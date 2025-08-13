তারা টিজুয়ানায় প্রচুর পোষা প্রাণীর পোষা প্রাণীর নিন্দা করে

প্রতিবেশী নুভা তিজুয়ানা পাড়া, ওটিওয়াই প্রতিনিধি দলের মধ্যে তারা উপস্থিতির কথা জানিয়েছে কমপক্ষে আটজন মৃত পোষা প্রাণীএস পাবলিক রোডে, বিশেষত ল্যাপেজ ভেলার্ডে এবং লুইস উর্বিনা রাস্তায়। দেহগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষণ রয়েছে বিষাক্ত পদার্থের জন্য বিষক্রিয়া, মলদ্বার রান অফ হিসাবে, রক্ত এবং ফেনা snout এ।
একটি ছোট অঞ্চলে মামলার ঘনত্বের কারণে সম্প্রদায়টি উদ্বেগজনক, যা অন্যান্য পোষা প্রাণী যেখানে বাস করে সেখানে ব্যক্তিগত উঠোনে এই তথ্যগুলি পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বাসিন্দারা আশঙ্কা করছেন যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই জায়গাগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে পারেন, যা ঘরোয়া প্রাণীদের জন্য ঝুঁকি বাড়ায়।
প্রাণী সুরক্ষা সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে এই ধরণের কাজগুলি সম্প্রদায় বা রাস্তার প্রাণী প্রত্যাখ্যানের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এমনকি এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে পোষা প্রাণীর বিষক্রিয়া এটি হোম ডাকাতির আগে কৌশল হতে পারেতিজুয়ানা অন্যান্য উপনিবেশে যেমন ঘটেছিল।
পোষা বিষের মামলার আগে কী করবেন?
কর্তৃপক্ষগুলি মৃত প্রাণীর মৃতদেহগুলি পরিচালনা না করার এবং তাত্ক্ষণিকভাবে জরুরি নম্বর 911 এ রিপোর্ট করার পরামর্শ দেয়। এটি বিশেষায়িত কর্মীদের জায়গায় যেতে, এলাকায় একমত হতে এবং সংশ্লিষ্ট তদন্ত চালানোর অনুমতি দেয়।
এছাড়াও, এটি মনে আছে যে প্রাণী নির্যাতনবিষ সহ, একটি ফৌজদারি অপরাধ গঠন করতে পারে। সুতরাং, তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা, এটি করা নিরাপদ থাকলে ফটোগ্রাফিক প্রমাণ গ্রহণ করা অপরিহার্য এবং প্রসিকিউটর অফিস বা পৌরসভা সুরক্ষা মন্ত্রকের সামনে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা জরুরি।
বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায় পশু নির্যাতনের প্রতিবেদন কীভাবে করবেন?
দ্য পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন মন্ত্রক বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার (স্মাডস) প্রাণীর অপব্যবহারের ঘটনাগুলি রিপোর্ট করার জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। আপনি এটি নিম্নলিখিত উপায়ে করতে পারেন:
- অনলাইন:
তিনি বাজা ক্যালিফোর্নিয়া সরকারের অভিযোগের সরকারী পোর্টালে প্রবেশ করেন।
প্রাণী নির্যাতনের নিন্দা
- ফর্মটি পূরণ করার পদক্ষেপ:
- কমপক্ষে 300 টি অক্ষর সহ তথ্যগুলি বর্ণনা করুন।
- প্রমাণ হিসাবে কমপক্ষে একটি ছবি সংযুক্ত করুন।
- আপনি যদি ট্র্যাকিং পেতে চান তবে আপনার যোগাযোগের তথ্য সরবরাহ করুন।
- টেলিফোন:
- কল করুন 911 যদি এটি জরুরী হয় বা অপব্যবহার রিয়েল টাইমে ঘটছে।
- মার্ক আল 089 একটি বেনামে অভিযোগ করা।
- যোগাযোগ 088 ফেডারেল স্তরে নাগরিক যত্নের জন্য।
এই অভিযোগগুলি কর্তৃপক্ষকে আইন অনুসারে দায়ীদের কাজ করতে, প্রাণী রক্ষা করতে এবং শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেয়।
