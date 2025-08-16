তারা প্রথম বাড়িতে একসাথে চলে যাওয়ার সাথে সাথে দম্পতির দরজায় বামনটি বাকি রয়েছে

এক তরুণ দম্পতির কাছে তাদের প্রথম বাড়িতে একসাথে চলে যাওয়া একটি মেনাকিং নোট অনলাইনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
চিঠিটি প্রতিবেশী স্বাগত বার্তা নয় যা বেশিরভাগ দিনে চলার আশা করবে।
পরিবর্তে, বেনাম লেখক বলেছিলেন যে এই দম্পতি তাদের অ্যাপার্টমেন্টে মাত্র 8 ঘন্টা থাকার পরেও ‘ইতিমধ্যে তাদের সমস্ত প্রতিবেশীর জীবনকে বাধা দিয়েছেন’ এর পরে এই দম্পতিকে ‘উচ্ছেদ’ দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
রেডডিতে পোস্ট করা, তরুণ দম্পতি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা এই সপ্তাহে একসাথে তাদের প্রথম বাড়িতে চলে এসেছিল এবং তাদের দরজায় পিন করা নোটটি খুঁজে পেতে ডিনার থেকে দেশে ফিরে এসেছিল।
তারা দুপুর ২-৪ টা থেকে বাক্সগুলিতে চলে যাচ্ছিল এবং তাদের গদিটি সন্ধ্যা সাড়ে। টার দিকে ‘বিশেষ দিন’ উদযাপনের জন্য ডিনারে যাত্রা করার আগে তাদের গদিটি সরিয়ে নিয়েছিল যা তাদের জীবনের একটি ‘উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অধ্যায়’ শুরু হয়েছিল।
তবে কয়েক ঘন্টা কেবল বাক্সগুলি সরিয়ে নেওয়া এবং বিল্ডিংয়ের অন্যান্য ‘সুপার নিস’ বাসিন্দাদের সাথে দেখা করার পরেও যারা ‘আমাদের এই পদক্ষেপের সাথে শুভকামনা জানিয়েছিলেন’, এই দম্পতির একটি ‘ড্যাম্পার’ ছিল দুষ্টু নোটের দ্বারা বিশেষ দিনে।
চিঠিটি – স্বাক্ষরিত কেবল ‘যথেষ্ট!’ – রাজ্য:
‘এটি আপনার জন্য প্রথম দিন এবং আপনি ইতিমধ্যে আপনার প্রতিবেশীদের সমস্ত জীবনকে বাধা দিয়েছেন।
মেনাকিং লেটারটি এই দম্পতি অনলাইনে ভাগ করে নিয়েছিল এবং সহানুভূতিশীল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে
‘আপনার অসম্মানজনক স্ল্যামিং দরজা, চিৎকার, স্টমপিং ইত্যাদি সহ্য করা হবে না!
‘এটি একটি স্তর; স্তর বিধি সহ! শব্দটি সহ্য করা হবে না ‘, নোটটি পড়ুন।
এমনকি এটি নতুন দম্পতির কাছে উচ্ছেদের হুমকির সাথে অব্যাহত রেখেছে: ‘আপনি যদি চালিয়ে যান তবে আমাদের স্তর থেকে শব্দ লঙ্ঘনের সতর্কতা থাকবে তবে জরিমানা শুরু হবে যা উচ্ছেদ হতে পারে!’
এটি উপসংহারে এসেছে: ‘আমরা এই বাড়িগুলি অজ্ঞ, অসম্মানজনক ভাড়াটেদের থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য খুব ভাল অর্থ প্রদান করেছি! আপনার নিয়মের পুস্তিকাটি পড়ুন!
‘যথেষ্ট!’
এই দম্পতিটি ‘মন খারাপ’ হয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল যে এটি ‘আমার এবং আমার বান্ধবীর জন্য খুব বিশেষ দিনটি যা ছিল তার উপর সত্যই একটি চাপ সৃষ্টি করেছিল’।
তাদের বিল্ডিং ম্যানেজমেন্টের দ্বারা তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তারা কোনও নিয়ম ভঙ্গ করেনি এবং এমনকি ‘সীমান্তের হয়রানির’ জন্য তাদের বাড়িওয়ালার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল বলে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।
একজন মহিলা এই দম্পতির কাছে নোটটির সম্ভাব্য লেখক হিসাবে মূল সন্দেহভাজন ছিলেন, কারণ তারা স্মরণ করেছিলেন: ‘আমরা সম্ভবত 60০ এর দশকের শেষের দিকে একজন মহিলা লক্ষ্য করেছি, তার বারান্দায় আমাদের (অ্যাপার্টমেন্ট) ডানদিকে ঘুরে দেখছিল।
দম্পতি সবেমাত্র তাদের ‘বিশেষ দিন’ এ ডিনারে বেরিয়ে এসেছিলেন যখন তারা তাদের দরজায় পিন করা নোটটি খুঁজে পেতে ফিরে তাদের প্রথম বাড়িতে চলে এসেছিল
‘আমরা অন্ধদের বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং সে দ্রুত ভিতরে .ুকল। আমরা যখন চলে গেলাম তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে তাকে জানালা থেকে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে ”
তারা উপসংহারে এসেছিল: ‘যদি আমাকে অনুমান করতে হয় যে সেই চিঠিটি কে লিখেছিলেন আমার অর্থ তার উপর থাকবে, তবে তিনি এই দাবির ভিত্তিতে কী ভিত্তি করছেন সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। আমরা যখন লিফটটি গ্রহণ করি তখন আমরা তার ইউনিট পেরিয়েও হাঁটি না। ‘
পোস্টটি 38 কে আপভোটস এবং 8,000 এরও বেশি মন্তব্য পেয়েছিল 24 ঘন্টা এরও কম সময়ে, কারণ লোকেরা পরামর্শ দিয়ে গাদা করে এবং তাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতাগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।
লোকেরা ক্ষোভের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, অনেকে দম্পতিকে একইরকম পরিস্থিতিতে তারা কী করবে বলে জানিয়েছিল।
একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছিলেন: ‘পরের বার আপনি তাকে আপনার দিকে তাকাতে দেখেন, হাসি এবং উত্সাহের সাথে তরঙ্গ। ‘হাই, প্রতিবেশী!’ 🙂 🙂 🙂 🙂
‘কখনই স্বীকার করবেন না (তার কাছে) যে আপনি একটি নোট পেয়েছেন। নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিন এবং সবাইকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে সে সম্পর্কে গুশ। তারপরে আপনার বাকী ভাড়াটে তাকে পুরোপুরি পাথর দেয় ”
অন্য একজন ব্যবহারকারী সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন: ‘God শ্বর আপনাকে চলার সময় শব্দ করতে নিষেধ করেছেন। দুঃখিত আপনি ইতিমধ্যে একটি দুঃস্বপ্ন প্রতিবেশী আছে বলে মনে হচ্ছে … ‘
অন্যরা এই দম্পতিকে আরও সম্ভাব্য যন্ত্রণার প্রস্তুতির জন্য সিসিটিভি পাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, একজন ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন: ‘একটি ডোরবেল ক্যামেরা পান। লোকেরা যদি জানে যে তারা ক্যামেরায় রয়েছে তবে নোটগুলি রাখতে লোকেরা কম বলেছে ”
একজন ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: ‘লোল আমি কেবল তার দরজায় আবার টেপ করতে যাব!’ এবং অন্য একজন বলেছিলেন: ‘আমি এটি ফ্রেম করে আমার দরজায় ঝুলিয়ে রাখতাম। আমি মজাও করছি না। ‘
অন্য একজন ব্যবহারকারী অনুরূপ অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন: ‘একসময় আমরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে সবেমাত্র ভাড়া নিয়ে চলে এসেছি এবং পরিবারের জন্মদিনের রাতের খাবারের জন্য প্রায় তিন ঘন্টা রেখেছিলাম।
‘আমরা সত্যিই একটি বাজে নোটে বাড়িতে এসেছি, কারণ স্পষ্টতই আমাদের কুকুরটি সামনে/ড্রাইভওয়ে উপেক্ষা করে উইন্ডোতে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল।
‘আমাদের কুকুরটি চলাচল থেকে এবং একটি নতুন জায়গায় চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং সম্ভবত তাকে ক্রেট করা উচিত ছিল সে সম্পর্কে আমি ভাবিনি।
‘তবে এই নোটটি এতটা বাজে ছিল, তারা বলছিল যে আমাদের একটি কুকুরের মালিক হওয়া উচিত নয় এবং তারা যদি তাকে কখনও দেখেন তবে আমরা দুঃখিত হব।’
একজন ব্যবহারকারীর ‘কৃপণ’ প্রতিবেশী সহ আরও গল্পের উত্থান ঘটেছিল: ‘আমি এমন এক মহিলার উপরে থাকতাম যা প্রায় প্রতিবারই আমি যখন ঘুরে বেড়াতাম তখন আমার মেঝেতে অবিচ্ছিন্নভাবে পাউন্ড করতাম, এটি কত সময় ছিল বা আমি কতটা শান্ত ছিলাম তা নির্বিশেষে।
‘তিনি একবার আমাকে “ফাক আপ বন্ধ” করতে চিৎকার করেছিলেন কারণ আমি সপ্তাহান্তে দুপুর তিনটায় একটি বইয়ের তাকটি একসাথে রাখছিলাম।
‘কিছু লোক কেবল কৃপণ হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনি ব্যক্তিগতভাবে এটি নিতে পারবেন না। ‘