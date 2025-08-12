তারা নির্বাচনী সংস্কার সম্পর্কিত সংলাপ টেবিলগুলিতে পিআরআই এবং প্যান সহায়তা বাতিল করে দেয়; তারা ‘ফারসা’ – এল ফিনান্সিরোকে অভিযুক্ত করে

পিআরআই এবং প্যানের সংসদীয় নেতারা চেম্বার অফ ডেপুটিগুলিতে তারা বলেছিল যে তারা তার নির্বাচনী সংস্কার উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের প্রস্তাবিত ফোরাম এবং সংলাপের টেবিলে অংশ নেবে না।
“এটি খুব স্পষ্ট, এটি একটি ফাঁদ, কোনও উদ্বোধন নেই, কোনও বহুবচন নেই, কমিশনের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম, কোনও পাবলো গামেজ নেই,” প্রিস্ট বলেছেন রুবান মোরিরা।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “তারা যা খুঁজছেন তা হ’ল বিরোধিতা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একটি অনন্য দল তৈরি করা। তারা এই সমস্ত ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাটির মুখোমুখি হচ্ছেন, মোরেনাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং তারা এটিকে ছেড়ে যেতে চাইবে না।”
মোরিরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “তারা শক্তিশালী করছে, নয় রাষ্ট্রপতিতা(তবে) একক পার্টি এবং কার অনুষদ আছে মেটাকনস্টিটিউশনাল y মেটাটাটুটুটুটারিয়া তাদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য, তিনি এই দেশকে পরিচালনা করতে চলেছেন। “
তিনি বলেছিলেন যে নির্বাচনী সংস্কারের আলোচনার জন্য তিনি ফোরাম এবং কথোপকথনের টেবিলগুলিতে যাবেন না, “কারণ এটি একটি জালিয়াতি, এটি একটি প্রহসন, আমরা মাল্টিনোমিনাল সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। কেন আমরা মাল্টিনোমিনাল সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি? এটি কি খাঁটি উপস্থাপনা করতে চলেছে? না, তারা তাদের অপসারণ করতে চায়।”
তদুপরি, তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে “তারা ইন (জাতীয় নির্বাচনী ইনস্টিটিউট) ধ্বংস করতে চলেছে, এবং যার পক্ষে এটি সুবিধাজনক? আমি দ্বিধা করব না যে এর পিছনে ম্যানুয়েল বার্টলেট মস্তিষ্ক রয়েছে।”
এদিকে, সান লাজারোতে প্যানের ভাইস -সমন্বয়কারী, নোমি লুনামন্তব্য করেছেন যে “কথিত কথোপকথনে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না, কারণ তারা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় মোরেনিস্টা একনায়কতন্ত্র“।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি এমন একটি উদ্যোগ যা “মোরেনার কাছ থেকে আসা গণতন্ত্রের সিঁড়ি ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে।”
বিধায়ক যোগ করেছেন যে “প্যানে আমরা মোরেনার কর্তৃত্ববাদী যারা সরকারে চিরকাল থাকতে চান তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করি।”
“ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের নির্বাচনী সংস্কার হ’ল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডরের ভোট ছাড়াই ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা সি। তারা আরও বেশি ক্ষমতা মনোনিবেশ করতে চায় এবং ৫৪% ভোটের সাথে মোরেনাকে ভোট দেয়নি তাদের ৪ 46% উপেক্ষা করে,” তিনি সমালোচনা করেছিলেন।
যদিও ফেডারেল এক্সিকিউটিভ বিতর্ক টেবিলের বাইরে, তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে আইনসভা শক্তি থেকে “তারা যুদ্ধ করবে”।