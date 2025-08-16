তারা মহান মায়ান জঙ্গল রক্ষা করতে সম্মত; ক্যালাকমুলে চুক্তি স্বাক্ষর

মেক্সিকো, গুয়াতেমালা এবং বেলিজ বৃহত মায়ান জঙ্গল রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং তারা যে ৫.7 মিলিয়ন হেক্টর ভাগ করে নিয়েছে তা সুরক্ষার জন্য এবং “মানবতার জন্য একটি ফুসফুস” উপস্থাপন করে।
গুয়াতেমালার সভাপতি, বার্নার্ডো আরাভালো এবং বেলিজের প্রধানমন্ত্রী জনি ব্রাইসোও রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম অ্যামাজনের জঙ্গলের পরে আমেরিকান মহাদেশের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভ সংরক্ষণের জন্য ক্যালাকমুল বায়োকাল সাংস্কৃতিক করিডোর গ্রান সেলভা মায়ার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন।
ক্যাম্পেচে ক্যালাকমুলে প্রথমবারের মতো জড়ো হয়েছিল, historical তিহাসিক চুক্তির হোস্ট শেইনবাউম পরিবেশ ও অঞ্চলের সুবিধার জন্য সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“বিশ্বকে বলতে পেরে আমাদের অবশ্যই গর্বিত হতে হবে: ‘আমরা এই অসাধারণ জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের ইচ্ছা রেখেছি।’ আজকের চুক্তিটি historical তিহাসিক, এটি সুন্দর, ধন্যবাদ রাষ্ট্রপতি আরাভালো, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী ব্রিসোও, “তিনি বলেছিলেন।
আরাভালো বলেছিলেন যে এই চুক্তিটি একটি অমূল্য heritage তিহ্য রক্ষা করে এবং একটি টেকসই উন্নয়ন মডেলকে প্রচার করে যা তিনটি দেশের সম্প্রদায়ের জন্য ভালভাবে উত্পন্ন করে।
তিনি জানিয়েছিলেন যে এই পরিকল্পনার নকশা ও সম্পাদন তিনটি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সুরক্ষিত অঞ্চল কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকবে।
তিনি বলেন, “আমরা এই তিনটি দেশের অধিকারী, এই বিশাল জঙ্গলে, একটি অপরিসীম heritage তিহ্য এবং ফলস্বরূপ আমাদের একটি অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
এর অংশ হিসাবে, প্রিমিয়ার ব্রাইসো জোর দিয়েছিলেন যে এই চুক্তিটি ভবিষ্যতের দিকে একটি সেতু এবং তিনটি জাতির মধ্যে সহযোগিতার স্থায়ী বীজ, বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা সর্বজনীন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।
“আমরা কেবল একটি বাস্তুতন্ত্রকেই রক্ষা করছি না, বরং এই অঞ্চলগুলিতে একসময় বিকাশ লাভ করেছিলাম। মেক্সিকো, গুয়াতেমালা এবং বেলিজ আবারও প্রমাণ করে যে আমাদের রাজনৈতিক সীমানা বিভক্ত হয় না, বরং মায়ান পপপোপলসের জীবন্ত herit তিহ্যগুলির একটি ফুসফুস এবং জীবিত herits তিহ্য সংরক্ষণের জন্যও ite ক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাও ite ক্যবদ্ধ করে।
এটি 15 ই আগস্টে যেমন গ্রেট মায়ান জঙ্গলের দিন এবং সংরক্ষণের যোগ্যতা প্রজাতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তাদের জীবন উত্সর্গ করার জন্য তাদের জীবন উত্সর্গ করে তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
তারা মায়ান ট্রেনের সম্প্রসারণ চালায়
রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম এবং রাষ্ট্রপতি গুয়াতেমালানের মধ্যে বৈঠকে বার্নার্ডো আরাভালো ঘোষণা করেছিলেন যে তারা গুয়াতেমালায় এবং শেষ পর্যন্ত বেলিজের দিকে মায়ান ট্রেনের সম্প্রসারণ চাইবেন।
আরাভালো বলেছিলেন যে মায়ান ট্রেনের সম্প্রসারণের একটি ভাগাভাগি দৃষ্টি রয়েছে, সুতরাং এটি “ত্রৈমাসিক আলোচনার সূচনা, পাশাপাশি সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের” প্রচার করতে সম্মত হয়েছিল।
চিয়াপাসের টেকান উমান, গুয়াতেমালা এবং সিউদাদ হিডালগোকে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টায় যোগদানের পাশাপাশি।
“এই প্রকল্পটি, এই রেল আন্তঃসংযোগ, দু’দেশের মধ্যে, গুয়াতেমালা এবং দক্ষিণ মেক্সিকোতে মানুষের উন্নয়ন ও সু -সেখানকার, তবে পুরো মেসোমেরিকান অঞ্চলের জন্যও ব্যবসায়ের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে,” আরাভালো বলেছিলেন।
তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে মায়ান ট্রেন একটি “উন্নয়ন সমাধান” যা “একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল অনুসন্ধানকে শক্তিশালী করে।”
এর আগে শেইনবাউম জানিয়েছিল যে মায়ান ট্রেনটি ১১ ই আগস্ট এটি পরিচালনা শুরু করার পর থেকে এক মিলিয়ন 504 হাজার 319 যাত্রী ছিল। এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তিনি বলেছিলেন।
জিমেনা মেজিয়া
তারা সীমান্ত সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করবে
পেটনে তার বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম এবং গুয়াতেমালা, বার্নার্ডো আরাভালো থেকে তাঁর সমকক্ষ, উচ্চ স্তরের সুরক্ষা গোষ্ঠীর পুনরায় সক্রিয়করণের সাথে সীমান্ত সুরক্ষায় সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হন।
তারা সম্মত হয়েছিল যে সাধারণভাবে সীমানা অবশ্যই মানুষের জন্য শান্তি ও সুরক্ষার স্থান হতে হবে, পাশাপাশি ট্রান্সন্যাশনাল সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমন্বয়ও হতে পারে।
