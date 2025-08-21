তারা টলুকা ভ্যালি সুরক্ষা ক্রিয়াকলাপের পৌরসভাগুলিকে শক্তিশালী করে

You are Here
জনসাধারণের সুরক্ষা অঞ্চল XIV এর আন্তঃসংযোগ কাউন্সিলের তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনটির কাঠামোর মধ্যে, সুরক্ষা বাহিনীর মেয়র এবং প্রতিনিধিরা আঞ্চলিক সমন্বয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি হাইলাইট করেছিলেন, যার লক্ষ্য টোলুকার উপত্যকার জনসংখ্যার সুরক্ষা এবং সু -শর্তের অবস্থার উন্নতি করা।

টোলুকার পৌরসভার সভাপতি এবং কাউন্সিলের প্রধান, রিকার্ডো মোরেনো আরও আন্তঃসংযোগমূলক অপারেশনাল, প্যানিক বোতাম স্থাপন এবং চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচারের মাধ্যমে যৌথ কৌশলকে আরও তীব্র করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই পদক্ষেপগুলি অপরাধের সামনে অঞ্চলটি রক্ষা করতে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রাসঙ্গিক গ্রেপ্তারের অনুমতি দিয়েছে এমন কাজগুলিকে ধারাবাহিকতা দেওয়ার চেষ্টা করে।

বৈঠক চলাকালীন, টোলুকার মেয়র অধিবেশনটি হোস্টিংয়ের জন্য মেটাপেকের পৌরসভার রাষ্ট্রপতি ফার্নান্দো ফ্লোরসের বিধানের পাশাপাশি এই আহ্বানে তাঁর সহযোগীদের প্রতিক্রিয়া ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি কেবল সুরক্ষায়ই নয়, লারমা নদী, টোটোটেপেক নদী এবং খাল টোটোটেপেকের মতো চ্যানেলগুলিতে পরিষ্কার এবং ডেসাজলভের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা ঝুঁকি প্রতিরোধেও প্রচেষ্টা যুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন, যা বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং শত শত পরিবারকে রক্ষা করার অনুমতি দেয়।

বোর্ডের সদস্যরা প্রাপ্ত ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুরক্ষা এবং নাগরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কৌশলগুলি আরও শক্তিশালী করতে সম্মত হন। তারা সম্মত হয়েছিল যে পৌরসভাগুলির মধ্যে সমন্বিত কাজ এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মূল বিষয় এবং অপরাধ এবং জরুরী যত্ন হ্রাসে অগ্রসর হওয়ার জন্য যৌথ ব্যবস্থা উত্পন্ন করা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে, এটি ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় অধিবেশনে ধরে নেওয়া পাঁচটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছিল। চুক্তির অংশ হিসাবে, পৌরসভা সুরক্ষা পরিচালকদের সাথে পর্যায়ক্রমিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলে যৌথ মোতায়েন করা হয়েছিল যা ফৌজদারি ঘটনা হ্রাস করতে এবং টোলুকার উপত্যকার বিভিন্ন পৌরসভায় নাগরিক ধারণার উন্নতি করতে অবদান রাখে।

এই অধিবেশনটি এই অঞ্চলের মেয়র ছাড়াও তিনটি স্তরের সরকারের সুরক্ষা বাহিনীকেও অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে অ্যাডল্ফো সোলস গমেজ, আলমোলোয়া দে জুয়ারেজের; চ্যাপাল্টেপেক থেকে জেসমিন দেলগাদো ল্যাপেজ; আরিয়াদনে সারায় বেন্তেজ, ম্যাক্সিকাল্টজিংগো থেকে; সান মাতেও আটেনকো থেকে আনা মুয়িজ নেরা; এবং জিনাকানটেপেক থেকে ম্যানুয়েল ভিলচিস ভিভারোস। ক্যালিমায়ার মেয়র ওমর সানচেজ ভেলেজকেজের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

অন্তর্বর্তী কাউন্সিলের কাজ সুরক্ষা এবং নাগরিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমন্বয়ের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে জনসংখ্যার মুখোমুখি সামাজিক ও প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখে একটি নিরাপদ এবং আরও প্রস্তুত টলুকা উপত্যকা একীভূত করার জন্য চুক্তির ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হবে।

