তারা নৌবাহিনীর সহায়তায় ইসিএটিপেকে নজরদারি জোরদার করবে

লেখা

মেয়র আজুসেনা সিসনারোস পৌরসভায় প্রথম সুরক্ষা খাতের তালিকায় গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি জানিয়েছেন যে নৌবাহিনীর সচিবালয়ের সহায়তায় নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। এই ক্রিয়াটির লক্ষ্য সামাজিক নৈকট্য মডেলকে শক্তিশালী করা এবং উচ্চ -প্রতিবন্ধী অপরাধ হ্রাস করা।

পৌরসভা পুলিশের উপাদানগুলির সাথে আইন চলাকালীন, এটি বিশদ ছিল যে স্থানীয় সুরক্ষা বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে শতাধিক নৌ সেনা স্থায়ীভাবে কাজ করবে। কৌশলটি মূলত এই সেক্টরটি তৈরি করা 10 টি উপনিবেশগুলিতে প্রয়োগ করা হবে, যা কোক্যালকোর মতো সংলগ্ন পৌরসভাগুলির সাথে সান্নিধ্যের জন্য সর্বাধিক সক্রিয় হিসাবে বিবেচিত।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে টহলগুলি চতুর্ভুজগুলির দ্বারা একটি স্কিম অনুসরণ করবে, যেখানে প্রতিটি উপাদানকে অবশ্যই তার নির্ধারিত অঞ্চলে থাকতে হবে, ক্রমবর্ধমান মামলাগুলি ব্যতীত। স্থানীয় সরকার কর্পোরেশনের চিত্রকে প্রভাবিত করেছে এমন অনুশীলনগুলি নির্মূল করার চেষ্টা করে, এমন একটি পদ্ধতির সাথে যা সম্প্রদায়ের নিকটবর্তীতাটিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে সরাসরি মনোযোগ দেয়।

একটি মাসিক মূল্যায়ন প্রকল্পটি সেক্টর এবং শিফট নেতাদের কাছে প্রয়োগ করা হবে, যারা পর্যায়ক্রমিক ঘূর্ণনের সাপেক্ষেও হবে। পদবি পুলিশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে না, তবে নিয়ন্ত্রণগুলিতে কর্মক্ষমতা এবং স্বচ্ছতার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের উপর।

পৌরসভার রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে বর্তমান সুরক্ষা অতীতের শাস্তিমূলক মডেলগুলি থেকে দূরত্বের কাছাকাছি। এখন নাগরিক সহযোগিতা প্রচার করা হয়েছে, অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাসিন্দা এবং সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে আস্থা জোরদার করা হয়েছে। ইউনিফর্মযুক্ত পুরুষদেরও দরজার স্পর্শ এবং ট্রানজিট ইস্যুতে সহায়তা বা ছোটখাটো পাবলিক সার্ভিসে সহায়তার মতো ক্রিয়া বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সিটিজেন সিকিউরিটির কমিশনার এডগার মাচাডো পেরিয়া এই খাতকে অর্পিত পুলিশের কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভাল পারফরম্যান্সে উদ্দীপনা নীতি বজায় রাখা হবে, পাশাপাশি যারা অনুচিত আচরণে আক্রান্ত তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞাগুলিও বজায় রাখা হবে।

