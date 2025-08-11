তারা মাথার খুলি এবং হাড়কে মাতামোরোসের জঞ্জালভূমিতে খুঁজে পায়

You are Here
সোমবার বিকেলে, মানব হাড়ের একটি সেট বেসবলের মাঠের পাশের টরেন -ম্যাটোরামোরোস লিব্রামিয়েন্টোতে গ্যাসোলিনেরা গ্যাসের সামনে অবস্থিত একটি শূন্য স্থানে অবস্থিত।

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, বস প্যাভিলিয়ন স্ট্রিটের উচ্চতায় রাস্তার পাশে ছিলেন। সিটিজেন রিপোর্ট পাওয়ার পরে এই জায়গায় গিয়েছিলেন পৌরসভা পুলিশের উপাদানগুলির দ্বারা অনুসন্ধানটি করা হয়েছিল।

কোহুইলা দে জারাগোজা রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের মুখপাত্ররা নিশ্চিত করেছেন যে এগুলি মানুষের অবশেষ এবং বলেছিলেন যে, তারা যে রাজ্যে, তারা যৌনতা, বয়স এবং মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের জন্য ফরেনসিক নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হবে।

জানা গেছে যে কেবল মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, শ্রোণী এবং একটি ফিমুর পাওয়া গেছে, সুতরাং ধারণা করা হয় যে আবহাওয়া এবং জায়গার প্রাণীজগতের দীর্ঘায়িত সংস্পর্শের কারণে শরীরের বাকি অংশগুলি হারিয়ে যেতে পারে।

আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রথম অনুসন্ধানগুলি পরামর্শ দেয় যে এটি কোনও রাস্তার পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি হতে পারে যিনি প্রাকৃতিক কারণে তার জীবন হারাতে পারতেন। তবে কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল যে এটি বিশেষজ্ঞ গবেষণা হবে যা এই অনুমানকে নিশ্চিত করে।
সাইটটি সুরক্ষা কর্পোরেশন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ফরেনসিক ব্যক্তিগত ফরেনসিক মেডিকেল সার্ভিসে স্থানান্তরিত করার জন্য অবশেষগুলি অপসারণ করা হয়েছিল, যেখানে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

