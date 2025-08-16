তারা পানির ঘাটতির সমালোচনামূলক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিমাস সান পেড্রোর ম্যানেজারকে বরখাস্ত করার জন্য জিজ্ঞাসা করে

এই শুক্রবার অনুষ্ঠিত টাউন হলটিতে সান পেড্রো পৌরসভায় যে সমালোচনামূলক পরিস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছে, তা পান পেড্রো পৌরসভায়, পানীয় জলের ঘাটতির জন্য, কিছু কাউন্সিলর সিমাসের পরিচালক ফার্নান্দো জিমনেজ গারজার বরখাস্তের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
এটি সাধারণ বিষয়গুলিতে ছিল, বিরোধী কাউন্সিলররা এজেন্সিটির প্রধানের আধিকারিকের কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যেহেতু তারা এটি দিয়েছেন, উপনিবেশ এবং ইজিডোস উভয়ই পানির ঘাটতি, এটি ছিল দৈনিক দাবি এবং এটি তারিখের যে সিমাসের ব্যবস্থাপক এটিকে আপত্তিজনকভাবে পেরিয়ে গেছেন, কারণ কারণ কোনও কারণেই কোনও কারণ নেই কারণ কারণ কারণ কেন “আগে কখনও আগে” গুরুত্বপূর্ণ তরল সরবরাহে আপনার সমস্যা আছে।
“২২7 দিন যে আমরা প্রশাসনে রয়েছি, পানীয় জলের উচ্চস্বরে সমাধান করা সম্ভব হয়নি এবং সত্যই পুরো পৌরসভা জুড়ে এটি এমন একটি গুরুতর পরিস্থিতি, যাতে আমি তাত্ক্ষণিকভাবে সিমাসের পরিচালকের বরখাস্তকে মূল্য দিতে মূল্য দেওয়ার জন্য প্লেনারিকে জিজ্ঞাসা করার সাহস করি, কারণ ২২7 দিনে তিনি এইরকম একটি সূক্ষ্ম ইস্যু সমাধান করতে সক্ষম হন না, তবে তিনি যে কোনও দিনকে বলেছিলেন,” যদি তিনি প্রতিটি দিনই সমাধান করতে সক্ষম হন না, “
তিনি আরও যোগ করেছেন যে নাগরিকদের তাদের কাছে পৌরসভায় জলের অভাব দাবি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কী উত্তর দিতে হবে তা জানেন না, যেহেতু, ফার্নান্দো জিমনেজ তাদের কিছু অবহিত করেন না।
"আমরা জানি না, কখনও কখনও লোকেরা আমাদের কী ঘটছে তা আমাদের জিজ্ঞাসা করে এবং আমরা তাদের বলি, আমি জানি না, আমাদের পক্ষে নাগরিকদের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপাদান না পাওয়া সত্যিই খুব কঠিন এবং আমাদের বাড়িতে আমরা যে একমাত্র জিনিসটি দেখি তা হ'ল আমাদের কোনও জল নেই।"
কাউন্সিলর রাফায়েল গার্সিয়া, প্যাট্রিসিয়াকে বলেছিলেন যে তিনি যখন মেয়র ছিলেন তখন পানীয় জলের পরিষেবা নিয়েও সমস্যা ছিল, সুতরাং, মেঝে নেওয়ার সময় জেসেস মিলান বলেছিলেন যে, সান পেড্রোতে তিনি সর্বদা সেই পরিষেবার সাথে লড়াই করেছেন, এটি বেশ কয়েকটি প্রশাসনের জন্য যা ঘটেছিল তার সাথে যুক্ত হয় না, তাই তিনিও অনুরোধ করেন না, তাই তিনিও অনুরোধ করেন না।
কাউন্সিলর অলসলি রোজালেসও এই বিষয়ে বলেছিলেন এবং সমাধানগুলি সন্ধান করতে তার ইচ্ছুকতা প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি পূর্ববর্তী বৈঠকে যেমন তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে সমস্যাটি মেটানোর পরিকল্পনা রয়েছে।