য বর্তমান বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
অপারেশন চলাকালীন, ক্লোজিং সিলগুলি ভাঙার জন্য আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে একটি নাগরিক আদালতে উপলব্ধ করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে এই পদক্ষেপগুলি স্থাপত্য heritage তিহ্য সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয় এবং সুরক্ষিত historical তিহাসিক পণ্যগুলিকে হুমকিস্বরূপ অনুশীলনগুলি বন্ধ করে দেয়।
“আমি খুব জোরালো হতে চাই যে আমরা শহরের heritage তিহ্য এবং আমাদের historical তিহাসিক স্মৃতি ধ্বংস হতে দেব না,” গুয়াদালাজারার সভাপতি ভেরো দেলগাদিলো বলেছেন। এই কর্মকর্তা জোর দিয়েছিলেন যে historical তিহাসিক নির্মাণ সংরক্ষণগুলি আলোচনা সাপেক্ষে নয় এবং যারা এটিকে লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন তাদের ব্যতিক্রম ছাড়াই আইন প্রয়োগ করা হবে।
গুয়াদালাজারা সরকার পুনরায় উল্লেখ করেছে যে শহরের স্থাপত্য heritage তিহ্য ধ্বংসের জন্য কোনও সহনশীলতা থাকবে না। তদুপরি, তিনি স্মরণ করেছিলেন যে historical তিহাসিক মূল্য বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য যে কোনও হস্তক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট অনুমতি প্রয়োজন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের দেশপ্রেমিক মূল্য সহ খামারগুলিতে কাজগুলিতে শাসন করার ক্ষমতা রয়েছে। উভয় ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় historical তিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করার এবং নিশ্চিত করা যে তারা অবৈধ ধ্বংসযজ্ঞ বা পুনর্নির্মাণের ক্রিয়াকলাপের কাছে হারাবে না তা নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি।
পৌরসভা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে ফ্রান্সিসকো জাভিয়ের গ্যাম্বোয়ায় খামার বন্ধ হওয়া শহরের historical তিহাসিক ও সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য সুরক্ষার জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনার অংশ। এই পরিকল্পনায় ক্যাটালোজযুক্ত সম্পত্তিগুলির ধ্রুবক তদারকি, অনিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ অনুমোদন ছাড়াই কাজের জন্য দায়ীদের সনাক্ত করা হয় যখন ক্লোজিং স্ট্যাম্পগুলির স্থান নির্ধারণ করা হয়।
এই শনিবারের হস্তক্ষেপ heritage তিহ্য সংরক্ষণের সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতির একটি উদাহরণ। রাষ্ট্রপতি ভেরো দেলগাদিলো বলেছিলেন যে নজরদারি কার্যক্রম গুয়াদালাজারার ইতিহাস রক্ষা করতে এবং প্রতীকী নির্মাণকে অনুমোদন ছাড়াই ভেঙে ফেলা থেকে বিরত রাখবে।
এই পদক্ষেপের সাথে, গুয়াদালাজারা সরকার কেবল historical তিহাসিক বিল্ডিংগুলিই সংরক্ষণ করতে চায় না, বরং এই শহরটিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন সম্মিলিত স্মৃতি এবং নগর পরিচয়ও সংরক্ষণ করতে চায়, এটি নিশ্চিত করে যে সাংস্কৃতিক সম্পদগুলি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য রয়ে গেছে।