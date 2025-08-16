তারা টাক্সপ্যান ফৌজদারী ড্রোন দিয়ে চালু হওয়া বিস্ফোরকগুলি খুঁজে পায়

মেক্সিকো সিটি ।- গতরাতে টাক্সপ্যান কারাগারের ভেরাক্রুজের ভিতরে দুটি কথিত বিস্ফোরক চালু করা হয়েছিল, যেখানে ২ আগস্ট একটি দাঙ্গা আটজন মৃত বন্দী এবং দশজন আহত হয়ে পড়েছিল।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে সিলিন্ডারের আকারে অবজেক্টগুলি একটি ড্রোন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যা টাক্সপ্যানের সামাজিক রিডাপ্টেশন সেন্টার (সেরেসো), উত্তর ভেরাক্রুজের দিকে উড়েছিল, যদিও তারা বিস্ফোরিত হয়নি।
ফৌজদারি সুরক্ষা কর্মী এবং প্রতিরক্ষা যুদ্ধের উপকরণ বিশেষজ্ঞরা তাদের রচনা এবং সত্যতা যাচাই করতে এসেছিলেন। জননিরাপত্তা মন্ত্রক (এসএসপি) এবং ন্যাশনাল গার্ডের সহায়তায় এই অঞ্চলটি বন্ধ করা হয়েছিল।
শনিবার, ২ আগস্ট শনিবার এবং রবিবারের ভোরে একটি দাঙ্গা আটজন মারা গিয়েছিল এবং ১০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিল, যা “ছায়া গোষ্ঠী” বছরের পর বছর ধরে “শ্যাডো গ্রুপ” তৈরি করেছে, এখন কারাগারের অভ্যন্তরে “মাফিয়া ভেরাক্রুজানা” নামে পরিচিত।
বন্দিরা একটি ভিডিওতে আশ্বাস দিয়েছিল যে, গত জুনে নিহত কারাগারের পরিচালক আন্তোনিও হিউসকা কর্তৃপক্ষের সাথে জোটবদ্ধভাবে, অপরাধী দলটি কয়েক হাজার থেকে 200 হাজার পেসো পর্যন্ত কয়েকজন বন্দিকে অভিযুক্ত করেছিল। “যদি তারা সহযোগিতা না করে তবে তারা আপনাকে সেখানে একটি আত্মীয়কে হত্যা করেছিল, যেমনটি গতবারের শিক্ষকের সাথে ঘটেছিল, ট্যাক্সি ড্রাইভার যিনি তাকে সহযোগিতা করতে এবং হত্যা করতে চান না, যদি তা বাইরে থাকে তবে কল্পনা করুন,” একটি ভিডিওতে অ্যামব্রোসিও দেলগাদো নামে পরিচিত একটি রেও বলেছিলেন। “তারা ‘বানর’ -এর উপর নির্ভর করে অভিযোগ করেছিলেন; পরিচালক আমাদের সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁর জন্য 50 শতাংশ এবং গ্রুপের জন্য 50 শতাংশ, যখন তিনি চেয়েছিলেন, তবে তিনি 100 শতাংশ নিয়েছিলেন, তারা 5 হাজার পেসো থেকে 200 হাজার পেসোতে গিয়েছিলেন।” এছাড়াও ভেরাক্রুজে, যদিও দক্ষিণে সায়লা ডি জার্মান ভাষায়, শুক্রবার রাতে পুলিশ এবং অভিযুক্ত অপরাধীদের মধ্যে একটি সশস্ত্র সংঘাত ছিল, একজন মৃত ব্যক্তি এবং একজন আহত পুলিশ সদস্যের ভারসাম্য নিয়ে।