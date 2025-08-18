তারা ধরণের অর্থ প্রদানের রত্ন সংগ্রহ করে

ফ্রান্সিসকো টলেডো, লুইস নিশিজাওয়া, গিলারমো সেনিসেরোস, ভিসেন্টে রোজো, আর্নল্ড বেলকিন, জ্যান হেন্ডরিক্স, ফ্লোর মাইনর, গ্যাব্রিয়েল ম্যাকোটেলা, অ্যারিওস্টো ওটারো, ভ্লাদি এবং রিভেলিনো, আরও অনেকের মধ্যে প্রদর্শনীর মধ্যে আরও অনেকের মধ্যে একশেরও বেশি কাজ করেছেন PE50। পঞ্চাশ বছরের ধরণের অর্থ প্রদানযা শুক্রবার, 22 আগস্ট শুক্রবার প্রাক্তন আর্চবিশোপ্রিক প্রাসাদে অবস্থিত এসএইচসিপি মিউজিয়াম অফ আর্টে খোলা হবে।
এই স্মরণীয় নমুনা অগ্রগতি এক্সেলসিয়র রক্ষণশীল ডি প্যালাসিও ন্যাসিয়োনাল অ্যান্ড সাংস্কৃতিক heritage তিহ্যের জেনারেল ডিরেক্টর অ্যাড্রিয়ানা কাস্টিলো রোমান এই প্রোগ্রামটি যে ছয়টি কৌশল গ্রহণ করেছেন তার একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন, যার সংগ্রহটি তার বৈচিত্র্য এবং প্রাণশক্তি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
এছাড়াও, এই প্রদর্শনীটি মেক্সিকো এবং বিশ্বের সমস্ত যাদুঘরগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে যে এসএইচসিপি তার সংগ্রহের যে কোনও কাজ সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে, আবেদনকারীকে অবশ্যই কোনও বীমা প্রদান করতে হবে।
আমি সারা দেশ বা অন্যান্য অক্ষাংশ থেকে যাদুঘরগুলির কর্তৃপক্ষকে কল করতে চাই যাতে তারা জানতে পারে যে ট্রেজারিতে একটি বীমা ছাতা বা লবঙ্গ থেকে লবঙ্গ পর্যন্ত রয়েছে, অর্থাৎ, কাজটি সর্বদা এসএইচসিপিকে প্রদান করে এমন বীমা সুরক্ষার অধীনে থাকবে।
সুতরাং, যখন আমরা যে কোনও যাদুঘরে কাজ দিই, অর্থাৎ, যাদুঘর (আবেদনকারী) আর বীমা প্রদান করে না এবং যেমনটি আমরা জানি, সবচেয়ে জটিল আইটেমগুলির মধ্যে একটি হ’ল বীমা, তাই আপনি যাদুঘরগুলি যা প্রদান করা হয় তা হ’ল যাদুঘরগুলি হ’ল স্ক্রিন, পেইন্ট এবং কার্ডগুলি, “অ্যাড্রিয়ানা কাস্টিলো বলেছেন।
আর কিউরেটরশিপ?শিরোনাম জিজ্ঞাসা করা হয়। “আমাদের ভ্রমণ প্রদর্শনীও রয়েছে, যা গত ছয় বছরের সময়কাল থেকে বাস্তবায়িত হয়েছিল, যেখানে আমরা ইতিমধ্যে প্রতিটি যাদুঘরের বর্গমিটারের উপর নির্ভর করে যে প্রদর্শনীগুলি খাপ খাইয়ে নিয়েছি তা নিরাময় করেছি।
সুতরাং, বেশ কয়েকজন কাসা চিহুহুয়ায় গেছেন, সেলায়ার আর্ট মিউজিয়াম, মেক্সিকো রাজ্যের চারুকলা জাদুঘর, গুয়ানাজুয়াতোর তিনটি শক্তির যাদুঘর, অন্যদের মধ্যে। “
এবং তিনি অগ্রসর হন যে, শীঘ্রই, তারা চিমেরা উত্সবে একটি জাজমোয়ার্ট প্রদর্শনী এবং অন্যদের সেলায়া আর্ট মিউজিয়ামে পরাবাস্তব কাজ সহ অন্যদের বহন করবে।
ডেভিড আলফারো সিকিরোসের নেতৃত্বে একদল শিল্পীর উদ্যোগে ১৯৫7 সালে উত্থিত হয়েছিল, এই প্রোগ্রামটি ১৯ 197৫ সালে আনুষ্ঠানিক করা হয়েছিল।
এছাড়াও, এই প্রোগ্রামটি পেইন্টিং, খোদাই এবং ভাস্কর্য এবং 2007 সাল থেকে ফটোগ্রাফি, ইনস্টলেশন এবং ভিডিও গ্রহণ করে।
ভিজ্যুয়াল আখ্যান
এসএইচসিপি সংগ্রহের পরিচালক নাদিয়া হার্নান্দেজ এই সংবাদপত্রে প্রদর্শনীর কিছু বিবরণ অগ্রসর করেছেন PE50। পঞ্চাশ বছরের ধরণের অর্থ প্রদানযা তিনটি থিম্যাটিক নিউক্লিয়ায় বিভক্ত: এটা এখন সবসময়, একটি পর্যালোচনা y পঞ্চাশ এবং গণনা।
প্রথম নিউক্লিয়াসটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়েছে, হার্নান্দেজ ব্যাখ্যা করেছেন।
প্রথমটি হয় অন্তরঙ্গ থ্রেশহোল্ডসযা শিল্পীদের এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলে যা আত্মবিশ্বাস থেকে পরিচয় উত্পন্ন করে।
এখানে আমরা ইওলান্দা অ্যান্ড্রেড এবং ক্রিস্টিনা ব্রেমারকে খুঁজে পাব যোদ্ধাদের সন্তান দেবতা; ভ্লেডির প্রথম কাজ যা প্রোগ্রামে প্রবেশ করেছিল (1975 সালে), শিরোনামে জড়িত দম্পতি “পয়েন্ট আউট।
দ্বিতীয় বিভাগটি হয় সামাজিক থ্রেশহোল্ডসযা সমাজ এবং আড়াআড়ি দ্বারা প্রভাবিত, প্রভাবিত বা হস্তক্ষেপকারী শিল্পীদের কথা বলে।
তবে এই ব্যক্তিরা কীভাবে এই জায়গাগুলি প্রভাবিত করছে, যেখানে আমাদের জেগল ল্যাভিল, ক্যাটরিয়েন ভানঘেলুওয়ে থাকবে ত্রিনিবিট্রিজ জামোরা, এবং এর মতো টুকরোগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে বাস্তুশাস্ত্রের ঘোস্টফিলিপ অরল্যান্ডো দ্বারা, এবং স্ক্র্যাপ চিন্তাবিদলিখেছেন এরিক নোগুয়েডা।
এবং তৃতীয় বিভাগ, অধিকারী পুনর্গঠনে অতীতনাদিয়া হার্নান্দেজ বলেছেন যে জাতীয় ইতিহাস এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতির পর্যালোচনা করে এমন টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
সুতরাং এটি যেমন টুকরা অন্তর্ভুক্ত করবে অসম্পূর্ণ অতীতবিজয়ের কথা বলার জন্য ফিলিপ এহরেনবার্গ লিখেছেন, যার সাথে এস্থার গঞ্জালেজ, আলবার্তো গিরোনেলা এবং জার্মান ভেনেগাস যুক্ত করা হবে।
দ্বিতীয় নিউক্লিয়াস শিল্পের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তাতে দৃষ্টান্তের পরিবর্তনের দিকে নজর দেবে, হার্নান্দেজ প্রচুর।
এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে চিত্রকর্মটি দুটি -মাত্রিক থেকে তিনটি -মাত্রিক এবং ধারণার দিকে চলে গিয়েছিলাম, ভাস্কর্যটির মতো, যা ভলিউম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, অনন্য উপায়ে এবং ইনস্টলেশন হয়ে ওঠে।
এখানে অভিযোগের কাজটি দাঁড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, টুকরা মিথ্যা ছেলেফ্রান্সিসকো টলেডো দ্বারা, যা সহিংসতার সিরিজের অন্তর্গত, যা ২০১৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে কাজ করেছিল, যেখানে মেরিবেল পোর্তেলা, গুস্তাভো পেরেজ এবং হ্যাক্টর জামোরা যুক্ত করা হবে।
এবং তৃতীয় অক্ষ, যা পঞ্চাশ এবং গণনাযা পেমেন্ট সংগ্রহটি কীভাবে সদয়ভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল তার একটি ডকুমেন্টারি এবং গ্রন্থপঞ্জি তদন্ত হবে।
একটি জীবনবৃত্তান্ত
পরিশেষে, অ্যাড্রিয়ানা ক্যাস্তিলো বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে এসএইচসিপি সংগ্রহগুলিতে তাঁর শৈল্পিক কাজ নিবন্ধনের জন্য একটি নতুন সিস্টেম প্রয়োগ করা হবে, যা তারা যদি এটি চায় তবে ইনবাল এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের সাথে ভাগ করে নিতে পারে।
যখন আমরা পৌঁছেছিলাম, সাত বছর আগে, এমন একটি সিস্টেম ছিল যা ইনস্টিটিউট অফ নান্দনিক গবেষণা নিয়ে এক পর্যায়ে তৈরি হয়েছিল, যার জন্য চার মিলিয়ন পেসো ব্যয় হয়েছিল, তবে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল।
যদিও এসএইচসিপি প্রযুক্তি অঞ্চল দ্বারা বিকাশিত এই নতুন সিস্টেমটি ওপেন সোর্স, এবং এটি কেবল ক্যাটালগের টুকরো নয়, তবে loans ণ, অবস্থানগুলি, পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াগুলিও নিবন্ধভুক্ত করবে, এটি এসএইচসিপি রক্ষা করে এমন প্রতিটি টুকরোটির জীবনবৃত্তান্ত সরবরাহ করবে।
এখানে আপনি রিয়েল টাইমে সংবাদ অ্যাক্সেস করতে পারেন
সর্বাধিক ভাইরাল জানুন ফেসবুক ট্রেন্ডিং
এর কলামিস্টগুলি পড়ুন এক্সেলসিয়র মতামত
সিএলএম