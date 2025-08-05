You are Here
তারা ট্রাকের ফটোগুলি ফিল্টার করে যেখানে মাস্টারচেফ মেক্সিকোয়ের প্রাক্তন অংশগ্রহণকারী ইয়ানিন ক্যাম্পোস মারা গিয়েছিলেন
সোমবার, 4 আগস্ট, মৃত্যু এটা সিপিওআপনার অংশগ্রহণের জন্য স্বীকৃত ‘মাস্টারচেফ মেক্সিকো ‘। দর্শনীয় গাড়ি দুর্ঘটনার পরে 38 বছর বয়সী প্রাক্তন প্রাক্তন -সম্মিলিত তার জীবন হারিয়েছে।

ইয়ানিন রন্ধনসম্পর্কিত বাস্তবতার 2018 সংস্করণে জনগণের স্নেহ জিতেছিলেন, যেখানে তিনি দশটি চূড়ান্ত প্রার্থীদের মধ্যে নিজেকে অবস্থান করতে পেরেছিলেন, ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছেছেন। মূলত চিহুহুয়ার কাছ থেকে, রান্নাঘরের প্রতি তাঁর আবেগ ছাড়াও তিনি একজন নার্স হিসাবেও অনুশীলন করেছিলেন এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি ছিল।

মর্মান্তিক সংবাদ নিশ্চিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে তারা প্রচার করতে শুরু করে যে রাজ্যে ট্রাক ছিল তার চিত্রগুলি যার মধ্যে তিনি ভ্রমণ করছিলেন।

এটি সেই রাষ্ট্র ছিল যেখানে মারাত্মক দুর্ঘটনার পরে ইয়ানিন ক্যাম্পোসের গাড়িটি শেষ হয়েছিল

প্রথম প্রতিবেদন অনুসারে, শনিবার, ২ আগস্ট শনিবার রাতে পেরিফেরাল আর আলমাদায়, চিহুহুয়া রাজধানীর বেসরকারী সামানিগোয়ের শীর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ইয়ানিন একটি কালো টেরিন জিএমসি ট্রাক চালিয়েছিল যখন, যে কারণে এখনও স্পষ্ট করা হয়নি, এটি পার্ক করা একটি সাদা ফোর্ড একনোলিন ট্রাকে আঘাত করেছিল।

ইয়ানিন ক্যাম্পোস দুর্ঘটনার পরে হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তবে বেঁচে থাকতে ব্যর্থ হয়েছিল

দুর্ঘটনার পরে, ইয়ানিন ক্যাম্পোসকে জরুরিভাবে পার্কের ক্রিস্টাস মুগুয়েরজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি দু’দিন ধরে গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন। চিকিত্সা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাক্তন মাস্টারচেফ অংশগ্রহণকারী মেক্সিকো সোমবার, 4 আগস্ট মারা যান।

আমরা সুপারিশ করি: কারা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মাস্টারচেফ মেক্সিকো থেকে প্রাপ্ত প্রাক্তন অংশগ্রহণকারী ইয়ানিন ক্যাম্পোস কে ছিলেন?

তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার অল্প সময়ের পরে, দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি ছবি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রচারিত হতে শুরু করে। চিত্রটি মূলত ফেসবুক এএন 24 দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল – 24 ঘন্টা নিউজে অ্যাকশন এবং পরবর্তীকালে ম্যাগাজিনের টিভি নোটগুলি দ্বারা প্রতিলিপি করা হয়েছিল। এটি একটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কালো ট্রাক দেখায়, যা পার্কযুক্ত একটি সাদা ট্রাকের পিছন দিকে আঘাত করার পরে ইয়ানিন গাড়ি চালিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

আপাতত, সরকারী বিশেষজ্ঞের মতামত ঘোষণা করা হয়নি যে ঠিক কী ঘটেছিল তা স্পষ্ট করে। যদিও কিছু মিডিয়া উল্লেখ করেছে যে ইয়ানিন চাকাটির পিছনে একটি তদারকি করতে পারত, অন্যান্য প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের ট্রাকটি ব্রেক থেকে পালিয়ে যেতে পারে, এমন একটি পরিস্থিতি যা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সূত্রপাত করত। আশা করা যায় যে পরের কয়েক দিনের মধ্যে এই ফলাফলের দিকে পরিচালিত করার কারণগুলি নিশ্চিত হয়ে যাবে।

এটি ডাইর নিউজ ঘোষণা করা হয়েছিল

ইয়ানিন ক্যাম্পোসের মৃত্যুর খবরটি তার ভাই রাউল ক্যাম্পোস সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছিলেন। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি প্রকাশনায়, তিনি কেবল ক্ষতির ঘোষণাই করেননি, তবে এটি আগুনের জন্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিষেবা সম্পর্কে তথ্যও ভাগ করেছেন।

