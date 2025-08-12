তারা বোনিফেসিয়া মাজাহুয়া মুক্তি দেয় যারা বছরের পর বছর সহিংসতার পরে তাদের আক্রমণকারীকে হত্যা করেছিল

অ্যালেলি রদ্রিগেজ
বয়স্কদের মাজাহুয়া মহিলা বোনিফাসিয়া সাধারণ ক্ষমা আইনের অধীনে একটি পরম সাজা পাওয়ার পরে আলমোলোয়া দে জুয়ারেজের সান্টিয়াগুইটো কারাগার ছেড়ে চলে যান। মহিলাকে তার সংবেদনশীল সঙ্গীর ক্ষতির জন্য হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সাজা দেওয়া হয়েছিল।
2021 সালে, ভিলা দে অ্যালেন্ডে লস হায়োস সম্প্রদায়ের একটি সভায় অংশ নেওয়ার পরে, তার সঙ্গী তাকে আঘাত করা শুরু করে। বোনিফাসিয়া একটি রড নিয়েছিল এবং একটি আঘাত দিয়েছে যা তার আগ্রাসকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। 15 বছর ধরে, তিনি ধ্রুবক শারীরিক আগ্রাসন সহ্য করেছিলেন।
“এগুলি এমন জিনিস যা কখনও কখনও ঘটে এবং চিন্তাভাবনা ছাড়াই কারণ আমি 15 বছর ধরে সহ্য করার মতো কিছু ভাবিনি যা আমাকে অনেক আঘাত করছে এবং এখন আমি যদি কী ঘটতে চলেছেন সে সম্পর্কেও ভাব না তবে কেবল God শ্বর এবং ভার্জিন তাকে সমস্ত কিছুর জন্য আমাকে ক্ষমা করতে বলে এবং যখন তারা পিতার কাছে যেতে দেয় তখন আমি স্বীকার করেছি,” তিনি বলেছিলেন।
মেক্সিকো রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের অনুরোধে (সিওডিইএম) এবং আদিবাসী বিষয়ক চেম্বারের মাধ্যমে, রাষ্ট্রীয় বিচারিক শক্তি নির্ধারণ করেছে যে তার মাজাহুয়া উত্স, চরম দারিদ্র্য এবং লিঙ্গ সহিংসতা থেকে শৈশবকাল থেকেই সাধারণ ক্ষমা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট উপাদান ছিল।
কারাগারের থাকার সময়, বনিফেসিয়া কারাগারের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন। “আমি যখন এখানে এসেছি তখন আমার খুব খারাপ লাগছিল যে আমি এখানে আমার পরিবারের সাথে না থাকার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমি এখানে লক হওয়ার বিষয়গুলির জন্য অর্থ হারাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।
তার মেয়ে এবং নাতি -নাতনিদের সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়ার পরে, তিনি কৃষিকাজ পুনরায় শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, যে বাণিজ্যটি তিনি তাঁর পুরো জীবনকে উত্সর্গ করেছেন।