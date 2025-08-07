তারা প্রাই নির্বাচনী বিধি কবর দেবে; পাবলো গামেজ এলভারেজের সাথে সাক্ষাত্কার

পাবলো গামেজ এলভেরেজের পক্ষে এটি অসঙ্গতিপূর্ণ যে মেক্সিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থা পিআরআইয়ের সময়ের মতোই রয়ে গেছে, যদিও 2018 সাল থেকে একটি নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি প্রকাশিত হয়েছিল।
“এটি অন্য যুগ, প্রস্থান এটি আর বিদ্যমান নেই। আমাদের সেই সময়ের নিয়ম আছে প্রস্থানসামাজিক যোগাযোগ, অর্থায়ন, ”নির্বাচনী সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বলেছেন।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে এক্সেলসিয়রতিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে অন্যান্য পরিস্থিতিতে নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল এবং যদিও তার একের পর এক সংস্কার ছিল, তারা সর্বদা “সমঝোতা” ছিল। “একটি ধারাবাহিক প্রিবেন্ডাস, সুবিধা এবং সুবিধাগুলির বিতরণ,” তিনি বলেছিলেন।
দলগুলির কাছে পূর্বসূরীদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে তাদের কতটা মঞ্জুর করা হয় তা বিবেচ্য নয়, তবে তারা সেই অর্থ ব্যবহার করে “সম্পূর্ণ পরজীবী আমলাতন্ত্র, ল্যাম্বিসকন মজুরি উপার্জনকারী যারা নেতাদের সেখানে নিয়ে আসে, তার জন্য তারা চায়।”
যদিও তিনি প্রথম মাল্টিনোমিনাল ডেপুটিগুলির মধ্যে একজন ছিলেন, ১৯৯ 1979 সালে তিনি পৌঁছেছিলেন এবং এই চিত্রের অধীনে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং জার্মানি থেকে খারাপভাবে অনুলিপি করা হয়েছিল তা নিশ্চিত করে প্রতিনিধিত্বের সেই পদ্ধতিতে আঘাত করেছিলেন।
গমেজ এলভারেজ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত আইএনই পরামর্শদাতাদের পক্ষে কথা বলেছিলেন কারণ তাঁর মতে, মেক্সিকোয় স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচনী সংস্থা ছিল না।
“এটি কখনও স্বাধীন হয়নি, দলগুলির একটি ভোট রয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। এই অনিবার্য সমস্ত কিছুর উন্নতি করেছে।
নির্বাচনী সংস্কারের জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনের দায়িত্বে থাকা পাবলো গামেজ এলভেরেজ বলেছিলেন যে মেক্সিকোয়ের নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুরানো নিয়ম রয়েছে, “দ্য টাইম অফ দ্য গেম”, সুতরাং এটি পরিবর্তন করা দরকার, “এটি অন্য সময়, দুর্দান্ত খেলা – পিআরআইয়ের প্রসঙ্গে – নেই।” “মোরেনা কনসিলিয়েটর, কাস্ট চান না।”
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে এক্সেলসিয়রতিনি বলেছিলেন যে 2018 সাল থেকে, আন্দ্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডরের বিজয়ের সাথে, “আজ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে”, যা “গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আইন প্রতিষ্ঠা করা”।
প্রাক্তন ডেপুটি এবং প্রাক্তন সিনেটর মাল্টিনোমিনাল বিধায়কদের সমাপ্তির জন্য কথা বলেছেন – তিনি বেশ কয়েকবার ছিলেন; “আমরা কোনও সিস্টেম অনুলিপি করতে যাচ্ছি না; ইউনিস y উচ্চতর এটি জার্মানি থেকে খারাপভাবে অনুলিপি করা হয়েছিল এবং সেখানে যেমন মেক্সিকোয় এটি ইতিমধ্যে সঙ্কটে রয়েছে। ”যদিও তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি ছোটখাটো বিষয়, তবে তিনি চেম্বার অফ ডেপুটিগুলি হ্রাস করতে সম্মত হন, যার 500 জন বিধায়ক রয়েছে।
এটি ভিসোসকেও দিয়েছিল যে নির্বাচনী জেলা – বর্তমানে 300 টি অনিচ্ছাকৃত নির্বাচনী অঞ্চল রয়েছে – ১৯ 197৮ সাল থেকে পরিচালিত হিসাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে।
পাবলো গামেজ দলগুলির কাছে দলগুলির কাছে পক্ষপাতদুষ্ট নেতাদের “ল্যাম্বিসকোনস” এর আমলাতন্ত্র বজায় রাখতে দলগুলির কাছে কথা বলেছেন; নির্বাচনী উদাহরণের পরামর্শদাতাদের নির্বাচনের জন্য – যা অগত্যা একটি জাতীয় নির্বাচনী ইনস্টিটিউট হিসাবে থাকবে না – তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কখনই স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন হয়নি, কারণ রাজনৈতিক দলগুলি এবং কার্যনির্বাহী কার্যনির্বাহী হস্তক্ষেপ করেছেন।
তিনি পৌরসভা ও রাজ্যের মধ্যে সরকারের চতুর্থ তল পর্যালোচনা করতেও সম্মত হন, যেখানে আদিবাসীরা প্রবেশ করবে, কারণ রাষ্ট্রপতি শেইনবাউম উইকএন্ডে এটি ঘোষণা করেছিলেন।
“মেক্সিকোয়ের নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি খুব পুরানো, এটি অন্যান্য পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছিল এবং এটি কনসিলিয়েটার সংস্কার ছিল, সর্বদা, প্রত্যেকেই কিছু জিতেছিল কারণ তারা কী পরিবর্তন করতে হয়েছিল তা প্রতিযোগিতা করতে এসেছিল। নির্বাচনী সংস্কারের জন্য।
“এবং তাই,” ১৯68৮ সালের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেছিলেন, যিনি কারাবন্দী ছিলেন এবং ১৯ 1979৯ সালে তিনি মেক্সিকোয় প্রথম মাল্টিনোমিনাল ডেপুটি ছিলেন – তারা সমস্ত গেমকে অর্থ দিয়েছিলেন, তবে পিআরআইয়ের পুরো উলের অর্ধেক ছিল। এটা সত্য যে তারা sens কমত্য ছিল।
“এটি প্রিবেনডাস, সুবিধা এবং সুবিধাগুলির একটি সিরিজের বিতরণ ছিল ((নির্বাচনী ব্যবস্থা) পুরানো এবং ধীরে ধীরে সংশোধন করা হয়েছিল। এটি একটি বিষয়। অন্যটি হ’ল এই দেশটি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে এবং অনেকে উপলব্ধি করতে পারেনি। বেশ কয়েক বছর আগে, 2018 অবধি, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। আজ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে।”
গামেজের মানদণ্ড অনুসারে, ১৯৮৮ সালে পিআরআই একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়, যখন কুউহটমোক কর্ডেনাসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী জালিয়াতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি হিসাবে অব্যাহত ছিল, “কারণ তারা মেক্সিকোতে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে; এর ফলে মেক্সিকো -এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে;
“এবং 2018 সালে একটি নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি উত্থিত হয়েছিল, তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা একই ছিল: এটি একত্রিত নয়। এখন, যেহেতু অনেক কিছুতে সাংবিধানিক সংস্কার করা হয়েছে, আমরা একটি গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক আইন স্থাপন করছি এবং এমন অনেক লোক আছেন যারা এটি উপলব্ধি করতে চান না।
“আমাদের নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার। আমাদের কাউন্সিল এবং পৌরসভার ভূমিকা পর্যালোচনা করা দরকার; এমন অনেক পৌরসভা রয়েছে যা একটি ছোট রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখে।”
আদিবাসীদের জন্য সরকারের চতুর্থ তলায়, পাবলো গমেজ বলেছেন:
“এটিও বিদ্যমান, কারণ এখন সংবিধান দ্বারা এটি নিষিদ্ধ যে পৌরসভা এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সরকারের উদাহরণ রয়েছে। এটি স্বাভাবিকভাবেও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
“আরও অনেক কিছুই রয়েছে। সবকিছু। কে বিশ্বাস করে আমরা দশটি দ্বিতীয় স্পট নিয়ে একটি রাজনৈতিক বিতর্ক করতে পারি? আমরা সাবান বিক্রি করছি না।
“দলগুলির এত বেশি অর্থ কেন?, যিনি সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন পিআরআই; পিআরআইকে অভিনেতা দ্বারা আপলোড করা উচিত, কারণ সিংহের অংশটি নেওয়া হয়েছিল।”
Ine ম্যাচ
“আইএনই -তে শেষবারের সামঞ্জস্য করা হয়েছিল আমাদের ইনস্যাকুলেশন অবলম্বন করতে হয়েছিল। মোরেনা পুনর্মিলন চান না, কাস্ট।”
কমিউনিস্ট পার্টির কলেজিয়েট অধিদপ্তরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং পিআরডি -র সমালোচনা করেছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলির আইএনইতে ভোট রয়েছে।
“এটি কী? চুক্তিটি ভোট দেওয়ার মতো ছিল না, তবে তারা পিআরআই এবং অন্যান্য যারা প্যান ছিল এমন কিছু উপদেষ্টা এবং অন্যদের মাধ্যমে ভোট দিতে থাকে।
এটি একটি দাঙ্গা হয়েছে। তারা একটি কথা বলে এবং অন্যটি করে। সবকিছু সিমুলেশন। এটি ইন এবং আদালতেও চূড়ান্তভাবে পৌঁছেছে, এটি একটি ভয়াবহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। “
গোমেজে এলভারেজের মতামত, যা বর্তমানে নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিদ্যমান তা নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নয়। “এটি কখনও তৈরি করা হয়নি। সত্যিকারের নিরপেক্ষ ডিভাইস কখনও হয়নি; ২০০ 2006 সালে যখন সেই ব্যক্তি (লুইস কার্লোস) উগাল্ডে ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন, অন্য দিন, মেক্সিকান লোকেরা বোবা ছিল না, এটি অবমাননাকর ছিল, এবং এটি একটি মায়ের চেয়েও খারাপ ছিল। এবং এটি কী হতে পারে এটি কী হতে পারে, এটি কোন নির্বাচনী কর্তৃত্ব হতে পারে?
“আমি তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম, যখন আমি সংসদীয় সমন্বয়কারী ছিলাম আমি এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম। আমরা রিবেটে প্রবেশ করি নি এবং আমরা দলগুলির পরামর্শদাতাদের বিতরণ গ্রহণ করি নি। আমি কখনই এটি প্রবেশ করি নি, আমাকে অস্বীকার করার সম্মান আমার আছে, তবে এটি সর্বদা সম্পন্ন হয়েছিল।
“আপনাকে একটি সংস্কার করতে হবে। আপনাকে একটি বিতর্ক খুলতে হবে, এটি বিতর্কিত, যে প্রত্যেকে আপনার যা মনে করে তা বলে; প্রথমে আপনি তাদের সমালোচনা করেন, যে প্রত্যেকে তারা সমালোচনা করতে চায় তার সমালোচনা করে এবং তারপরে প্রস্তাবগুলি তৈরি করে এবং তারপরে লোকদের জিজ্ঞাসা করে;
“প্রথমে 100 টি (মাল্টিনোমিনাল), (ম্যানুয়েল) বার্টলেট এটি 200 এ নিয়েছিল যাতে পিআরআইও স্পর্শ করেছিল, এটাই ছিল। আমাদের কাছে 200 জন প্রতিনিধি যা দলগুলির গম্বুজ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, তাদের চেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ করে না, তারা রাজনীতি ছাড়েন না, তারা দ্বৈত কাঠামোগুলি ছেড়ে দেয় না।”
তার অভিজ্ঞতা অনুসারে এবং এমনকি গোমেজ মাল্টিনোমিনাল ছিলেন, তিনি বলেছিলেন সিস্টেমটি উচ্চতর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, “কারণ এটি অন্য কিছু হয়ে উঠেছে। আমরা দেখছি যে আমরা কীভাবে এটি করি যাতে ভোটটি ক্যামেরায় প্রতিনিধিত্বের সাথে মিলে যায়।”
চেম্বার অফ ডেপুটিস -এ বিধায়কদের হ্রাস করার বিষয়ে গমেজ বলেছিলেন যে “পাঁচ শতাধিক অনেক; সংখ্যাটি একটি ছোটখাটো বিষয়, সমস্যাটি হ’ল সংখ্যাটি কী ভোটের সাথে মিলে একটি বহুবচন প্রতিনিধিত্বের গ্যারান্টি দেয়।”
সেই অর্থে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে একটি পুনঃনির্ধারণ হওয়া উচিত। যার কাছে তিনি উল্লেখ করেছিলেন: “জেলাটির অস্তিত্ব নেই, এটি একটি কৌশল, আপনাকে দেখতে হবে যে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী ঘটছে, তারা চঙ্গোকে ধরে ফেলছে, কারণ তারা জেলাগুলি গঠনের হেরফের করে, তবে তারা ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সেও একই কাজ করে, যেখানেই জেলা ব্যবস্থা রয়েছে।”
এটি রাজ্যগুলির জন্য হবে, পৌরসভা দ্বারা, তাঁর সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল। “মেক্সিকোয় একমাত্র জিনিসটি হ’ল কিউরেটর, প্রতিনিধি, পৌরসভা, রাজ্যগুলি, যা বিদ্যমান, সেগুলি রাজনৈতিক বাস্তবতা; জেলাটি ইংরেজদের দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারা কখনও সমান ছিল না … এখানকার জেলাগুলি একটি সুবিধাজনক উপায়ে তৈরি করা হয়েছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো এটি এখনও ছিল, এমনকি ওবামাকেও আইনটি নিয়ে আসে।”
রাজনৈতিক দলগুলির পূর্বসূত্রে গমেজ এলভারেজ বলেছেন:
“বাজেট, এটি যত বেশি অর্থই হোক না কেন, এটি পরিমাণের সমস্যা নয়, এটি কী বিদ্যমান তা সমস্যা; যদি তারা বলে ‘পক্ষগুলির অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৈষম্য হ্রাস করার জন্য নির্বাচনী প্রচারের জন্য অর্থায়ন করার জন্য, যদি দলগুলির পক্ষে যথেষ্ট ন্যূনতম বেস রয়েছে যাতে সেখানে নেতাদের আনার জন্য যথেষ্ট ন্যূনতম বেস রয়েছে, যা আলোচনা করে।
“ইন -এও একই কথা, আলোচনাটি কী পরিমাণ অর্থ নয়, যদি না হয়। যদি আইএনইর স্থায়ী কর্মকর্তাদের দু’বছরের রুটি এবং এক বছর থাকে যেখানে তারা পাগলের মতো কাজ করে এবং কর্ম দিবসে পৌঁছায় না, তবে তারা এক বছরের জন্য কাজ করে না, তবে তাদের চব্বর ছাড়া দু’টি থাকে না, কারণ তারা যা করেন না, কারণ তারা যা করেন না,” তারা যা করেন তা করেন না, “তারা যা করেন,” তারা যা করেন, “তারা যা করেন,” তারা যা করেন, “
তিনি একটি স্বাধীন নির্বাচনী সংস্থার পক্ষে, স্বায়ত্তশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, গমেজ বলেছেন: একটি প্রকাশ্য প্রশ্ন:
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পরবর্তী নির্বাচনী সংস্থার গঠন পছন্দ অনুসারে হতে পারে। নির্বাচিত লোক যারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করতে পারে।
পরিশেষে, গামেজ এলভারেজ বলেছিলেন যে এখন সময় এসেছে “জনগণের স্তরে নিজেকে রাখার জন্য; জনগণ রাজনীতিবিদদের চেয়ে বেশি রাজনীতিক, তারা আরও জানে, কারণ তাকে এমন একটি জাল হিসাবে ভাবতে হবে না যা রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবিধা নিতে চায়, যা মেক্সিকোয় জনগণের প্রথাগতভাবেই রয়েছে, তাই আপনার মেকানিয়ানদের স্তরে নেমে যাওয়া উচিত, তাই আপনারা।