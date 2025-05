তারা ফ্রান্সিসকো আই ম্যাডেরোর পোশাক ছাড়াই ঘোরাঘুরি করা একজন নাবালকের জন্য সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন

এই শনিবার, মে 24 এর সকালে, একজন নাবালিকা সনাক্ত করা হয়েছিল, নগ্ন, ফ্রান্সিসকো আই মাদেরোর পৌরসভার অন্যতম প্রধান ধমনীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে গাড়িচালকরা এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা তার যত্ন নেওয়ার জন্য পৌরসভা পুলিশকে ডেকেছিলেন।

সাক্ষী যারা সুস্পষ্ট কারণে নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এটি প্রায় সাড়ে তিনটার মধ্যে, যিনি প্রায় আট বছরের বয়সের শিশুটিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যারা লুইস ডোনাল্ডো কলোসিও বোলেভার্ডের জাবোনসিলো পর্যন্ত সেতুর উচ্চতায় হেঁটেছিলেন, কমবেশি হাঁটেন।

তারা জানিয়েছিল যে, উল্লিখিত বুলেভার্ডে যখন স্পোর্টস ইউনিটের দিকনির্দেশনা সহ, তারা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ছেলেটি কোনও পোশাক ছাড়াই বিপরীত দিকে রাস্তার মাঝখানে হেঁটেছিল এবং দেখে মনে হয়েছিল যে এটি খুব দিশেহারাও ছিল, উভয় হাতও জোর দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিল।

তারা কথা বলেছিল যে, “অবিশ্বাস্য দৃশ্যের আগে” তারা তাদের সত্যতার প্রথম উদাহরণে সন্দেহ করেছিল, তাই তারা গাড়ি থামানোর জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখেনি। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেমন একটি ট্রাকে গিয়েছিল এমন অন্যান্য লোকেরা যেমন করেছিল; তারা যখন জননিরাপত্তা অধিদপ্তরের কাছে প্রতিবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনই।

বলা হয়েছিল যে, কমপক্ষে ১০ জন লোক ছিলেন যারা এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, গাড়ি চালক এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মধ্যে যারা রাউন্ডআউটের পাশে অবস্থিত, যেখানে ম্যাডেরো এবং লুইস ডোনাল্ডো কলসিও বুলেভার্ডস সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, তারা এমনকি একটি দম্পতি যারা একটি মোটরসাইকেলে ছিলেন, তবে তারা এটাকে সভায় পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তিনি এটি অর্জন করেছিলেন, যার আগে তিনি এটি অর্জন করেছিলেন।

তারা জানিয়েছিল যে তারা শিশুটিকে থামতে প্ররোচিত করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল, তবে তারা পুনরায় উল্লেখ করেছে যে তারা তাদের দিকে মনোযোগ দেয়নি এবং অন্য কিছু করার সাহস করেনি, যেহেতু তারা পৌরসভা পুলিশের আগমনের প্রত্যাশা করেছিল, তাই তারা আস্তে আস্তে তাদের যানবাহনে অগ্রসর হওয়া বেছে নিয়েছিল যাতে তিনি তার শার্টটি না রেখে কর্পোরেশন সুবিধাগুলিতে স্থানান্তরিত করেননি।

People shared that they even decided to go to the public security building, since it is precisely along the Luis Donaldo Colosio Boulevard and remained there for a few hours, a period in which they observed that a doctor and a woman arrived, who stated could be the pronnif representative, but finally chose to retire without knowing how the child was.