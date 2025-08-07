You are Here
News

তারা মনরিয়েলকে দুরঙ্গোতে ক্যাটমের অভিযোগের বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রশ্ন করে

মোরেনিস্টার ডেপুটি রিকার্ডো মনরিয়াল ক্যাটম ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ডুরঙ্গোতে যে বিক্ষোভ করেছেন এবং যে বিক্ষোভ করেছেন তার বিরুদ্ধে রায় এড়িয়ে গেছেন, যা তারা “রাজ্যের সর্বাধিক চাঁদাবাজি” বলে অভিযোগ করেছেন।

মনরিয়াল, বন্ধু পেড্রো বিমস যিনি মেক্সিকো (ক্যাটেম) এর স্বায়ত্তশাসিত কনফেডারেশন অফ ওয়ার্কার্স এবং কর্মচারীদের নেতা, তিনি বলেছেন যে তিনি নাগরিকদের দাবি জানেন না।

“আমার কোনও মতামত নেই, আমি বিষয়টি জানি না, আমি কখনই এমন মতামত জারি করার উদ্যোগ নেন যা আমি জানি না এবং কোনও ক্ষেত্রেই যদি উপাদান থাকে তবে তাদের আইনী উদাহরণগুলিতে যাওয়া উচিত“।

জনগণের আইনসভা সংবাদ সম্মেলনের সময়, সাংবাদিক মনরিলকে এই হুঁশিয়ারি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্যবসায়ী নেতারা পরিস্থিতিটির গুরুতরতার আগে রাজ্যের রাস্তাগুলি, উপায় এবং রাস্তা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন।

পেড্রো হ্যাজেস, 4 টি বিপরীতে একটি
যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, পেড্রো বিমস প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ল্যাপেজ ওব্রাডর এবং তাঁর উত্তরসূরি ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের তাঁর জীবনযাত্রার সাথে ঘোষিত কঠোরতা, নম্রতা এবং ন্যায্য মধ্যস্থতার মধ্যে সর্বাধিক বৈপরীত্যকে চিহ্নিত করে এটি অন্যতম ব্যক্তিত্ব।
ঠিক গত জুলাইয়ে, হ্যাজেস তাঁর জন্মদিনটি সেন্ট রেজিস হোটেলের একচেটিয়া বেসরকারী ক্লাবে উদযাপন করেছিলেন, সাথে অন্যান্য বিধায়কদের সাথে, যেখানে থালাগুলি প্রায় 10 হাজার পেসো খরচ করে। 
পরিবর্তে, এর নাম ডেপুটি এবং সিনেটরদের মধ্যে যারা এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করেছিলেন; যেমনটি জেনেভা সফর করেছিলেন যেখানে তারা 11 -দিন থাকার জন্য 380 এরও বেশি পেসোর জন্য ডায়েম প্রতি পেয়েছিলেন, যখন চারটি যে সমাবেশে চারটি যেত।
গত মে মাসে, পেড্রো হ্যাজেসকে মোরেনিস্টাস দ্বারা মনরিয়াল এবং অ্যাডাম অগস্টোর পক্ষে বিধায়কদের ভোটের ধারণা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিচালিত করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।
আপনি অভিযোগ করেছেন যে "আমার ইউনিয়নে কমের জন্য আমরা একটি প্লাম্ব রাখব" কংগ্রেসে ভোটের আগে একজন ডেপুটিকে একজন ডেপুটিকে প্রাক্তন গভর্নরের বিরুদ্ধে অনাচার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করতে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কংগ্রেসে একজন ডেপুটিকে " Cuauhtémoc সাদা এটি ব্যর্থ হয়ে শেষ হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় নি।
এছাড়াও, ইউনিয়ন নেতা হিসাবে, পেড্রো হ্যাজেসকে মেক্সিকো সিটির দক্ষিণে তাঁর রাঞ্চের মতো বিলাসবহুল জীবনকে অর্থায়নের জন্য জনসাধারণের চুক্তি অর্জনে চুরি, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

