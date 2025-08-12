তারা ‘ফার্নান্দিতো’ মৃত্যুর জন্য গ্রেপ্তারকৃত প্রক্রিয়াটির সাথে লিঙ্ক করে

দৃশ্যমানভাবে ক্লান্ত, এমনকি ঘুমের সাথেও, লিলিয়া, কার্লোস এবং তাঁর কন্যা আনা লিলিয়া শুনেছিলেন যে তারা পাঁচ বছর বয়সের “ফার্নান্দিতো” অপরাধে স্বাধীনতা বঞ্চনার অপরাধের সাথে যুক্ত ছিলেন, যার দেহটি মেক্সিকো লস লস লেজ পাজে অভিযুক্তদের একটি জ্যাকেটে জ্যাকেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছিল।
চারটি রেসেস সহ নয় ঘণ্টারও বেশি সময় দর্শকদের মধ্যে বিচারক বিবেচনা করেছিলেন যে অপরাধের ক্ষেত্রে কো -পার্টসিপির জন্য তাদের তিনটির সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে।
এটি তার পরে সন্তানের সন্তানের দ্বারা তাকে ২৮ জুলাই থেকে ধরে রাখতে এবং তার debt ণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে তা না দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল।
এই বছরের 4 আগস্ট শিশু “ফার্নান্দিতো” মারা গেছে।
গবেষণা বন্ধের জন্য তিন মাসের সময় নির্ধারণ করে, যা নভেম্বরে কাটিয়ে উঠবে।
শুনানির সময়, মার্সেলিনা আইনী উপদেষ্টাকে পরিবর্তনের জন্য দৃ determined ় সংকল্প করেছিলেন, যা পৌরসভা ও রাজ্য সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল, তাই কেবল পরিবারই অনুরোধ করেছিল যে এটি “ফার্নান্দিতো” এর সাথে প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচারকে পরিবর্তন করবে না, কারণ তারা নিশ্চিত করে যে সন্তানের মায়ের অক্ষমতা রয়েছে।
জেসিএস